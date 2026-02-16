Сайт Конференция
This_is_the_way
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
Физики впервые подтвердили эффект Террелла-Пенроуза — визуальное искажение, при котором объект, движущийся с околосветовой скоростью, выглядит повернутым

Ученым из Венского технического университета удалось запечатлеть эффект  теории относительности, известный как вращение Террелла-Пенроуза. Результаты данного эксперимента были опубликованы в журнале Communications Physics.

Изображение: popularmechanics.com

Данный эффект был теоретически описан еще в далеком 1924 году физиком Антоном Лампой. Спустя 35 лет Роджер Пенроуз и Нельсон Джеймс Террелл независимо друг от друга к выводу, что если сфотографировать объект, движущийся со скоростью, близкой к скорости света, то он будет выглядеть не сжатым, а повернутым.

Проверить это на практике долгое время не удавалось. Частицы в ускорителях движутся с нужными скоростями, но сфотографировать их форму невозможно. Австрийские физики пошли другим путем. Они использовали импульсный лазер и методику, напоминающую создание панорамных снимков.

Объект освещали лазерными вспышками, а камера фиксировала отраженный свет с определенной задержкой. Каждый снимок соответствовал тонкому «срезу» объекта. Затем серию кадров собирали в единое изображение или короткий видеоролик. Таким образом ученым удалось эффективно «замедлить» скорость света до двух метров в секунду.

В результате куб действительно выглядел повернутым. Сфера оставалась сферой, но положение ее условного северного полюса смещалось. Эксперимент в точности подтвердил теоретические предсказания. Авторы работы полагают, что предложенная методика может использоваться для визуализации и других релятивистских эффектов.

#popular mechanics #визуализация #теория относительности #скорость света #движение электронов #communications physics #высокоскоростная съемка #искривление пространства-времени #лазерная визуализация #релятивистские эффекты
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
