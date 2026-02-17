Пользователям придётся использовать только официальную утилиту Media Creation Tool

На прошлой неделе пользователи столкнулись с проблемой: при попытке установить ISO-образы Windows 11 загрузка просто не работала. Вместо этого появлялось сообщение об ошибке с указанием, что IP-адрес заблокирован. Первым на проблему обратил внимание пользователь под ником ChronoVore на официальном форуме Microsoft. Он сообщил, что не может получить доступ к последней версии образа. При этом человек не использует VPN или анонимайзеры — подключение идёт напрямую через Google Fiber.

Источник изображения: Microsoft

Ситуация быстро перестала быть частным случаем. Выяснилось, что проблема затронула и работу Rufus — популярной программы для создания загрузочных флешек. Это уже намекает на системный характер блокировки. Пит Батард, разработчик Rufus, высказал предположение, что происходящее может быть не багом, а планомерной работой Microsoft. По его мнению, компания целенаправленно начала блокировать скриптовые загрузки, чтобы подтолкнуть пользователей к использованию официальной утилиты Media Creation Tool.

«Нет, они именно что детектят скрипт. Сделать это несложно, потому что проект открытый, но сам факт, что Microsoft пошла на такие меры, требует осознанного решения», — написал Батард в обсуждении на GitHub. Он также добавил, что почти уверен: компания специально поручила кому-то из сотрудников придумать, как заблокировать загрузку через Fido (скрипт для получения ISO), и внедрила это на серверах. Пока официального ответа от Microsoft нет. Но пользователям, которым нужна свежая сборка Windows 11, пока приходится либо ждать разъяснений, либо пробовать обходные пути.