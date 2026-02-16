Новое производство сделает российский автопром ещё более независимым от внешних факторов.

На заводе КАМАЗ открыли производство мостов для грузовых автомобилей поколения К3, а также для грузовиков нового семейства К5. Освоение выпуска таких сложных агрегатов позволит заместить импорт. Об этом сообщает государственная корпорация Ростех в своём телеграм-канале.

Фото: Ростех / t.me/rostecru

Заявлено, что автомобильных производств такого масштаба как КАМАЗ в мире единицы. Новый завод по производству мостов представляет собой высокотехнологичный комплекс, занимающий площадь 130 тысяч квадратных метров. На этой площади размещены 11 цехов, оснащённые 6 тысячами единиц оборудования. Новое производство обеспечило 2,8 дополнительных рабочих мест.

Как заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, принимавший участие в церемонии открытия нового завода, локализация производства одного из ключевых автомобильных компонентов устранит потенциальный дефицит в цепочке поставок и сделает отечественную автомобильную промышленность ещё более независимой от внешних факторов.

Скриншот видео Ростеха

Примечательно, что открытие нового производства состоялось в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к пятидесятилетнему юбилею выпуска первого грузовика КАМАЗ.

В открытии нового завода также принимали участие первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Камского автозавода Сергей Когогин.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям правительства РФ, руководства Республики Татарстан и руководства автогиганта в Набережных Челнах. Средства для строительства завода были выделены федеральным Фондом развития промышленности.