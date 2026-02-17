Видеокарты прошлых поколений до сих пор интересуют геймеров на фоне нестабильности рынка DRAM и заметного роста стоимости современных моделей, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает тестировать видеоадаптеры прошлых лет в популярных играх 2026 года.
Источник фото: PC Guide
В свежем видеоролике он сравнил модели GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ и Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, которые совместно с процессором Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30 в разрешении 1080p обеспечили следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- The Outer Worlds 2 (высокие настройки качества графики, TAA): GTX 1080 Ti – 24 fps/21 fps, RX 5700 XT – 50 fps/43 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA): GTX 1080 Ti – 42 fps/31 fps, RX 5700 XT – 52 fps/41 fps
- Silent Hill f (высокое качество, высокие настройки Lumen + SSR, TAA): GTX 1080 Ti – 56 fps/35 fps, RX 5700 XT – 68 fps/46 fps
- Red Dead Redemption 2 (максимальное качество, настройки TAA высокие): GTX 1080 Ti – 58 fps/50 fps, RX 5700 XT – 65 fps/55 fps
- Marvel Rivals (средние настройки): GTX 1080 Ti – 65 fps/50 fps, RX 5700 XT – 72 fps/56 fps
- Battlefield 6 (высокое качество, TAA): GTX 1080 Ti – 81 fps/59 fps, RX 5700 XT – 88 fps/66 fps
- ARC Raiders (качество Epic, RTGI Static, TAA): GTX 1080 Ti – 71 fps/65 fps, RX 5700 XT – 74 fps/67 fps
- Warframe (высокое качество, SMAA): GTX 1080 Ti – 145 fps/113 fps, RX 5700 XT – 119 fps/95 fps
- Helldivers 2 (качество Ultra): GTX 1080 Ti – 77 fps/74 fps, RX 5700 XT – 67 fps/63 fps
- Where Winds Meet (качество Ultra, DX11): GTX 1080 Ti – 80 fps/73 fps, RX 5700 XT – 70 fps/63 fps
- PUBG: Battlegrounds (среднее качество, Ultra VD): GTX 1080 Ti – 246 fps/200 fps, RX 5700 XT – 219 fps/183 fps
- Nioh 3 (очень высокое качество, FSR 3.1 Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/40 fps, RX 5700 XT – 45 fps/39 fps
- Counter-Strike 2 (среднее качество, MSAA 2x, FSR выкл.): GTX 1080 Ti – 361 fps/149 fps, RX 5700 XT – 362 fps/168 fps
Источник фото: NJ Tech/YouTube
В целом, в 5 из 13 протестированных игр GeForce GTX 1080 Ti обеспечила более высокие показатели средней частоты кадров по сравнению с Radeon RX 5700 XT, тогда как Radeon RX 5700 XT была быстрее в семи, а в одной из игр наблюдался паритет. Разница в производительности между моделями не превышала 22-24 %, за исключением The Outer Worlds 2, где RX 5700 XT внезапно опередила GTX 1080 Ti на 108 %.
