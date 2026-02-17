Сборка была оснащена 32 ГБ DDR5.

Видеокарты прошлых поколений до сих пор интересуют геймеров на фоне нестабильности рынка DRAM и заметного роста стоимости современных моделей, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает тестировать видеоадаптеры прошлых лет в популярных играх 2026 года.

Источник фото: PC Guide

В свежем видеоролике он сравнил модели GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ и Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, которые совместно с процессором Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30 в разрешении 1080p обеспечили следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, в 5 из 13 протестированных игр GeForce GTX 1080 Ti обеспечила более высокие показатели средней частоты кадров по сравнению с Radeon RX 5700 XT, тогда как Radeon RX 5700 XT была быстрее в семи, а в одной из игр наблюдался паритет. Разница в производительности между моделями не превышала 22-24 %, за исключением The Outer Worlds 2, где RX 5700 XT внезапно опередила GTX 1080 Ti на 108 %.

