Однако, стоимость жёстких дисков и твердотельных накопителей продолжает расти

Издание ComputerBase вновь изучило цены на комплектующие в онлайн-магазинах, и картина получилась неоднозначной. Хорошая новость: оперативная память наконец-то начала дешеветь. Но есть и плохая: жёсткие диски и SSD снова подорожали.

Источник изображения: ComputerBase

Если в январе цены на оперативную память были выше сентябрьских в среднем на 344%, то сейчас этот показатель снизился до 314%. Девять из двенадцати комплектов подешевели по сравнению с прошлым месяцем. Но радоваться рано, так как даже с учётом небольшого падения цены остаются запредельными. Например, 32-гигабайтный набор Patriot Viper VENOM, который в сентябре стоил 87 долларов, сейчас отдают за 409. Corsair Vengeance RGB за тот же период взлетел со 126 до 529 долларов. В общем, ОЗУ всё ещё втрое дороже, чем полгода назад.

С жёсткими дисками ситуация стабильна только в одном смысле — они неуклонно дорожают. Средний рост цен с сентября перевалил за 50%, а месяц назад было 46%. 20-терабайтный Toshiba Cloud Scale поднялся в цене на 60%, 24-терабайтный Seagate BarraCuda — на 72%. Даже «народные» модели вроде 4-терабайтного Western Digital WD Red Plus теперь стоят на 63% больше, чем полгода назад. По меркам HDD это ещё более ли менее, но тенденция неприятная..

Твердотельные накопители также продолжают дорожать. Средний рост цен с сентября достиг почти 87%, а месяц назад было 74%. Особенно отличился Kingston NV3 на 1 ТБ — он подорожал на 170% и теперь стоит 135 долларов вместо былых 50. Lexar NM790 на 2 ТБ перешагнул порог в 100% роста, WD Black SN850X на 2 ТБ тоже почти удвоился в цене. Из относительно недорогих моделей выживают единицы, но и они постепенно подтягиваются к новым реалиям.

Пока производители памяти продолжают перекладывать издержки на потребителей, а спрос со стороны ИИ-сектора не думает снижаться, надеяться на возврат старых цен в ближайшие месяцы вряд ли стоит. Даже небольшая коррекция в сегменте DRAM выглядит скорее как временная передышка, а не смена тренда.