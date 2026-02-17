Сайт Конференция
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга

История о том, как я потрогал "за всякое" МТС Fog Play и что я по всему этому имею сказать. А также размышления в контексте цифровой деградации.
Пространное введение

История забавная штука, порой напоминающая спираль - с самого зарождения компьютерной индустрии, в персональной её итерации, в ней всегда наблюдались две тенденции. Первая подразумевала вычислительные центры с подключёнными к ним пользовательскими терминалами. Вторая же, представляет собой независимые вычислительные устройства размещённые непосредственно у пользователя.

И с тех пор как пошло это разделение, раз в пятилетку представители крупных корпораций выступают с заявлениями о том, что персональные ПК не нужны и вообще - "счастье в облаках". Но сколько бы представители всяческих IBM, Google и прочих nVidia эту чушь не повторяли, реальностью это не станет. Ибо осознано или не осознано, любой нормальный человек знает, что пока все эти "облака" в частной собственности - никакой веры в эти сказки быть не может. Так что предпочитают иметь хоть какое-то, но своё "железо" дома. Нынче конечно, количество персональных ПК снизилось, у отдельных уникумов так вообще ПК дома нет, но в случае чего и самый завалящий смартфон сможет в этой роли выступить.

В отдалённом светлом будущем, конечно же, такой атавизм как персональный ПК неизбежно отомрёт - но мы старики вряд ли доживём до решающих битв этой великой революции.

Облачный гейминг

Одной из очередных корпоративных девиаций на тему облаков, стал "облачный гейминг" и на бумаге он действительно выглядит неплохо. От пользователя требуется простейшее устройство с дисплеем, геймпадом и выходом в интернет и он сможет играть в любые современные игры. Из плюсов тут смешные затраты на оборудование и электричество. Из минусов - затраты на "подписку".

Увы, гладко это только на бумаге. Да и пипл как-то особо это не оценил, и линии связи оказались зачастую неспособны обеспечить требуемое время отклика для комфортной игры. Впрочем, своё место под солнцем облачный гейминг таки получил - благо ряды люмпен-пролетариата нынче растут, а у него ни денег, ни постоянного места для нормального ПК нет. А вот на смартфон ему кредит всегда дадут, благо это вдобавок ещё и его основной способ поиска работы. Ну а успешный люмпен-пролетарий - и на аренду студии наскребёт, куда сможет повесить купленный в кредит телевизор с Android TV.

Но в связи со всем известными событиями, с облачным геймингом в России случились известные проблемы, ибо игры то не бесплатные, а коммерческие лицензии на них ещё более не бесплатные, а хозяева этих игр нынче не очень стремятся их продавать в подсанкционные страны. Как уж там наши хозяева сервисов облачного гейминга нынче выкручиваются мне не ведомо, да и не интересно. Но нашлись и творческие господа из МТС, которые взглянули на проблему под другим углом.  

МТС присматривается к облачному геймингу

А что если, не мы будем предоставлять облачные сервис, а сделаем сервис для частных лиц - так называемых "мерчантов", которые смогут предоставлять услуги облачного гейминга другим частным лицам, таким образом избавив себя от необходимости, во-первых - строить вычислительные центры для всего этого добра, а во-вторых - снимаем с себя головную боль по лицензированию. Всё это конечно, на мой взгляд находится в серой зоне законодательства, однако у нас свободная страна. Ну а в случае чего, всю эту лавочку можно свернуть по одном щелчку тумблера. Так появилось на свет порождение сумрачного гения - MTC Fog Play.

MTC Fog Play

Уж не знаю кому там в голову пришла столь гениальная идея, но её определённую изящность отрицать глупо. Сам я давний приверженец теории о том, что железо не должно простаивать, а должно работать. Но увы, всяческие там проекты распределённых вычислений и прочего, на поверку оказывались невнятным набором костылей и колхоза в плохом смысле, по итогу не имеющего внятных результатов и пользы. С другой стороны, чего ещё ожидать от гуманитариев. Так что идея отдать ПК под облачный гейминг мне показалась вполне интересной, благо и лишний ПК у меня под это дело как раз появился.

Вообще я его собрал на продажу, но спрос нынче на ПК не очень, ибо цены только растут, да и я никуда особо не тороплюсь. Ну а пока я жду покупателей, использую его для симрейсинга, ну и почему бы его не подключить к MTC Fog Play - уж электричество, которое он потребляет, он всяко там отобьёт.

Расписывать тут процедуру подключения я не буду, на сайте там более чем адекватная инструкция по этому поводу есть. Ничего сложного там нет - разве что времени занимает прилично. Поговорить хочу за сам сервис и качество этого самого сервиса.

Зайдя на сайт, мы видим вот такую картину - и на первый взгляд всё неплохо.

Помимо браузера, можно воспользоваться, так называемыми, приложениями под Windows, MacOS и Android. Почему "так называемыми"? Потому что по сути, это просто урезанный браузер, который показывает нам ту же самую страницу и не даёт никаких дополнительных возможностей. Это что касается версии для Windows. Осквернять свои руки Android'ом я не люблю, но не думаю, что приложение там устроено как-то иначе.

Так же есть ещё вот такая приблуда - гордо именуемая "игровая ТВ-приставка", по сути представляющая собой типичный китайский "Android-свисток" в комплекте с геймпадом. Смысла в ней я особо не вижу, но для тех, у кого нет Android TV на телике, возможно вариант, но имея опыт общения со "свистками" - рекомендовать я их никому не могу. Да и качество идущего в комплекте геймпада мне неведомо, учитывая, что оно в целом, даже у устройств с ценником под 20К, нынче очень не очень. Но уж в такие времена живём, что поделать. Судя по отзывам - люди пользуются и зачастую вполне довольны, а вот брак и кривые руки ещё увы никто не отменял. Но вернёмся к сайту, и что там на нём у нас ещё интересного есть.

Как видим набор небогатый. Можно найти игру вбив вручную её название в поисковую строку - у некоторых игр есть поддержка геймпадов, поддержка переноса сохранений, а также есть возможность играть со своего аккаунта Steam. А вот с сортировкой игр забавно и грустно, ибо отсортировать можно только по популярности и по цене.

Т.е. больше никак - ни по жанрам, ни по году выпуска, ни по каким-то ещё параметрам, игру найти невозможно. Очень удобно конечно искать, играя например, с их собственной игровой ТВ-приставки с геймпадом. Ну да ладно, что там можно увидеть у нас по играм, которые оно нам само показывает.

Как видим и тут всё не гладко - у большей части игр нет картинок, а у той что есть, по понятным причинам стоит левая сгенерированная ИИ обложка. Значок с облачком говорит нам о том, что игра поддерживает облачные сохранения, но у большинства игр такой возможности естественно нет. Давайте жмякнем и глянем, что внутри.

 У игр без обложки внутри вообще пусто.

У игр с обложкой есть какое-никакое описание, скриншотов естественно нет, но зачем-то прилеплены системные требования. В МТС видимо работают "художники" им так видно.

Выбрав игру можно перейти на вкладку "Все серверы" и нам покажут все доступные ПК с этой игрой. Собственно, тут вы можете выбрать понравившийся вам сервер и нажать кнопку "играть".

А вот тут прячется возможность поиска игр "по жанрам". Жмакнув, например, на "Шутеры", мы попадём в список игр которые в МТС пометили таковыми. Например, я зашёл в карточку игры Cyberpunk 2077 и жмакнул по жанру RPG.

Спасибо МТС - хоть как-то можно игры искать. Всё лучше, чем никак.

Но как вы понимаете, жанры помечены как попало, а у игр без описания и картинки, вообще "на отвали". Видимо нынче сложно нанять людей или кадровые вопросы доверили Борису.

Ещё на главной странице есть вкладка - "Серверы".

Где мы можем посмотреть весь список серверов, а также провалиться внутрь и посмотреть, какие игры доступны на том или ином из них.

Допустим полезная информация, благо можно закинуть серверы себе в "избранное" и играть на понравившихся, дабы долго не искать.

Собственно, зайдя на сервер мы увидим вот такой список игр - тупо с названиями без каких-либо описаний, если ткнуть по названию - запустится игра и можно зайти протестировать это всё.

Как видите, довольно неплохо. Но владельцы "жмотят" и не выкручивают графику на максимум, в частности, данный конфиг вполне себе должен тянуть лучи в 1080p при 60к/сек без генерации кадров и без DLSS, а тут - и лучи отрублены, и ограничение кадров 60к/сек, и генерация кадров X2, и мыловарня DLSS задействована. Впрочем, за всех владельцев я не ручаюсь, может есть и честные - но этот явно экономит электричество.

По данным сторонних источников, количество ПК, зарегистрированных на MTC Fog Play составляет порядка 8000 штук, из которых около четверти - это ПК самого МТС. Сколько из них активны и доступны для аренды - сказать сложно, но не менее половины.

Итоги

Итоги я думаю подвести с двух сторон - с точки зрения потребителя и с точки зрения сдачи ПК в аренду.

С точки зрения потребителя - пользоваться этим можно если у вас это единственный способ пройти, скажем Cyberpunk 2077. В остальном же - кругом компромиссы. Работает всё в браузере, нужен стабильный проводной интернет или Wi-Fi 5, сортировка и поиск игр отвратительные, описаний у большинства игр нет, сохранений в большинстве игр нет, ну за исключением тех, что на слуху и нынче популярны. Но играть можно, а больше и не надо.

С точки зрения сдачи ПК в аренду — процесс настройки я оставлю за скобками, у меня проблем не возникло, но времени ушло порядка двух дней, ибо всё надо качать и ставить вручную. Хотелось бы более удобного мониторинга работоспособности сдаваемого ПК, инфа у МТС есть, но почему-то посмотреть я её могу только на сторонних сервисах. Ну и главная претензия у меня, вновь про поиск игр конечном пользователем - мне с моим конфигом, с популярными играми ловить нечего, ибо пользователь выберет компьютер с более красивыми цифрами, получит правда графон на минималках, но это ладно, не суть, значит мне надо ставить игры, которых на других серверах нет, но как игроки их найдут если ни толкового поиска, ни описания на сайте нет? А если и найдут — какой смысл им играть в большинство игр без возможности сохранений?

Можно ли всё это исправить и доделать? Можно, наверное... ПК я отключать пока не планирую, пущай работает пока не продастся, но в целом, какие-то ещё подвижки в эту сторону я пока не планирую. А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

