Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше

Мои домашние ПК имеют очень небольшое энергопотребление, но я все равно собираю их в просторных корпусах, и для этого есть весомые причины
В последние годы на рынке комплектующих для ПК можно отметить интересную тенденцию. Топовое «железо» продолжает наращивать аппетиты в плане энергопотребления, несмотря на все уменьшающийся техпроцесс, и игровая сборка с видеокартой GeForce RTX 5090 и процессором Core i9-14900K будет выделять почти киловатт тепла и требовать не только монструозных систем охлаждения, но и громадного корпуса. В котором будет возможно разместить трехсекционную СЖО и много вентиляторов, а расстояния между комплектующими будут большими, и они не будут излишне подогревать друг друга.

В среднем и бюджетном сегменте всё наоборот, и производители стремятся к миниатюризации комплектующих, а пользователи ПК только рады этому. И если компоненты их нового ПК будут не слишком горячие, предпочтут видеокарту с небольшой длиной, невысокий процессорный кулер, компактную материнскую плату и соберут всё это в корпусе Micro-ATX, а то и вовсе в крошечном Mini-ITX. Мало того, на рынке есть всё больше готовых мини-ПК размером с книгу, и их возможности перекрывают большинство потребностей пользователей ПК, которым он нужен не для новых игр, а для простой работы, общения и просмотра фильмов.

Преимуществ у компактных сборок ПК много. Они легкие, их просто доставать из-под стола и переносить по комнате для обслуживания, чистить от пыли или делая небольшой апгрейд. Небольшие размеры позволяют разместить их в гораздо большем количестве мест комнаты, чем большой корпус Midi-Tower, не говоря уж об огромных корпусах Full-Tower, напоминающих небольшой металлический шкаф. А еще компактные ПК очень удобно перевозить в машине, если вы живете на съемных квартирах и часто переезжаете с места на место.

Сборки на материнских платах Micro-ATX еще и позволят сэкономить – материнские платы Micro-ATX обычно стоят немного дешевле полноразмерных ATX плат со схожим функционалом. Да и корпус Micro-ATX обойдется для них в чуть более скромную сумму, так как металла, стекла и пластика на него уйдет меньше. Правда, о Mini-ITX сборках такого, к сожалению, не скажешь, и здесь за компактность придется доплатить, что пока делает такие ПК нишевым продуктом для энтузиастов.

Но я не спешу собирать свои ПК не только в корпусах Mini-ITX, но даже и универсальные и подходящие большинству геймеров с «железом» среднего уровня корпуса Micro-ATX, или, как их еще называют, Mini-Tower, обхожу стороной. И сейчас расскажу почему. Но для начала вкратце напомню читателям о том, какие ПК есть у меня дома и в каких корпусах они собраны.

Компьютер №1, мой основной, рабочий, игровой, а заодно и файловое хранилище на десяток с лишним терабайт:

  • Процессор: Ryzen 5 5600X
  • Кулер: Zalman 10X Performa
  • Материнская плата: MSI B550-A PRO
  • Оперативная память: CRUCIAL AES в разгоне до 3600 МГц 32 ГБ (2x16ГБ)
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual
  • Блок питания: Chieftec PowerPlay Gold 750W [GPU-750FC] мощностью 750 ватт

В ПК есть три SSD, все одинакового объема - 1000 ГБ:

Часть жестких дисков стоит в ПК:

И еще парочка HDD кочует - то в док станцию, то в другие домашние ПК, то возвращаются в основной ПК:

  • Western Digital Red WD20EFRX 2 ТБ
  • Western Digital Red WD20EFRX 2 ТБ

И все это «железо» собрано в старом, но просторном корпусе Fractal Design Define R4.

Компьютер №2, мой запасной, еще используемый для игр по сети с друзьями и родственниками:

  • Процессор: Ryzen 3 2200G со встроенной графикой Vega 8
  • Кулер: ID-COOLING SE-903-SD V3
  • Материнская плата: MSI B450-A PRO MAX
  • Оперативная память: 16 ГБ ADATA XPG GAMMIX D20 16 ГБ с частотой 3200 МГц
  • Блок питания: DEEPCOOL PF450
  • SSD: DEXP C100 объемом 256 Гб
  • Корпус: Ocypus Gamma C70 BK

Компьютер №3, приставка для телевизора, на которой домашние смотрят фильмы, серфят интернет и играют в Angry Birds, VampireSurvivors, пасьянсы и Bejeweled 3.

  • Процессор: Intel Core i5-3570
  • Кулер: DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0
  • Материнская плата: ASUS B75
  • Оперативная память: Kingston DDR3 8 Gb 1600MHz (2x4Gb)
  • Видеокарта: интегрированная Intel HD Graphics 4600
  • Блок питания: 450W Chieftec APS-450S
  • SSD: вечный OCZ-VERTEX3 на памяти MLC
  • Корпус: древний Inwin J523 из толстенного железа

Компьютер №4, в целом повторяет функции предыдущего:

  • Процессор: Intel Core i3-2100
  • Материнская плата: ASRock H61M-GS
  • Оперативная память: DDR3 1600MHz 8Gb
  • Видеокарта: GeForce GT 1030
  • SSD: Samsung SSD 850 EVO 120GB 
  • HDD: 250Гб Samsung HD252HJ
  • Блок питания: Deepcool DN500
  • Корпус: ASUS TA-668

Как видите, все компьютеры довольно старенькие, с невысоким энергопотреблением, и их вполне можно было собрать в компактных Micro-ATX корпусах. За исключением, конечно, моего основного ПК, ведь разместить такое количество жестких дисков в современном корпусе сегодня — большая проблема. Но все эти ПК собраны в Midi-Tower корпусах, ведь ASUS TA-668 и Inwin J523 — это классические представители таких корпусов из нулевых годов, с верхним расположением блока питания. 

А бюджетный корпус Ocypus Gamma C70, который я купил осенью 2025 года, тоже имеет форм-фактор Midi-Tower, хотя изначально в игровой сборке в нем использовалась Micro-ATX материнская плата GIGABYTE B450M H. Да и Micro-ATX корпус у меня имеется в запасе, очень компактный ACCORD M-02B вполне подойдет для ПК с низким тепловыделением. Однако я продолжаю использовать довольно вместительные корпуса Midi-Tower и сейчас расскажу почему.

Совместимость с любыми комплектующими

Первая причина, по которой я выбираю корпуса Midi-Tower, — это то, что в них можно поставить любую материнскую плату. А вот в Micro-ATX корпус ATX плату уже не засунешь, за редким исключением. И сейчас в моих ПК работают три материнские платы форм-фактора ATX, и только одна — Micro-ATX. И еще одна Micro-ATX плата — GIGABYTE B450M H, лежит в запасе.

И это позволяет мне как угодно менять начинку этих ПК, перекидывая сборки из одного корпуса в другой. Например, я подумываю переставить начинку игрового компьютера на основе Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 в лёгонький корпус Ocypus Gamma C70 BK, а все запасы жестких дисков переставить в ПК-файлсервер, или, как их еще называют, «самосборный NAS», на базе старенького четырехъядерника Core i5-3570 и материнской платы ASUS B75, собрав его в корпусе Fractal Design Define R4 и убрав подальше за шкаф. А при желании в этот корпус можно установить мощную и длинную видеокарту, например, GeForce RTX 5070, и он справится с отводом тепла от нее.

Да и когда выяснилось, что проблемная материнская плата MSI B450-A PRO MAX без глюков работает с одним SSD, я собрал на ее базе сборку с Ryzen 3 2200G в корпусе Ocypus Gamma C70 BK. А если бы вместо него я купил бы более подходящий мне на тот момент корпус Micro-ATX, это было бы уже невозможно. Так что, придерживаясь корпусов форм-фактора Midi-Tower, я получаю полную свободу в изменениях конфигураций моих ПК, которых стало дома уж слишком много.

Кстати, я называю их «мои ПК», хотя пользуются ими домочадцы, но, учитывая, что все траты на их ремонт и апгрейд ложатся на меня. Да еще и все проблемы с Windows, программами и даже чистка от пыли, то и распоряжаюсь этими ПК я по своему усмотрению. Исключение только составляет сборка на Core i3-10100, которую обслуживают без меня.

Меньше проблем с охлаждением ПК

Еще один плюс, который дают большие корпуса даже для холодных бюджетных сборок, — приличный запас по вентиляции за счет большого объема воздуха внутри. В тесной Micro-ATX, не говоря уже об Mini-ITX сборке, проблем с охлаждением и отводом тепла гораздо больше. Два моих ПК в корпусах ASUS TA-668 и Inwin J523 с верхними расположениями БП я сейчас даже оставил без вентиляторов на вдув и выдув, заклеив отверстия для выдувного вентилятора. Блоки питания в них прокачивают воздух через весь корпус, забирая его спереди снизу, и так количество пыли, которое доходит до радиатора процессора и самого блока питания, минимально, как и уровень шума.

Корпуса Micro-ATX дают выигрыш в основном по высоте, а не по более важной характеристике — занимаемой площади

Если поставить рядом пару среднестатистических компьютерных корпусов, один из которых будет в форм-факторе Micro-ATX, а другой — Midi-Tower, то можно заметить, что основная разница в их размерах — это высота. Обычно Micro-ATX корпуса, рассчитанные на установку геймерских комплектующих, тоже рассчитаны на установку длинных видеокарт и массивных процессорных кулеров. И если такой корпус стоит на столе или под столом, то, что он немного ниже обычного Midi-Tower, не особо заметно.

Компактность начинает чувствоваться только при использовании совсем небольших корпусов Micro-ATX, в которых нормальную игровую сборку не соберешь. Как, к примеру, в моем корпусе ACCORD M-02B, где на выдув уместился только вентилятор диаметром 80 мм, а крупный блок питания попросту не влезает на посадочное место.

Удобство сборки и возможность использовать больше разъемов PCIe

В просторных корпусах и ПК собирать заметно удобнее. Есть запас места для того, чтобы уложить провода, и не нужно пытаться выкраивать каждый сантиметр, чтобы смогла закрыться задняя крышка, и при этом ничего не попадало в крыльчатку вентиляторов видеокарты. Как это любят делать плохо натянутые провода USB и аудио портов передней панели корпуса.

Есть запас пространства и для того, чтобы организовать дополнительный обдув. Например, у меня сейчас SSD-накопитель ADATA XPG GAMMIX S11 Pro установлен через переходник в нижний полноразмерный разъем PCI Express материнской платы MSI B550-A PRO. И его обдувает тихий вентилятор диаметром 80 мм, который просто стоит на верху блока питания, крепясь магнитиком через приклеенное картонное основание. А в корпусе Micro-ATX места для него уже не хватило бы.  

А еще корпус Midi-Tower дает возможность использовать полноразмерные материнские платы ATX, и практически с любой видеокартой у вас остается возможность установить в нижний разъем PCIe какую-либо плату или контроллер. А на материнских платах Micro-ATX двухслотовые видеокарты перекрывают большую часть разъемов, а ставить контроллер впритык к вентиляторам видеокарты — плохая идея.

Итоги

Как видите, использование достаточно крупных корпусов форм-фактора Midi-Tower дает вам гораздо больше удобства и возможностей при сборке игровых ПК, требуя взамен совсем немного места по сравнению с более компактными корпусами. Еще они чуть тяжелее, но в большей степени это зависит от конструкции корпуса и применяемых материалов, а не размера. Мне кажется, это стоит того, даже если придется немного переплатить.

Кстати, некоторые сочетания моих комплектующих на фото могут не совпадать с текстом, так как часть фото сделаны давно, и за это время я пересобирал ПК уже много раз. И под конец, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца

Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3

Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

