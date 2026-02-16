По соотношению "цена / FPS" GeForce RTX 5060 выглядит немного более выгодной

Многие геймеры задаются вопросом, какой бюджетный графический ускоритель NVIDIA выбрать в начале 2026 года. Среди наиболее популярных вариантов значатся GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060. Они расположены довольно близко друг к другу на ценовой шкале, и для окончательного принятия решения требуется иметь представление, насколько они отличаются по производительности.

Ютубер Christo Gevedjov решил самостоятельно оценить скоростные характеристики обеих видеокарт и сравнить их между собой для выявления различий как в отдельных ААА-играх последних лет, так и в целом. Тестовая система включала в себя широко распространенный народный процессор Ryzen 5 7500F и ОЗУ DDR5-6000 объемом 32 ГБ.

После прогона карт во всех играх полученные результаты можно объединить в таблицу для большей наглядности. Как можно заметить, наименьшая разница между GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060, равная 17%, наблюдается в GTA V Enhanced Edition.

Тяжелые "графонистые" Cyberpunk 2077 и Indiana Jones and the Great Circle наоборот позволяют задействовать всю вычислительную мощь GeForce RTX 5060 и уйти в отрыв на внушительные 38%. Большинство прочих проектов продемонстрировали дельту, равную ~23-31% с редкими отскоками чуть ниже и выше.

В среднем по всем протестированным играм GeForce RTX 5060 обходит GeForce RTX 5050 на 27%. Учитывая текущие цены, можно сделать вывод, что GeForce RTX 5060 является более выгодной, так как доплата в 20% приводит к росту FPS на бо́льшую величину. Это не делает GeForce RTX 5050 слабой, учитывая полученные результаты, и её также можно рекомендовать в качестве отправной точки в мир современных технологий.

