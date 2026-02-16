Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Клиенты WD забронировали все производственные мощности на 2026 год - ожидается рост цен на HDD
Журналисты портала Wccftech обратили внимание на заявление главы Western Digital Ирвинга Тана. Он сообщил, что все производственные мощности компании на текущий год полностью забронированы клиентами Western Digital.

Журналисты портала WccfTech обратили внимание на заявление генерального директора Western Digital Ирвинга Тана, которое он сделал на недавней пресс-конференции. Тан сообщил, что все производственные мощност компаниии на 2026 год уже полностью забронированы, а некоторые крупные партнёры уже разместили заказы вплоть до 2028 года.

Источник изображения: нейросеть YandexART

Может быть интересно

Особенно интересным является структура доходов Western Digital. Около 89% выручки компании обеспечивает подразделение, занимающееся серверными решениями, в то время как доля потребительского сектора составляет всего лишь 5%. Это свидетельствует о значительном смещении приоритетов в сторону производства накопителей для корпоративных клиентов и центров обработки данных, особенно тех, которые используют технологии искусственного интеллекта.

Эксперты издания предполагают, что такая ситуация может привести к дефициту жёстких дисков среди обычных пользователей и, возможно, к повышению цен на продукцию Western Digital для массового рынка.

Так как компания намерена сосредоточить свои усилия на производстве высокодоходных серверных решений, это может существенно сказаться на доступности и стоимости массовых моделей жёстких дисков для потребителей.

#western digital #wd #рост цен #рост цен на hdd
Источник: wccftech.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
4
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
4
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
1
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Депутат Госдумы Свинцов предложил создать в России праздник по аналогии с Днём святого Валентина
5
Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
1
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
2
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
26
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
19
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
1

Сейчас обсуждают

swr5
10:54
Предположу, что тест упирается в некачественный источник, а именно в дешманскую внешнюю звуковуху M-Audio, которая и так выдает довольно "грязный" сигнал. На этом уровне качество кабеля не играет роли...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
deema35
10:52
Интересно какие ещё комплектующие ПК не подорожали от ИИ?
Клиенты WD забронировали все производственные мощности на 2026 год - ожидается рост цен на HDD
Bernigan
10:52
Всё ещё лучше чем амд
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
Родион Вестов
10:51
Восприятие звука, как и скажем вкус, надо тренировать. Если ты пользовался дешёвыми ушами до этого, то разницы не увидишь. А если сидел на дорогих, то разница сразу улавливается. Поэтому важно, кто бы...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Димасик
10:17
Кто бы сомневался!) С бабаном прикольно! Замастырю ка я себе такой же, пусть кореша поржут!)
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Windmark_
10:10
Авторы дегенераты уничтожают сайт , а дизлайки лишь реакция людей
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Слёзы Штеуда
10:06
А куда дороже? Тот же G.Skill с таймингами 36-36-36-96 подорожала более чем в 4 раза Покупать её ещё дороже - безумие
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
Roditch
09:55
Токаря или сварщика заменить сложно, а вот в компаниях вроде Майкрософт некоторых директоров можно заменить на нейросети и принципиальной разницы и не будет. Можно даже просто на тамагочи.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
deema35
09:49
Успей купить пока подешевело, то есть пока не подорожало ещё сильней.
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
deema35
09:44
Зато в Microsoft политика инклюзивности работает на полную, генеральный директор с таким типичным Американским именем.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter