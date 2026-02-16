Журналисты портала Wccftech обратили внимание на заявление главы Western Digital Ирвинга Тана. Он сообщил, что все производственные мощности компании на текущий год полностью забронированы клиентами Western Digital.

Журналисты портала WccfTech обратили внимание на заявление генерального директора Western Digital Ирвинга Тана, которое он сделал на недавней пресс-конференции. Тан сообщил, что все производственные мощност компаниии на 2026 год уже полностью забронированы, а некоторые крупные партнёры уже разместили заказы вплоть до 2028 года.

Источник изображения: нейросеть YandexART

Особенно интересным является структура доходов Western Digital. Около 89% выручки компании обеспечивает подразделение, занимающееся серверными решениями, в то время как доля потребительского сектора составляет всего лишь 5%. Это свидетельствует о значительном смещении приоритетов в сторону производства накопителей для корпоративных клиентов и центров обработки данных, особенно тех, которые используют технологии искусственного интеллекта.

Эксперты издания предполагают, что такая ситуация может привести к дефициту жёстких дисков среди обычных пользователей и, возможно, к повышению цен на продукцию Western Digital для массового рынка.

Так как компания намерена сосредоточить свои усилия на производстве высокодоходных серверных решений, это может существенно сказаться на доступности и стоимости массовых моделей жёстких дисков для потребителей.