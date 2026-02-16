Журналисты портала WccfTech обратили внимание на заявление генерального директора Western Digital Ирвинга Тана, которое он сделал на недавней пресс-конференции. Тан сообщил, что все производственные мощност компаниии на 2026 год уже полностью забронированы, а некоторые крупные партнёры уже разместили заказы вплоть до 2028 года.
Особенно интересным является структура доходов Western Digital. Около 89% выручки компании обеспечивает подразделение, занимающееся серверными решениями, в то время как доля потребительского сектора составляет всего лишь 5%. Это свидетельствует о значительном смещении приоритетов в сторону производства накопителей для корпоративных клиентов и центров обработки данных, особенно тех, которые используют технологии искусственного интеллекта.
Эксперты издания предполагают, что такая ситуация может привести к дефициту жёстких дисков среди обычных пользователей и, возможно, к повышению цен на продукцию Western Digital для массового рынка.
Так как компания намерена сосредоточить свои усилия на производстве высокодоходных серверных решений, это может существенно сказаться на доступности и стоимости массовых моделей жёстких дисков для потребителей.