Наиболее данные самолёты востребованы на Дальнем Востоке.

Поскольку пассажирский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 раньше двух других главных надежд российского гражданского авиапрома — МС-21 и SJ-100 — приступил к сертификационным испытаниям, то завершит он их тоже раньше и, следовательно, первым начнёт поступать заказчикам. Как сообщил сегодня полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, поставка первых законтрактованных Ил-114-300 заказчикам ожидается во второй половине этого года.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

По словам Трутнева, в Минпромторге и непосредственно в АО «Ил» сообщили о завершении основных испытаний и фактической готовности самолёта к поставкам. Полпред президента в ДФО рассчитывает, что в первую очередь Ил-114-300 будут переданы именно дальневосточным эксплуатантам, поскольку именно в этом регионе критически требуется замена давно морально устаревших самолётов Ан-24/26.

Как отметил Трутнев, после поставки первой партии последует длительная задержка между поставками следующих партий: если первую заказчики получат уже в ближайшие месяцы, то вот последующие придётся ждать до 2028 года «с учётом технических циклов изготовления».

Разрыв выглядит уж слишком большим, поэтому пока не берёмся судить, насколько данная информация актуальна и справедлива. Что известно точно, так это то, что этот год для российской гражданской авиации является поворотным: в строй войдут и Ил-114-300, и МС-21, и SJ-100. Потребность внутреннего рынка в каждом из этих самолётов исчисляется сотнями единиц, не говоря уже про внешние рынки, так что работы у авиазаводов на годы и десятилетия вперёд.