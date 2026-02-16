Когда я начал серьезно увлекаться играми, многие из пройденных мной релизов ничего после себя не оставляли. Мне было не о чем вспомнить и не о чем поговорить с друзьями. Мне было лишь жалко потраченного времени. Иногда я находил игры, которые были невероятно интересными. Но ещё реже я встречал игры, которые удивляли меня настолько, что я не мог перестать в них играть.

Перепроходил их снова и снова, рассказывал о них друзьям, бесконечно искал про них статьи и обзоры, рисовал фан арт и даже писал песни о них для своей рок-группы. Это были не просто игры. Это были идеалы. Неповторимые, уникальные, дарующие невероятные эмоции и впечатления. Они отличались от прочих игр тем, что казались чем-то высоким и неповторимым. Это было уже не просто развлечение. Где-то здесь таилось искусство. Невероятная работа художников, необычный геймплей и атмосфера были ядром подобных игр. Они навсегда меняли мое геймерское восприятие игр.

реклама





О пяти таких играх я хотел бы рассказать в этом материале.

Gothic 3

Самой первой игрой, в которой я увидел по настоящему красивую графику, была Gothic 3. Это случилось в 2010 году. Тогда я вдоволь наигрался в бюджетные проекты с дисков и ещё не прикоснулся к классике в виде Half-Life 2, Bioshock и Dishonored. Мой игровой путь только начинался.

реклама





Хотя игра вышла в далеком 2006 году, даже через 10 лет она выглядела очень достойно и поражала своей технической частью. Да что десять лет, даже сейчас Gothic 3 выглядит достойно и даст фору многим современным играм. Бесшовный мир, хорошая физика, динамичное освещение – у многих современных игр этого нет, а Gothic 3 уже тогда радовала глаз требовательного геймера. А боевая система и геймплей и вовсе вызывают восторг. Возможность держать факел одной рукой и махать мечом другой – бесценна.

Когда я впервые увидел это место, я подумал, что оно будто взято из аниме

Но помимо графики игра выделялась превосходным визуальным стилем и озвучкой. Хорошо помню как впервые увидел на опушке какой-то домик. Он выглядел как что-то из старого аниме. Ночью мир выглядел невероятно красивым. Трава колыхалась на ветру, а огонь освещал путь. Издали виднелся магический купол Венгарда. Но тогда я ещё не знал, что это. Мое приключение только началось.

Мне очень нравилось лутать сундуки, обманывая охрану, общаться с орками, наблюдать за животными и неписями, путешествовать по миру и искать интересные места. Я старался исследовать каждый камень.

реклама





Иногда удавалось залезть куда-нибудь, куда по идее залезть нельзя. Игра идеально совмещала приключение и развлечение, оставляя далеко позади многие игры с открытым миром. Портило впечатление лишь то, что игра была чудовищно сложной. В самом начале я умер раз тридцать, а, может, и все пятьдесят. И если бы я не прочитал воодушевляющую статью об игре, то возможно бросил её в самом начале.

В Steam-версии есть ряд проблем с графикой

Это одна из тех игр, чей внешний вид и геймплей поразили меня до глубины души. С тех пор я рекомендую эту игру всем своим друзьям. И хотя современная Steam-версия имеет проблемы с графикой, даже на ней можно увидеть всё великолепие этой великой игры.

Castlevania: Lords of Shadow

Эта игра – эталон приключенческих игр своего времени. Длинная, продуманная, хорошо срежиссированная история о том, как борец с нечистью охотится на маску, способную воскрешать мертвых. Хотя на самом деле сюжет здесь иной. Рыцарь Габриэль Бельмонт должен победить угрожающую Земле силу, известную как Владыки Тени. А маска – это так, полезный бонус. Из-за Владыки Тени души не могут покинуть Землю. А планету наполняют злобные существа, нападающие на людей. Чтобы закончить весь этот беспорядок, Габриэль отправляется в опасное приключение.

реклама





Сюжет не блещет оригинальностью. Зато геймплей не подкачал - динамичные бои здесь чередуются с головоломками, кинематографическими кат-сценами, гонками с оборотнями и поездками на пауках.

Почти каждая локация в этой игре была особенной. Заросшее тиной болото, мелколесье, снежные леса и обледенелые пещеры, жуткие избушки и покрытые пылью руины. Когда шел дождь земля становилась темной и скользкой. Ночное сражение на балконе замка при свете Луны делало героя похожим на Бэтмена.

От одного взгляда на такие локации становилось страшно

Самой слабой частью игры были различные замки и арены - подобные можно увидеть в сотнях игр. Также не особо интересной вышла электрическая лаборатория. Поездка на пауке в лабиринте раздражала. Где-то на трети игры становилось скучно. Но вскоре игра снова удивляла – вы попадали на кладбище титанов и на вас нападали гробы с корнями. Меню игры выглядело как старый и роскошный фолиант, в котором было много красивых черно-белых рисунков. А как круто выглядела в ней карта мира...

Я искренне люблю эту игру – она показывает, какими на самом деле должны быть ААА-игры. Это была сказка. Прекрасная, но опасная. Она удивляла меня постоянно. Внешним видом противников, красотой кат-сцен, необычными механиками. И сколько бы я не играл в игры с похожим сеттингом, удивить они меня не смогли.

Flower

В истории инди-игр было много неудачных решений. Одним из них был выпуск игр эксклюзивно на консоли Playstation 3. Знатоки рынка уже тогда говорили, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и случилось – вписать себя в историю инди-игр такие проекты не смогли. А впоследствии их релиз ПК если и был, то остался никем не замечен. В то время как мультиплатформенные инди-блокбастеры собрали миллионную армию поклонников во всем мире.

Наиболее примечательна история игры Flower – арт-проекта, в котором одинокий лепесток летает на полями и собирает другие лепестки, превращаясь в цветочное конфетти. Выглядит игра невероятно – трава колышется на ветру, по бескрайним зеленым просторам бегут волны. Солнечный свет освещает сочные стебли а на небольших полянках своего часа ждут прекрасные цветы. Они нам и нужны – подлетая к ним, мы собираем лепестки и продолжаем свой путь. Нашему полету ничего не мешает. Ничего, кроме ветра. Его поток можно использовать для ускорения. А можно лететь по направляющим цветам.

Игра представляла собой переосмысление механики “змейки”. Но в отличие от последней, игра дарила игроку невероятное чувство полета, свободы и радости. Она успокаивала и дарила светлые впечатления. Благодаря Flower я понял, что игры можно делать о чем угодно.

Для меня игра стала воплощением эпохи Windows 7. Все её локации, весь её визуал напоминал темы и обои это великой операционной системы. Но поиграть на ПК было невозможно – игра вышла на PS3. А у меня консоли не было. И довольно долго я лишь мечтал о ней. И когда наконец мне удалось получить консоль и я не поверил в то, что увидел. Это был интерактивный скринсейвер, симулятор приключение, настоящий инди-бриллиант. Игра, ломающая представление об играх.

Слабая консоль с трудом выдавала достойную картинку. Трава сливалась, всё выглядело каким-то простым и пластмассовым. Но геймплей был выполнен великолепно – чувство потока, полета и свободы захватывало с первых секунд.

Я забывал о графике и погружался в игру. Одинокий лепесток, что вылетал из серой квартиры и искал сородичей на полях, наконец обрел счастье. Цветочный калейдоскоп кружился в танце на ветру, чтобы превратиться в новый цветок. Это было прекрасно.

В 2019 году игра добралась до ПК, но состояние её порта было настолько плохим, что многие игроки просто не могли в неё поиграть. Она вылетала, выдавала черный экран, тормозила как Crysis на офисном ПК. Это была не игра, это было слайдшоу. Однако, графику игры подтянули. Трава стала похожей на траву, а не мохнатый ковер. Каждую травинку стало возможно разглядеть. Лепестки теперь стали похожи на лепестки, а не кусочки мыла.

Но из-за плохого фреймрейта и не доработанного управления играть было не комфортно. И всё же игра поражала своей необычностью. Солнечные луга, дождливые ущелья, ночные поляны с фонарями – это было незабываемое приключение, напоминающие мультфильм, созданные лучшими анимационными студиями мира. Игра эпохи Windows 7, выпущенная на PS3, каким-то чудом вышла на ПК. Я играл в сотни инди-игр. Но только Flower смогла меня удивить. Невероятно простая игра оказалась безумно интересной. Меня не смогли заинтересовать To the Moon, Journey, Machinarium. Я не проникся Braid и Transistor. А вот Flower смогла. Эта игра буквально переполняет игрока красотой, заставляет вглядываться в простые вещи и видеть в них красоту.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В целом, не важно, на чем играть во Flower. Даже на PSVita она выглядит неплохо. Главное чтобы вы могли ощутить чувство полета, которое и делает игру интересной. Хоть я и акцентировал на том, что графика консольной версии была хуже, важно отметить, что не графика делает эту игру особенной. А работа художников, создавших этот удивительный мир спокойной природы. Даже если бы у Flower была графика уровня PS2, она все равно бы осталась красивой. Просто именно релиз на ПК дал игре выразительность, что подчеркнула её невероятную красоту.

Из похожих игр могу посоветовать головоломку Storm.

Limbo

Долгое время я думал, что игры бывают двух типов. Мрачные и серьезные, с грязными текстурами и светофильтрами, либо цветастые и мультяшно-глупые. Но была игра которая выглядела необычно. Как оживший рисунок или музыкальный клип. Она называлась Limbo. Похожих игр на тот момент практически не было. Это был визуальный шок. В хорошем смысле.

Limbo выглядела фантастически – состоящая из серых тонов картинка очаровывала своей глубиной и объемом. Поначалу мне казалось, что вся игра будет состоять из темного леса, в котором царствует туман. Но уже вскоре мы с главным героем попадали внутрь канализации, в индустриальную зону, на крыши домов и другие странные строения огромных размеров. Каждый раз игра подкидывала сложные головоломки, решить которые было очень тяжело.

Я хорошо помню, как был очарован визуальным стилем Limbo. Кажется, это был 2010 или 2011 год. Я ставил скриншоты на обои, распечатал плакат и сам рисовал его персонажей. Мне хотелось сделать что-то вроде комикса. Но когда я сел в неё играть, я понял, что решить большую часть головоломок игры не способен. Поэтому просто взял телефон, тогда ещё обычный, открыл Opera, нашёл прохождение и стал проходить игру по нему. Хуже от этого игра не стала. В Limbo атмосфера была главной причиной порождения.

Обратите внимание: у игры жуткий трейлер. Я не рекомендую его смотреть впечатлительным людям.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Позже на рынке появились игры-подражатели. Самой яркой из них была Monochroma. Я очень её ждал. Она долго проходила Steam Greenlight, и наконец, вышла в Steam. И оказалось, что её визуал не так уж и хорош, глубины нет, а геймплей неинтересен. И тогда до меня дошло, насколько крута Limbo на самом деле. Хотя Monochroma и использовала те же приемы, было очевидно, что это 2D игра.

Monochroma

А в Limbo этот эффект был почти не заметен. Передний и задний фон будто были единым целым. И это и делало игру по-настоящему красивой и удивительной. Вполне возможно, что так игру вижу только я. Но я глубоко убежден, что второй такой игры не будет никогда.

Crysis 3 Remastered

И закончить этот блог я хотел бы игрой, которую на мой взгляд недооценили. Как игроки, так и критики. Когда речь заходит о красивой графике, принято вспоминать Crysis. Мне же ни первая, ни вторая игра никогда не быле интресны. Ни геймплей, ни визуальная часть меня не заинтересовали. Но когда я увидел третью часть, я понял, что это именно то, что я давно искал.

Увы, игра вышла в Origin и я долго ждал, когда он наконец закроется и все игры перейдут в Steam. Покупать игру в Origin я не собирался. Он был неудобен и заставить себя проходить игру там я бы всё равно не смог. Поэтому я ждал, ждал, перечитывал обзоры на игру и снова ждал. В какой-то момент я просто забыл о ней. И вдруг, Crytek выпускают трилогию ремастеров в Steam.

Я покупаю эту трилогию, запускаю третью часть и вижу лучший пост-апокалипсис в видеоиграх. Начинается игра в дождливую ночь. Но практически сразу после этого вы попадаете в солнечный и опасный Нью-Йорк будущего. Над ним стоит защитный купол, любые живые мишени обстреливаются, а руины облюбовали животные.

До сих пор помню это невероятно чувство – ты выходишь в город, видишь колышущуюся траву и ветки деревьев, солнечные лучи слепят тебя, недалеко бегают олени а чуть дальше летают какие-то птицы. Воробьи? Ты подходишь ближе и понимаешь, что это не птицы, это мотыльки. И их очень много. Свет играет на стенах, когда колышутся ветки. Но стоит пройти пару метров и эта красота сменяется опасной зоной, где любой шаг равен смерти.

Crysis 3 не просто красивая игра. Это игра, мир которой хочется облазить вдоль и поперек. Все эти руины, овраги, заросшие травой склоны, старые здания с цистернами на крыше влюбляют в себя с первого взгляда. Мир кажется не просто живым, он кажется самостоятельным. Закрой игру, а он останется. Белки и олени продолжат бегать по своим излюбленным местам, безопасным и спокойным. Их поведение было примитивным, но само наличие очень радовало. Я помню как удивился, когда встретил белок. И стал внимательно прочесывать всю округу в поисках других животных. Увы, их больше не было.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Игра захватила меня с головой. Я мог долго всматриваться в купол, который на фоне голубого неба выглядел невероятно футуристично и стильно. Заново начинал главы, чтобы получше исследовать локации. В общем, мне было весело. Я не знаю как Crytek удалось создать настолько красивую и живую картинку. Но я действительно был удивлен этой игрой. После The Last of Us, после Fallout 4, после множества ААА-игр про пост-апокалипсис, я вдруг встретил ту, что мне действительно понравилась. Даже сейчас, когда я пишу это, я вспоминаю, сколько крутых мест было в этой игре.

Полуночный итог

Игры, которые нас сильно удивляют, навсегда остаются в нашей памяти. Они дают нам то, чего другие игры дать не могут – новое представление об играх, геймдизайне, технологиях и их реализации. Я играл во множество игр, но именно эти пять стали для меня причиной ждать от игр большего. Мне мало очередного «шутерка на вечерок», ровно как и очередной дефолтной RPG. Мне нужны игры, которые могут зацепить, заинтересовать настолько сильно, что я потрачу на них время вне игры. Чтобы написать о них, рассказать друзьям, создать фан-арт. Увы, подобных игр выходит очень мало.

Какие игры удивили вас? Изменили ли они представление об играх? Как часто вы их вспоминаете и перепроходите? Мне было бы очень интересно прочитать ваши ответы.