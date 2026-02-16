Дефицит памяти коснулся разных сегментов рынка, но сильнее всего удар пришёлся по индустрии графических процессоров. По мнению экспертов Wccftech, это не похоже на криптовалютный бум прошлых лет — тогда майнеры просто скупали карты. Сейчас ситуация сложнее: искусственный интеллект меняет саму структуру рынка, и геймеры остаются не у дел.
До ажиотажа вокруг ИИ капитализация Nvidia болталась в районе 200–300 млрд долларов. Сейчас она перевалила за 5 трлн. Рост бешеный, и обеспечен он не продажами игровых видеокарт, а корпоративным сегментом — серверами, дата-центрами и ИИ-ускорителями. Для бизнеса это золотая жила, и перенаправлять ресурсы на игровой рынок, который приносит менее 10%, никто не хочет.
У AMD картина чуть мягче благодаря тому, что у них хорошо идёт бизнес по производству процессоров, но тенденция та же: доходы от клиентского сегмента падают до однозначных процентов. Производители просто перестали видеть смысл в геймерах. Отсюда и вечные задержки релизов, и отсутствие громких анонсов на выставках.
От Nvidia все ждали серию RTX 50 Super, предполагая, что её покажут на CES, но запуск отложили. Глава Gigabyte ранее проговорился: сейчас для Nvidia важна прибыль на ГБ видеопамяти. Держать на складах модели с большим объёмом памяти, которые так нужны геймерам, просто невыгодно. Более того, есть слухи, что Nvidia вообще перестала поставлять видеопамять в комплекте с чипами для партнёров — теперь производителям придётся самим договариваться о поставках DRAM. Это усложняет жизнь и тормозит выпуск новых карт.
Серия RTX 50 Super теперь, скорее всего, выйдет не раньше 2027 года, если вообще выйдет. А следующее поколение — Rubin, которое планировали на 2027–2028 годы, и вовсе отложили на неопределенный срок.
У AMD ситуация не лучше. RDNA 4 уже вышла в лице RX 9070 и RX 9060, но на этом, похоже, всё. Мощных карт в этом поколении ждать не стоит. RDNA 5, которая должна была стать следующим большим шагом, сдвинута на вторую половину 2027 года. И это совпадает по срокам с выходом Rubin от Nvidia. Обе компании просто синхронно забыли о геймерах до лучших времен.
Intel тоже молчит. Все ждали Arc B770 на CES, но анонса так и не случилось. Xe3 Celestial привязали к мобильным процессорам Panther Lake, а про дискретные видеокарты никто не говорит. Intel наняла топ-менеджера из Qualcomm для усиления графического направления, но и там упор исключительно на ИИ и корпоративных клиентов.
Цены на существующие видеокарты поползли вверх ещё несколько месяцев назад, и это не остановить. Если посмотреть данные PCPartPicker, средняя стоимость топовых моделей неуклонно растёт. На Amazon, Newegg и Microcenter ситуация с наличием ухудшается с каждым месяцем. Это прямой результат дефицита DRAM и того, что производители просто не видят смысла насыщать рынок игровыми картами, когда можно продать тот же чип в корпоративный сектор втридорога.
Крупные игроки не планируют выпускать новые модели в ближайшее время. Приобрести видеокарту сегодня по вменяемой цене практически невозможно, а те модели, что есть на рынке, будут только дорожать. Единственный рабочий совет от специалистов Wccftech — набраться терпения и надеяться, что рынок когда-нибудь стабилизируется. Но, судя по всему, лёгких времён для ПК-геймеров в обозримом будущем не предвидится.