По словам экспертов, в ближайшие годы Nvidia и AMD будут стремиться удовлетворить корпоративный сегмент, а рынок видеокарт уходит на второй план.

Дефицит памяти коснулся разных сегментов рынка, но сильнее всего удар пришёлся по индустрии графических процессоров. По мнению экспертов Wccftech, это не похоже на криптовалютный бум прошлых лет — тогда майнеры просто скупали карты. Сейчас ситуация сложнее: искусственный интеллект меняет саму структуру рынка, и геймеры остаются не у дел.

Источник изображения: Wccftech

Может быть интересно

До ажиотажа вокруг ИИ капитализация Nvidia болталась в районе 200–300 млрд долларов. Сейчас она перевалила за 5 трлн. Рост бешеный, и обеспечен он не продажами игровых видеокарт, а корпоративным сегментом — серверами, дата-центрами и ИИ-ускорителями. Для бизнеса это золотая жила, и перенаправлять ресурсы на игровой рынок, который приносит менее 10%, никто не хочет.

У AMD картина чуть мягче благодаря тому, что у них хорошо идёт бизнес по производству процессоров, но тенденция та же: доходы от клиентского сегмента падают до однозначных процентов. Производители просто перестали видеть смысл в геймерах. Отсюда и вечные задержки релизов, и отсутствие громких анонсов на выставках.

От Nvidia все ждали серию RTX 50 Super, предполагая, что её покажут на CES, но запуск отложили. Глава Gigabyte ранее проговорился: сейчас для Nvidia важна прибыль на ГБ видеопамяти. Держать на складах модели с большим объёмом памяти, которые так нужны геймерам, просто невыгодно. Более того, есть слухи, что Nvidia вообще перестала поставлять видеопамять в комплекте с чипами для партнёров — теперь производителям придётся самим договариваться о поставках DRAM. Это усложняет жизнь и тормозит выпуск новых карт. Источник изображения: Wccftech

Серия RTX 50 Super теперь, скорее всего, выйдет не раньше 2027 года, если вообще выйдет. А следующее поколение — Rubin, которое планировали на 2027–2028 годы, и вовсе отложили на неопределенный срок.

У AMD ситуация не лучше. RDNA 4 уже вышла в лице RX 9070 и RX 9060, но на этом, похоже, всё. Мощных карт в этом поколении ждать не стоит. RDNA 5, которая должна была стать следующим большим шагом, сдвинута на вторую половину 2027 года. И это совпадает по срокам с выходом Rubin от Nvidia. Обе компании просто синхронно забыли о геймерах до лучших времен.

Intel тоже молчит. Все ждали Arc B770 на CES, но анонса так и не случилось. Xe3 Celestial привязали к мобильным процессорам Panther Lake, а про дискретные видеокарты никто не говорит. Intel наняла топ-менеджера из Qualcomm для усиления графического направления, но и там упор исключительно на ИИ и корпоративных клиентов.

Источник изображения: Wccftech

Цены на существующие видеокарты поползли вверх ещё несколько месяцев назад, и это не остановить. Если посмотреть данные PCPartPicker, средняя стоимость топовых моделей неуклонно растёт. На Amazon, Newegg и Microcenter ситуация с наличием ухудшается с каждым месяцем. Это прямой результат дефицита DRAM и того, что производители просто не видят смысла насыщать рынок игровыми картами, когда можно продать тот же чип в корпоративный сектор втридорога.

Крупные игроки не планируют выпускать новые модели в ближайшее время. Приобрести видеокарту сегодня по вменяемой цене практически невозможно, а те модели, что есть на рынке, будут только дорожать. Единственный рабочий совет от специалистов Wccftech — набраться терпения и надеяться, что рынок когда-нибудь стабилизируется. Но, судя по всему, лёгких времён для ПК-геймеров в обозримом будущем не предвидится.