Игра «RIDE 6», как понятно из названия, уже шестая в серии. И все версии делала итальянская студия Milestone s.r.l.

Изображение: STEAMЯ лично прошел до конца лишь только одну – третью. И с меня этого хватило. Проблема типичная для гонок: одни и те же трассы, что довольно сильно надоедает.

Новейшая игра была сделана на, печально известном своей кривизной, движке под кличкой «нереальный двигун 5»… И его «прелести» я уже «вкусил» в последней версии игры «MotoGP», которая поразила завышенными системными требованиями и довольно невзрачной картинкой.

Собственно, это же мы имеем и в игре «RIDE 6»

Общие впечатления от игры

Итак, игра встречает уже привычным, крайне бестолковым подходом: сразу в бой, а настройки графики и управления – как-нибудь потом… И я всегда это безобразие прерываю, чтобы все настроить на свой вкус.

После пробного заезда, нам предлагают выбрать, какой вариант управления мы выберем: типа «реализм» Pro или простейший аркадный режим.

Играт на клавиатуре в жалкое подобие симулятора не стоит. Поэтому – аркада. Но тут уже типичная для компании система, заточенная на ИИ игры. Которая будет подбирать под ваш «скилл» и помощь в управлении, и силу противников. Но ИИ делает все… не так, как хочется, поэтому приходится пробираться через дебри настроек, чтобы сделать все ручками…

Первое, что неприятно поражает: спортбайк ведет себя куда хуже, нежели настоящий гоночный аппарат из того же «MotoGP».

И у меня очень большие сомнения, что так и будет в реальности. Тем более, что игра вовсе не позиционируется, как симулятор.

Простой пример: на гоночной мотоцикле вы цепляете поребрик и не падаете, лишь «задницу» байка переставляет. На серийном спортбайке падение гарантировано на 100%.

Я пробовал экспериментировать с настройками, но их тут, по сути, нет. Поэтому играй так или не играй вообще. Раньше «свободы выбора» игра давала больше.

В меню мы также можем познакомиться с типичными режимами игры.

Это Карьера, мультиплеер, и кастомные соревнования. Карьера типичная: серии гонок, которые открывают доступ к новым трассам и байкам.

И вот самих соревнований в начале игры несколько типов: стандартная гонка на настоящей гоночной трассе, заезд на время по смоделированной дороге, «ралли» (заезд по легкому бездорожью на кроссовом байке) и грунтовый овал.

Я очень неправильно думал, что гонки на уже известных гоночных трассах, типа Монцы, мне будут даваться легче.

Список трассНо сильно ошибся. Игра в этом плане крайне немилосердна. А вот выиграть заезды на кроссовых мотоциклах было куда проще. Самые сложные гонки – заезды на время. И главная проблема в том, что эту трассу я вижу впервые. И на заезд вам дается один(!!!) круг. Это как понимать?

Проверил я и возможности настройки мотоцикла.

Ну так себе идея… Эффект есть, но кардинально на результат не влияет. Уж лучше покупать более мощный байк.

Помучавшись в игре пару часов, я пришел к выводу, что и в данном случае создатели игры пошли не совсем в правильную сторону. Попытка навязать «реализму» в таком виде игр ни к чему хорошему не приводит. И это уже устойчивый тренд. Ну жил без подобных игр, и дальше проживу…

Графика и тестирование

Тестовая система:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Переходим к графике. Она, для серьезных требований, простенькая.

Но фанаты RTX непотребства и это оправдают. Более-менее детализация у самих байков, пилотов и погодных явлений. Все, что на небольшом удалении от трассы, сделано убого.

Так было раньше, так и осталось сейчас. Но останавливаться и рассматривать окрестности игра не предполагает…

Хуже то, что в настройках игры нет типичного набора апскейлов. Ну, допустим, что DLSS и не высвечивается в моем случае. Но где «всеядные» апскейлы от AMD и Intel? Можно лишь выбрать вариант TSR и хватит…

На максимальных настройках (кроме теней) и с включенным TSR у меня вышел такой результат:

Тестовый момент

Фреймтайм

Итог тестаНо при старте просадки ниже 60 фпс гарантированно. Плохая оптимизация.

Вывод

Очередная серия игры, которая ничем не лучше старых. Ну, больше байков. Зато оптимизация никакая, да и русского языка нет вообще. Да и самое важное: управлять байком стало ничем не лучше, и точно не интереснее. Так себе «эволюция».