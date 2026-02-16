Для этого правительство хочет привлечь частный капитал, сняв с себя ношу государственного финансирования

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии планирует в течение следующих десяти лет расширить сеть высокоскоростных автомагистралей в 5 раз. Для этого власти привлекут частный капитал, сделав правила для инвесторов более привлекательными. Помимо этого, правительство в этом году согласовало увеличение на 9% расходов на инфраструктуру, уделив внимание в том числе строительству дорог. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, Нью-Дели хочет, чтобы частные инвестиции составляли 25% от общего объёма строительства автомагистралей. Сейчас строительство новых высокоскоростных дорог происходит за счёт государственного финансирования, что сдерживает расширение инфраструктуры. Тем не менее, как упоминалось выше, это не означает, что власти перестанут выделять финансирования, а наоборот – поддержат импульс за счёт увеличения расходов. В планах правительства Индии к 2027 году передать частным компаниям проекты по строительству автомагистралей на сумму 1 триллион рупий (11 миллиардов долларов).

Bloomberg подчёркивает, что привлечение частного капитала к строительству автомагистралей позволит модернизовать инфраструктуру и снизить расходы на логистики. Есть и другая причина, которая заставляет Индию активизироваться – конкуренция с соседним Китаем, где автомагистрали и дороги строятся значительно быстрее и в больших объёмах.