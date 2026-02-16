Однажды я протестировал семь дистрибутивов Linux в начальном этапе установки операционной системы, и лишь пять дистрибутивов установились, так как у двух Линуксов были серьёзные проблемы с зависимостью от интернета и программой установки. Тем временем все три версии Windows установились без особых проблем. С того момента я не проводил новых объективных сравнительных тестов между разными Линуксами на подготовленном компьютере. Так что займёмся этим делом сейчас.

Тестовая конфигурация:

реклама





Процессор: AMD Phenom II x3 720 (HDZ720WFK3DGI). AMD Athlon x2 7550 (AD7550WCJ2BGH).

Охлаждение ЦП: Алюминиевый радиатор 80мм. Модифицированный Titan. 2 секции.

Системная плата: Biostar A780L (Socket AM2+).

реклама





Оперативная память: 2 модуля DDR2 (Single Rank + Double Rank).

Видеокарта: Radeon 3100 (256 MB, IGP).

Накопители: IDE HDD Samsung SP1203N 120 GB + IDE HDD Seagate ST3120814A 120 GB.

Блок питания: ATX 400W P4.

реклама





Операционные системы: Windows (XP, 7, 10). Linux (Chimbalix 24.8, Mint 22.2, Fedora 43-1.6, Garuda 2025-11-03, Nobara 43).

Драйвер видеокарты Windows: Catalyst 13.4 (XP, 7, 10).

Драйвер видеокарты Linux: Что встроено в монолитное ядро, с тем и придётся жить (AMD Radeon).

Первые тесты и ошибки

реклама





Сначала настроил систему. Выставил частоту памяти 800 МГц, так как установлено два модуля DDR2-800. Раньше я занижал частоту памяти, так как работа системы не всегда была стабильной с двумя разными модулями памяти. Сейчас проверим на штатной частоте.

Операционные системы Windows прошли тесты первыми. Ничего не предвещало беды.

Разрешение игры 800x600, настройки графики максимальные.

Результаты выдались на уровне 17 fps. Не густо.

Но потом я запустил Linux.

И получил слайд шоу при запуске игры даже в разрешении 640x480. А вместо Radeon 3100 у меня появилась Radeon RX 6700 XT. И тут я почуял неладное.

Я уже и забыл, что по умолчанию в дистрибутиве Chimbalix используется DXVK для трансляции DirectX в Vulkan API. Разумеется, Radeon 3100 не поддерживает Vulkan, потому вместо неё трудился процессор под именем Radeon RX 6700 XT. Но даже переключив DXVK на DXGL (WineD3D) я получил всего 9 fps в разрешении 640x480. Было очень неприятно, так как в среде Windows уже собрал результаты на уровне 17 fps при разрешении 800x600. Однако видеокарта настолько слабая, что я замучаюсь ждать результаты в среде Linux даже при разрешении 640x480. Так что будем думать над тестовыми условиями.

И тут, внезапно, на экране появились артефакты и Linux завис. Приплыли.

Конечно, раньше я уже замечал ошибки в работе оперативной памяти на данном компьютере. Ведь установлено два совершенно разных модуля памяти. Судя по всему, контроллер памяти в процессоре AMD не вывозит работу на частоте 800 МГц. Ну или системная плата. В любом случае, я успел провести тесты в трёх разных версиях Windows и только на Линуксе столкнулся с нестабильностью.

Я не знаю, как решить эту проблему. Ведь я точно знаю, что с одним модулем памяти система работает стабильно даже под Линуксами. А с двумя модулями памяти нестабильность проявляется как попало. Тесты вроде Linx и MemTest86 могут не показывать ошибок часами. Важно заметить, что процессоры AMD Phenom II и Athlon II способны запускать Linx не любых версий, скорее всего, из-за функциональной недостаточности. Так что если Linx не запускается с процессором AMD, это не всегда означает ошибки в работе. Просто процессор не осилил запуск конкретной версии программы. Ну а мне остаётся только подобрать другую комбинацию модулей оперативной памяти и провести тесты заново.

Поискав по сусекам, были обнаружены лишь модули на 512 мегабайт, которые не отказывались работать с системой. На одном гигабайте оперативной памяти я могу разве что Windows XP и Windows 7 протестировать в играх, но никак не Windows 10 и тем более Linux.

Обзор и виновник нестабильности

Было решено полностью разобрать и перебрать компьютер по запчастям, так как проблема нестабильности системы проявляет себя далеко не всегда. Вдруг где-то вспухший или вышедший из строя конденсатор затесался. Заодно проведу обзор тестового компьютера.

Начинаем с блока питания, что был произведён в конце 2005 года. Сразу же смотрю на два больших конденсатора. Видны следы коричневого клея, но ничего подозрительного.

Конструкция блока питания почти полноценная. Всего несколько высоковольтных конденсаторов не припаяли. Так же видим дроссель PFC. Очень много места пустует. Однако не напрасно, ведь оно позволяет блоку питания лучше проветриваться. И да, выходные конденсаторы тоже обмазаны коричневым трухлявым клеем.

Продолжаем разборку блока питания. Уж не хочется повторения ситуации с Chieftec Proton BDF-1000C, когда основной конденсатор деградирует из-за брака, а за ним отлетает схема активного PFC. В обозреваемом блоке питания, к слову, PFC пассивный. Состоит из мощного дросселя с плёночным конденсатором.

Так же пришлось отпаять первый входной фильтр классической конструкции из сдвоенного дросселя подавления ЭМП и конденсатором X2. Из примечательного можно отметить розетку для цепного подключения дополнительных устройств к электросети.

Сам блок питания построен на схеме групповой стабилизации напряжения. Некоторые люди плохо отзываются о таких простых блоках питания. Но я люблю именно такие блоки питания простой конструкции за надёжность и живучесть. На секунду данному БП уже больше 20 лет, а он отлично работает.

Да, заводская заливка коричневого цвета выглядит не очень. Не факт, что она была коричневой изначально. Всё же больше 20 лет этому устройству. Но я не вижу даже намёков на перегрев компонентов.

Это весьма добротный БП, хоть и не отличается высокой мощностью. Вот что я могу сказать во время осмотра компонентов.

Расстояние между некоторыми дорожками вызывают вопросы. В одном месте даже заметил лёгкое потемнение от нагрева. Чего не было видно сверху. Но ничего критичного.

Выпаиваю конденсаторы и проверяю всё, что часто выходит из строя. Но, несмотря на возраст в два десятилетия, заводские конденсаторы показывают хорошие параметры. Я пытался найти лучшие образцы из своей коллекции на замену. Но они оказались не сильно лучше того, что уже было припаяно.

Заменил только конденсатор на 2200 мкФ более ёмким. Всё же выглядит он уже не очень хорошо, будто подгорел. Хотя это просто заводской клей испортился за двадцать лет.

Некоторые уже могли заметить, что я предпочитаю использовать старые конденсаторы в ремонте и доработке техники вместо новых. Это неспроста. Есть у меня тут мешочек конденсаторов - ни разу не использованных. Так вот, шесть из десяти вспухли и определяются как сдвоенные диоды. А те, что не вспухли, показывают ёмкость 5700 мкФ вместо заявленных 4700 мкФ. Было бы очень неприятно, если бы такой применил в каком-нибудь ремонте. Лучше уж впаяю конденсатор возрастом 30-40 лет, но проверенный, чем новый, который может вспухнуть, просто находясь в упаковке.

Собираю блок питания. Вентилятор припаиваю к линии 5 вольт, чтобы меньше шумел. Я уже протестировал вентилятор при таком напряжении, и он отлично работает, создавая достаточный уровень давления и воздушного потока. Проверял самодельным регулируемым блоком питания USB с диапазоном регулировки до 11 вольт. Он виден на фотографиях выше (запитывает ESR тестер).

Что же, раз блок питания в отличном состоянии, несмотря на возраст, осталось внимательно осмотреть системную плату.

При беглом осмотре ничего подозрительного не было обнаружено. Разве только рамка вокруг сокета ремонтировалась для крепления системы охлаждения.

Среди портов есть два PS/2, VGA, DVI-I, четыре USB 2.0 гнезда, сетевое гнездо RJ45, три аудио гнезда.

Переходим к осмотру задней стороны платы.

Ничего подозрительного.

Снимаем крепление системы охлаждения и продолжаем осмотр.

Также снимаю радиаторы с серверного и южного моста. Они приклеились на пластичную жвачку, теплопроводность которой вызывает большие сомнения, если прикоснуться. Обычно, если прокладки имеют хорошую теплопроводность, это хорошо чувствуется по скорости изменения температуры на пальце.

Тут же я не ощутил особой теплопроводности у розовой пластичной массы. Да и бортик вспененный никак не защищал кристалл от сколов. Ведь он настолько мягкий, что легко деформируется и сохраняет вмятины. Он может только уберечь пасту от высыхания.

Вот и два чипсета от AMD. Не люблю такие чипсеты от AMD, потому что по опыту они гораздо менее надёжны, чем чипсеты NVIDIA и тем более Intel.

Микросхема BIOS 25L8005PC-15G съёмная. Можно извлечь и перепрограммировать без лишних проблем. Правда, делать это незачем. На плате есть возможность отключить индикатор питания на передней панели. Весьма предусмотрительно для корпусов, у которых неразборная колодка подключения передней панели. За звук отвечает Realtek ALC662. Мультиконтроллер — iTE IT8718F-S. Realtek RTL8102EL заведует сетевым подключением. Ну а в качестве тактового генератора используется RTM880N-793.

За питание слотов PCI отвечают линейные преобразователи EH11A. Питанием северного моста занимается контроллер FP6321A с транзисторами P0903BDL и P0603BDL.

За питание процессора отвечают те же транзисторы P0903BDL и P0603BDL с максимальной силой тока до 250 и 300 Ампер в импульсном режиме. Управляет тремя фазами питания ISL6312. Из примечательного можно заметить диод Шоттки SCD12 рядом с линейным регулятором напряжения EH11A. Выглядит как предохранитель.

Я не вижу ничего подозрительного на плате.

Фотографии без креплений системы охлаждения процессора.

А вот и сам процессор. В слотах оперативной памяти тоже ничего не увидел.

Прежде чем собирать системную плату, мы внесём одну простую, но очень важную модификацию. Для этого нам потребуется наклеить обычный скотч на пятки радиаторов.

Наносим силиконовый герметик на подложку микросхем чипсета и крепим радиаторы.

Некоторые, вероятно, не понимают, что происходит. Но я лишь воспользовался своим старым методом защиты кристаллов микросхем от сколов. Только намазал герметик прямо на подложку кристалла, без дополнительных слоёв.

К сожалению, радиатор южного моста установился с сильным перекосом. Ну, не получилось равномерно прижать пластиковые крепления, и радиатор встал горбом, выдавив слишком много герметика. Так же радиатор мог сколоть кристалл в момент такого сильного перекоса, но не в этот раз, ведь на пятке радиатора приклеен мягкий скотч. Именно потому я и делаю такую защиту для кристаллов, что подобные радиаторы просто невозможно нормально установить без перекосов. Да и во время использования, можно ненароком надавить на край и это приведёт к перекосу, с вероятностью нанести повреждения кристаллу.

На следующий день снял радиаторы и увидел, что герметик не полностью схватился. Слишком много намазал. Но заметьте, какой хороший защитный слой получился. Такому кристаллу уже не страшны никакие перекосы радиаторов.

Плоскость герметика находиться ровно в плоскости кристалла, и это прекрасно. Но мы снова накроем герметик радиатором. Пусть ещё полежит, чтобы схватился окончательно и ничего не выступало.

А вообще кристалл выглядит интересно, когда полностью в герметике. Надо будет провести такой же эксперимент с другим кристаллом и полностью залить герметиком. Ну и подумать над тем, чтобы ускорить схватывание состава.

Ну а пока герметик схватывается, мы осмотрим доступные модули ОЗУ. Модули на 512 мегабайт откладываем в сторону. Как и модуль на 1 гигабайт, он вообще не стартует в тестовом компьютере.

Модули на 2 гигабайта от Memory Power и Hynix. Модуль Hynix имеет одну повреждённую пятку. Изначально она была окисленной. Это вполне может повлиять на стабильность работы. Потому применяю проверенный метод восстановления с помощью припоя для пайки.

Такой метод борьбы с окислением контактных пяток я применяю в жёстких дисках. Жаль, этот метод не помогает уже вышедшим из строя дискам с окислившимися пятками.

Осталось снять скотч с радиаторов, намазать теплопроводящей пасты и собрать компьютер.

На всякий случай проверяю, как там растекается паста под радиатором.

С двумя модулями ОЗУ мне не удалось загрузить операционную систему. Увы. После извлечения модуля из второго слота всё заработало стабильно.

А что, если проблема вовсе не в оперативной памяти? Переношу заведомо исправный модуль во второй слот, и система перестала включаться. Неужели проблема в системной плате? Однако я не заметил никаких видимых повреждений.

Ранее я уже грешил на процессор, но только в предположениях, что контроллер памяти от AMD не вытягивает работу с двумя разными модулями ОЗУ. Когда снижал частоту до 533 МГц, работа стабилизировалась. Так было решено сразу заменить процессор. Вдруг бракованный AMD Phenom II попался. Я не удивлюсь, ведь мне неоднократно попадались AMD Radeon с бракованными GPU, что уходили во внутреннее короткое замыкание либо просто получали отвал.

Установил Athlon 7550 на 2 ядра с двумя мегабайтами кэша L3, и все проблемы как рукой сняло. Так что да, это оказался бракованный процессор от AMD. На этот раз попался бракованный по контроллеру оперативной памяти DDR 2.

Отличается же Athlon первого поколения от Athlon II лишь тем, что ядра (ALU) второго поколения в 5 раз производительнее при работе с 64 битными целочисленными числами. Во всём остальном первое и второе поколение практически одинаковы на равной частоте. За исключением уровня энергопотребления. Да, установленный Athlon 7550 прожорливее Phenom II x3 720. Это также повысило нагрузку на блок питания.

Потом я начал усердно тестировать систему, и обнаружил, что блок питания внутри нагревается до 50 градусов.

Потому вернул обратно вентилятор блока питания к полной мощности. Однако это никак не повлияло на уровень нагрева. Только уровень шума значительно повысился. Ну да ладно.

На этом обзор и устранение проблем закончили.

Тестирование Street Fighter IV

Собирать результаты в среде Windows — одно удовольствие. Ведь в отличие от Linux, Windows определённо создана для людей.

Дальше пойдут Линуксы. К сожалению, драйверы AMD, вшитые в монолитное ядро Linux, весьма плохого качества. Ещё и прослойки вроде WINE не добавляют производительности. Потому мы имеем чуть больше 8 fps. С такой производительностью дождаться завершения теста очень сложно, потому что скорость игры зависит от fps. И да, мне пришлось заменить используемый по умолчанию DXVK на WineD3D, так как Radeon 3100 не поддерживает Vulkan API. Делается это в меню приложений в разделе WINE.

Но дальше будет веселее. Если в моём дистрибутиве Chimbalix, всё настроено и готово к использованию сразу после завершения установки операционной системы, то в других Линуксах всё по-прежнему печально. Запускаем дистрибутив Nobara и сразу же получаем нытье от системы обновлений про отсутствие доступа к интернету. Похоже, Nobara хочет скачать обновления без моего разрешения. За это я и недолюбливаю современные Линуксы, что они слишком много позволяют себе. Это же одна из причин, почему я создал свой дистрибутив Chimbalix, избавленный от потенциально вредоносных систем обновления.

Пришлось изрядно потанцевать с бубном в игровом Линуксе Nobara, потому что встроенный в систему WINE просто упал при попытке изменить игровые настройки. Мне пришлось ковырять файл конфигурации, чтобы настроить игру. И даже так получил чуть меньше 8 fps. Ну а Radeon 3100 превратился в HD 2900 XT. И да, мы не установили Wine Mono, потому что это потребует доступа к Интернету. Программа просто зависнет в бесконечном ожидании доступа к репозиториям в Сети, если согласиться на установку Wine Mono.

Дальше у нас игровой Линукс под названием Garuda. Тут тоже пришлось потанцевать с бубном. Сначала отключил настройку открытия файлов и папок одним кликом мыши (мне такое не нравится). Потом попытался запустить программу GPU Caps Viewer. Но игровая Garuda пыталась запускать через нерабочий Protontricks, а после, через такой же неисправный Bottles. Я уж подумал, что в этом игровом Линуксе нет даже простого WINE.

Проблема игровой Garuda была в том, что разработчики не удосужились создать правильные ассоциации с утилитами. Они создали ассоциации с нерабочим Protontricks и Bottles. Ну а ещё Garuda настолько сильно тормозит, что пользоваться ей буквально больно. Будто играю в слайд шоу, настолько сильно тормозит интерфейс операционной системы.

С настройками игры такие же проблемы, как были в дистрибутиве Nobara. Только добавились дополнительные проблемы с производительностью. Итого имеем около пяти с половиной fps. Вот вам и игровой Линукс. Я бы назвал Garuda худшим Линуксом после CachyOS, которую даже установить невозможно по-человечески.

Линукс под названием Fedora провалился на этапе запуска программы. Linux без разрешения пользователя попытался выкачать обновления, когда ввёл команду wine в терминал и такой программы не нашлось.

Linux Mint так же провалился в самом начале.

Потом я пытался разогнать встроенную видеокарту, но безрезультатно. Настройка частоты iGPU в BIOS просто не работает.

Разве что оперативную память разогнал до 1066 МГц. Прибавка составила всего 0,2 fps. Так что оперативная память тут определённо не является узким местом.

Заключение

В итоге - чуда не произошло. Linux как был плохим выбором для игр, так и остался, независимо от дистрибутива. Radeon 3100 достигает 21 fps в среде Windows. Под управлением Linux, в лучшем случае имеем чуть больше 8 fps с дистрибутивом Chimbalix. В худшем случае, имеем меньше 6 fps с дистрибутивом Garuda. Не считая нулевых показателей Fedora и Mint.

Хотя в среде Linux результат немного завышен, так как я не доводил тесты до конца, ибо слишком много времени займёт при такой низкой производительности. Но таков уж Street Fighter IV. Это одна из причин, почему я начал разработку нового бенчмарка.

Особенно неприятно получилось со сломанным процессором AMD Phenom II x3 720. Но это классика Красной конторы. Остаётся только обзавестись системной платой стандарта DDR 3 и там уже использовать сломанный ЦП от AMD. Потому что с DDR 3 он точно работал без проблем.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.