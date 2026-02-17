Подарки, которые запомнятся на всю жизнь.

В связи с неблагоприятной ситуаций на рынке DRAM подарки в виде современных компьютерных комплектующих стали весьма цениться, что доказывает видео, на котором запечатлён счастливый момент турецкой свадьбы, когда один из гостей подарил молодожёнам флагманскую видеокарту и набор оперативной памяти, пишет издание Tom's Hardware со ссылкой на сообщение Daily Turkic.

Источник фото: Tom's Hardware/X/Daily Turkic

Сообщается, что жених получил в качестве свадебного подарка MSI GeForce RTX 5090 Suprim в белом цветовом оформлении, а невеста — «ожерелье» из четырёх модулей оперативной памяти DDR5. Интересно, что ещё один гость подарил молодожёнам топовый настольный процессор Intel.

Также в сообщении говорится о полном компьютерном наборе — это может означать, что остальные компоненты, включая материнскую плату, блок питания и накопители, попросту не попали в кадр. В целом, это не только запоминающийся, но и достаточно дорогой подарок, учитывая стоимость компонентов ПК в настоящее время.

