Производитель из Поднебесной предлагает свои чипы в разы дешевле иностранных конкурентов, не уступая при этом в производительности.

На фоне тотального дефицита оперативной памяти эксперты Hardware Unboxed решили протестировать модули с чипами китайской компании CXMT, которая пока входит в 7% мирового рынка, не охваченные гигантами. Ранее появлялись новости, что CXMT готова продавать чипы по цене около 138 долларов, когда средний рыночный уровень зашкаливал за 300-400 долларов.

Источник изображения: Hardware Unboxed

Чтобы проверить, на что способна китайская память, экспертами был приобретён 32-гигабайтный комплект Kingston KFRW DDR5-6000 CL36, который, как оказалось, использует чипы именно CXMT. Задачей было сравнить его с премиальным набором от G.Skill на чипах SK Hynix в реальных игровых тестах.Результаты превзошли ожидания. В процессорах Ryzen с 3D V-Cache, которые и так не слишком чувствительны к скорости памяти, разницы в частоте кадров не было вообще никакой. Но главный сюрприз ждал впереди. Даже с обычным Ryzen 7 9700X память от KingBank на чипах CXMT показала себя достойно: в Rainbow Six Siege Cyberpunk 2077 производительность комплекта KingBank практически не отличалась от эталонного набора G.Skill с ультра-низкими задержками. В ряде тестов китайская память обеспечивала прирост до 17% по сравнению с бюджетным набором Kingston начального уровня.По мнению HUB, данные комплекты памяти стоит рассматривать к покупке. Они не только показывает отличную производительность в играх, но и собрана добротно. В течении часа под нагрузкой Prime95 модули нагрелись до 60 градусов при использовании обычного корпусного обдува, а премиальный G.Skill был на уровне 55 градусов.

К сожалению, сказка о дешевой памяти закончилась быстро. Первоначально агрессивная ценовая политика CXMT сошла на нет буквально за несколько недель. Сейчас самый доступный 32-гигабайтный комплект KingBank в Австралии стоит около 600–650 местных долларов. Это лишь на 50 долларов дешевле конкурентов, которые перевалили за отметку в 700. И все эти доступные комплекты, что важно, используют чипы именно CXMT.Учитывая ограниченные мощности, всего 5% рынка, CXMT физически не может обвалить цены. Если бы они выставили совсем низкую цену, их склады опустели бы за день и расширение было бы невозможным. А ведь именно наращивание мощностей CXMT в будущем может стать реальным инструментом для сдерживания ценового диктата Samsung, SK Hynix и Micron. Пока же это лишь небольшой «глоток свежего воздуха», но геймерам, оказавшимся в заложниках у ИИ-гонки, приходится брать то, что есть.





