Основная сертификационная программа была выполнена в 2025 году. В этом году самолёт проходит испытания в экстремальных условиях для выявления дополнительных возможностей.

Новый региональный турбовинтовой пассажирский авиалайнер Ил-114-300 будет готов к регулярным рейсам к концу лета текущего года. К тому времени планируется завершить весь необходимый цикл испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в телеграм-канале госкорпорации.

Региональный турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114-300. Фото: Ростех

Заявлено, что самолёт уже прошёл всю основную программу сертификационных полётов и в настоящее время проходит тестирование в Якутии при экстремально низких температурах. Как сообщил Даниил Бренерман, директор компании "Ил" [входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК – подразделение Ростеха, прим.], в аэропорту Маган самолёт Ил-114-300 выполнил взлёт с заснеженной грунтовой полосы и посадку на неё.

Также в ближайшее время в Архангельской области будут проведены лётные сертификационные испытания самолёта в условиях естественного обледенения. А подтверждение возможности эксплуатации машины в высоких широтах должно быть получено в ходе наземных и лётных проверок, запланированных к проведению на полуострове Ямал. Бренерман отметил, что основная сертификационная программа была выполнена в 2025 году. Кроме того, проводится демонстрация режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить. В настоящее время в лётных испытаниях задействованы два опытных борта, ещё одна машина проходит наземные тестирования.

Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения, поэтому может эксплуатироваться даже с коротких взлётно-посадочных полос. Самолёт построен из отечественных комплектующих и оснащён новыми двигателями ТВ7-117СТ-01, разработанными Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в Ростех).

Новость от Ростеха является довольно позитивной. Из-за своего географического положения и необъятных просторов наша страна нуждается в развитом парке региональных самолётов. В настоящее время на региональных линиях по-прежнему летают пассажирские Ан-24, самые новые из которых были построены ещё в 1970-х годах. До недавнего времени замены этим машинам не было. Именно на смену Ан-24 и должен прийти современный Ил-114-300. Кроме того, отличается и пассажировместимость двух типов, если Ан-24 может взять на борт максимум 50 человек, то Ил-114-300 может перевезти уже 66-68 пассажиров в стандартной компоновке. Также Ил-114-300 заменит и импортные региональные самолёты аналогичного класса. Кстати, не одна наша страна нуждается в обновлении и расширении парка региональных самолётов. К таковым относится и Индия с её многочисленным населением.