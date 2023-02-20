1) Если ты не понял смысл использования GODOT, то это уже не мои проблемы, это проблемы твоего уровня развития, не зря говорят что мозги есть у всех, просто уровень интеллекта разный...

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Объясняю: GODOT просто хороший инструмент, с помощью которого даже я, якобы тупой и криворукий, смог создать приложение работающее практически везде, и моё приложение не требует чтобы пользователь учился плясать с бубном над терминалом и системой в целом.

Я не заставляю никого писать софт используя именно GODOT, я показал как должен работать софт.

2) Посмотри скриншот под моим текстом, что ты процитировал ("Простое открытие пакета запускает архиватор"), там отчетливо видна галочка разрешающая файлу запуск как приложение.

3) Поменьше софизма и лицемерия, твои простыни содержат массу противоречий и вырванных из контекста отрывков, ты не критикуешь, ты подгоняешь реальность под свой выдуманный мирок, в котором все прекрасно и никаких проблем нет при работе с дистрибутивами Linux.

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Ты просто защищаешь "любимицу", и на каждый факт придумываешь порой откровенно бредовые оправдания, а вину за все проблемы перекладываешь на пользователей.

Ты там случайно не забыл как говорил про отмену поддержки 32-битных приложений в линуксах называя меня лжецом? А как потом переобулся и начал оправдывать разработчиков за этот поступок?

P.S. Не только Manjaro без x86 поддержки...

4) Обязанность разработчиков как раз в том, чтобы предоставить пользователю конфиги в виде удобных кнопочек и галочек в настройках приложения, как и ковыряние в исходниках, если думаешь что это обязанность пользователя, я тебя разочарую, ты просто дурак в таком случае.

Заранее прощу прощения если обидел, но я тебе говорю прямо в лоб, чтобы ты наверняка понял сказанное.

5) Претензии должны быть обоснованными, и мои претензии к дистрибутивам Linux обоснованны, чего не сказать про попытки некоторых комментаторов "натянуть сову на глобус".

А что до AppImage, пусть научится для начала хранить конфиги вместе с исполняемым файлом в одной папке, и приложения смогут эти конфиги правильно считывать при каждом запуске (камень в огород Flameshot-12.1.0.x86_64_"точка"_AppImage), меня совсем не радует что портативное приложение гадит своими файлами в систему и не может их потом нормально еще подгрузить при каждом запуске.

Зачем мне в системе лишний мусор от портативного софта? Это ли портативность? Линуксоиды вообще видели как должен на самом деле вести себя портативный софт? Или только обвинять пользователя во всех проблемах способны когда пользователь ругает все эти кривые поделки линуксоидные...

6) "А это "болото зависимостей" точно есть на линуксе? " - Есть и активно бурлит уничтожая труды разработчиков которые не желают тратить свое время на постоянные доработки своего софта просто потому что какая-то зависимость там изменилась, именно поэтому адекватные разработчики обходят за 100 километров его, от чего и нет толком софта под Linux дистрибутивы.

Да и не вижу чтобы разработчики пищали от счастья когда Google заставляет переписывать софт под Android просто удаляя из новых версий ОС "устаревшие функции".

Вот объясни мне дружок пирожок, зачем "правильному" линуксоидному калькулятору библиотека liblzma? Что там kcalc собрался сжимать? А libxml2 зачем, какие XML документы он собрался анализировать пока пользователь просто считает 2+2? А остальные зависимости? И это все ради калькулятора хвалёного линуксоидного?

Да, мой "калькулятор" имеет некоторые зависимости, но понимаешь в чем суть, "Chi Calculator" не зависит от половины всех библиотек в системе, он берет только самое необходимое, и эта "база" обязана быть в любом адекватном дистрибутиве Linux.

К сожалению этой базы нет в BSD, потому мой калькулятор там пока что не работает, зато мой калькулятор уже работает в macOS, прямо с флешки, но не буду забегать вперед...

Мой "калькулятор" прекрасно переживет отсутствие всяких liblzma, libxml2, и массы прочих зависимостей, при этом я не обделен возможностями для воспроизведения звука, хоть сейчас могу вставить звук пердежа в свой калькулятор, и он его воспроизведет без зависимостей "libogg, libvorbis".

У меня "калькулятор" имеет всего 20 зависимостей, и это как правило базовые библиотеки системные, без которых сама система работать не будет, тем временем линуксоидный калькулятор имеет 93 зависимости...

Теперь то понимаешь в чем проблема софта под Linux дистрибутивы и про какое болото я говорю? Или ты просто не хочешь это понимать?

И да, еще расскажи как у меня все место заполнилось на диске от программ которые изначально держат все зависимости при себе, расскажи как я страдаю от нехватки места по вине "огромного" размера программ несущих все необходимое вместе с собой:

Да, папка с операционной системой у меня 20 GB весит, но у меня Windows 7 уже далеко не свежая, и как-то не страдаю по этому поводу...

А в дистрибутиве Linux даже занятое место на диске расписано через жопу, в одной строке пишет что занято 9.7 GiB, в другой строке пишет что 7.9 GiB свободно из 18.6 GiB, что вообще курили разработчики представляя таким образом информацию пользователю?

Не пробовали "подсмотреть" как сделано у действительно популярных и удобных операционных систем? Или все нужно делать "не как у всех", чтобы пользователю выносить мозг на каждом нюансе? Наверное и здесь у меня "руки кривые" да "мозги неправильные", вот прочитаю инструкцию и сразу пойму как в дистрибутиве Linux перекомпилировать всю систему, чтобы каждую чёртову мелочь привести в адекватный вид...

И да, на всякий случай сделаю дополнительное пояснение, я не говорю копировать все из Windows, я говорю сделать хотя бы аналогично как в Windows, если не могут сделать лучше, чтобы обычные пользователи не матерились спотыкаясь об всякую линуксоидную дичь.

Я бы еще во многое тебя потыкал носом, но увы, мне нужно еще написать про разработку своего "калькулятора", с которым нет проблем свойственных помойке дистрибутивов Linux и софту в этой помойке...