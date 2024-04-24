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Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого

Звучат литавры, возвещая о закате эры RTX 4090, царицы 3D-графики! Её царствование, хоть и близится к концу, ознаменовалось славой и величием, сравнимыми лишь с подвигами флагманов из прошлого.
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Не имея возможности лично испытать мощь этих графических исполинов прошлого, я, скромный слуга прогресса, погружаюсь в пучину интернета, дабы сопоставить их с царицей RTX 4090, которая вышла без особого пафоса, но затмила предшественницу в лице 3090, на мой скромный взгляд, столь сильно, что прирост сравним, с таковым от сразу нескольких предыдущих поколений. 

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 В далеком 2013 году, словно комета, рассекающая небеса, на рынок ворвалась видеокарта NVIDIA Titan. Ошеломляя мир своими характеристиками, она затмевала все, что было до нее, подобно сиянию тысячи солнц. Дизайн Titan был космически крут. Металлический корпус, будто выточенный из звездной стали, манил энтузиастов, словно обещание невиданной мощи. И действительно, производительность карты не подводила: она выдавала ошеломляющую графику, делая первые робкие шаги к заветной мечте о 4K-гейминге.

Я, как и многие другие, завороженно смотрел на обзоры Titan, представляя его космическим кораблем из фантастических фильмов. Но, увы, кошелек не позволял даже мечтать о покупке его младшей сестры в лице GTX 780. В то время моя верная GTX 480, хоть и не блистала новизной, но служила мне верой и правдой уже несколько лет. С тех пор Titan стал легендой, оставив свой след в истории как первый претендент на трон 4K-гейминга. Но время неумолимо, и мы увидим это в тестах ниже. Использовалось разрешение 1080p, чтобы минимизировать малый объем памяти у GTX Titan который составляет всего 6Гб, но это куда лучше чем ничтожные 3Гб у его младших сестёр в лицах GTX780 и GTX780 Ti.

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Первый тест и Titan продемонстрировал свой почтенный возраст, изо всех сил пытаясь выдавить подобие стабильных 30фпс. Разница между ним и 4090 составила около 6 крат.


Вторая игра и разница составила уже около 8 крат.

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В этом тесте, в растровом режиме, разница составила почти внушительные 11 крат!

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Здесь же имеем в районе 6ти крат.


А здесь в районе 7ми крат.


В этой игре, разница составила примерно 9 крат.


Здесь же имеем в районе 7ми крат.


Ну и в последней игре разница составила около 8.5 крат.


Titan, некогда герой своего времени, был безжалостно разгромлен. RTX 4090, подобно разъяренному исполину из мифов, сокрушила своего предка. Её мощь не оставляла Titan ни единого шанса. 4K-гейминг, в который GTX Titan делал лишь первые скромные шажки для игр своего времени, для RTX 4090 стал обыденностью и 4090 с легкостью выдает плавную картинку с высочайшей детализацией и реалистичными эффектами в большинстве новинок. Но Titan не сдался без боя, он доблестно сражался, используя все свои силы! Но реальность неумолима и при усреднении результатов 8 тестов разница в производительности между 4090 и GTX Titan составила ошеломляющие 8 крат!

Друзья мои, мы уже ступили на тропу, ведущую к вершинам 3D-графики, где царят титаны, чей могучий рык сотрясает мир и чудовищная мощь RTX 4090, титана нового поколения, чье сияние затмевает всех предшественников. Но окунёмся еще глубже в пучину истории и вспомним 8800GTX, флагмана 2006 года.


Словно комета небесная, явился миру 8800GTX, исполин среди своих собратьев. Размеры его повергали в трепет и благоговение, ибо не видывали люди доселе столь великого творения человеческого. Словно исполинский дракон, раскинул он свои крылья над миром компьютерных игр, знаменуя собой новую эру, эру невиданной прежде мощи и графического великолепия. Истинно, 8800GTX стал не просто видеокартой, но символом прогресса, знаменосцем грядущего. С его пришествием рухнули старые представления о возможностях компьютерной графики, а на их месте воздвиглись новые, неведомые ранее горизонты. Производительность 8800GTX затмила все существующее как никогда ранее, положив начало эре CUDA-вычислений. Для многих геймеров, включая меня, он стал несбыточной мечтой, недостижимым Граалем. Я же на то время, довольствуясь своей скромной 6800GS, с упоением пробирался сквозь миры Oblivion и только год спустя смог позволить себе лишь младшую сестру 8800GTX в лице 8800GTS 320.

 О, 8800GTX, громовержец цифровой эпохи! Твое имя навеки вписано в анналы истории компьютерных технологий, а слава твоя гремит по всему свету, подобно грому небесному.

Но время, словно безжалостный рок, неумолимо мчится вперед и некогда казавшийся вершиной 8800 GTX, сегодня представляет собою лишь артефакт из прошлого, не представляющий из себя никакой практической пользы. Его производительность в сравнении с RTX 4090 ничтожна, словно песчинка перед гигантом. Сравнить их напрямую невозможно, ибо тесты лоб в лоб найти не представляется возможным. Но мы можем сделать это, используя GTX Titan как мостик между эпохами, потому что тесты Titan vs 8800GTX найти возможно. Titan, в 8 раз слабее RTX 4090, но по сравнению с 8800GTX выглядит колоссом.

Но дабы не омрачать сияние Титана тенью сомнения, поведаю я вам, други, об одной тонкости, что коснулась сего сравнения. Вместо 8800GTX в сражении участвовал его профессиональный собрат – Quadro FX 5600. Мощь его равна мощи 8800GTX, но вот памяти он имеет вдвое больше – целых 1.5 гигабайта! Именно это обстоятельство, по мнению иных мудрецов, стало причиной того, что провалы FPS, вызванные нехваткой памяти, на Quadro FX 5600 практически не наблюдались.

Начав сравнение GTX Titan и 8800GTX с синтетического теста, я узрел разницу примерно в 7 крат в пользу Titan, или гипотетические 56 крат! в пользу 4090. 


В этой легендарной игре видно 7.5-кратное превосходство Титана над 8800, или 60-кратное у 4090!


В более поздней битве, где графика блистала новыми красками, а требования к производительности возросли многократно, разница между 8800 и Титаном стала поистине колоссальной – в 12 крат! А если же сравнить 8800 с его праправнуком, то есть с 4090, то цифры и вовсе приводят в трепет: 100 крат!


В этой популярной игре разница составила 9 крат в пользу Титана и 72 крат в пользу 4090 соответственно.


В данном случае разница составила всего 3 крат в пользу Титана. Но не стоит преуменьшать могущество Титана, други! Ибо вероятно, причина столь малого разрыва кроется в том, что на 8800 битва велась в архаичном режиме DX9, где эффекты были просты и не требовательны к мощи. Титан же, будучи более продвинутым, вступил в бой в режиме DX11, где графика блистала реалистичностью, а нагрузка на карту возросла намного.


Здесь разница составила примерно 5.7 крат в пользу Титана и 45 крат в пользу 4090 соответственно.


В данной игре разница составила внушительные 10 крат в пользу Титана и 80 крат в пользу 4090 соответственно.


О, други, внимайте повести о дивном чуде техники, о скачке производительности, что свершился за шестнадцать лет! Представьте себе, что в те далекие времена, когда год 2006 вел свой счет, карта под названием 8800 была вершиной мощи. Невероятная по тем временам, она возвышалась над своими собратьями, как исполин над пигмеями. Но время не стоит на месте, и вот уже шестнадцать лет спустя является нам 4090, потомок того самого исполина. И какова же разница между ними? Уму непостижимо! В восемь крат превосходит 4090 своего прародителя в лице GTX Titan! А если сравнить 8800 с 4090 напрямую, то и вовсе ум за разум заходит: в 64 раза мощнее! Подумать только, 64 карты 8800, занимающие целую комнату, по своей мощи сравнятся всего лишь с одной 4090! За шестнадцать лет прогресс шагнул вперед на шестьдесят четыре кратных значения, то есть в среднем на четыре раза в год. Невероятно! Невообразимо!Словно бы исполин 8800 за эти годы не просто вырос, но и умножился, породив целую армию себе подобных, но куда более могучих потомков!

Ну последним штрихом этого повествования будет гигант из глубины времен, праматерь игровых графических карт серии GeForce в лице Geforce256.

Четверть века назад она явилась миру, словно вестница новой эры, и ошеломила игроков революционной технологией T&L. В те примитивные времена, когда игровые миры были лишь грубыми набросками, T&L технология стала глотком свежего воздуха, одарила игры более геометрически-сложными и реалистичными мирами и разгрузив центральный процессор от части тяжелой графической нагрузки, значительно увеличив тем самым количество кадров в секунду.

Скриншот из технической демо Geforce с демонстрацией технологии

Geforce256 не просто преобразила игровые миры, она сокрушила всех своих конкурентов, скинув с пьедестала даже 3DFX, которая долгое время царствовала на вершине компьютерной графики. 

Сравнить ли нам сию праматерь Geforce256 с исполином RTX 4090? Дело сие, признаться, непростое, ибо разделены они не просто годами, но и целой пропастью технологического прогресса. Однако, ради справедливости, воспользуемся мы универсальным бенчмарком Passmark G3Dmark, дабы измерить их мощь цифрами.

Взгляните же, о, потомки, на сии результаты: 5 баллов у Geforce256 против 39652 у RTX 4090!


Какая пропасть! Какая бездна! RTX 4090 - исполин, сокрушающий все на своем пути, а Geforce256 - лишь хрупкий росток, пробившийся сквозь тьму веков. Но не будем забывать, что именно из таких ростков вырастают могучие деревья. Geforce256, хоть и мала силой, но велика духом. Она стала первопроходцем, проложив путь для своих более могучих собратьев. И за это ей - хвала и уважение!

И что же ждет нас в будущем? Какие титаны явятся на свет через очередные 16 или 25 лет? Уму человеческому остается лишь гадать и трепетать перед безграничностью возможностей, что таит в себе технический прогресс.

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