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Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD

Изучаем самые интересные данные статистики Steam и пытаемся понять причины происходящего на игровом рынке
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Многие наши читатели неоднократно видели статистику Steam, а некоторые даже сами ей пользовались. Главная проблема публикуемых данных заключатся в том, что представители игрового магазина не раскрывают методику сбора информации. Это значит, что мы не можем говорить о полной достоверности тех или иных показателей. Насколько предоставленные данные верны, сказать сложно, но тот факт, что ничего более полного в интернете нет, не вызывает никаких сомнений. 

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Что любопытно, статистика Steam включает массу интересных деталей, но только единицы людей вообще интересовались тем, что скрывается за теми или иными цифрами. Сегодня мы попытаемся разобраться в деталях, а также уделим внимание самым насущным вопросам, которые мешают считать Steam действительно надёжным источником. Начнём с наиболее популярных фактов, а после перейдём к тем, что мало освещаются в прессе. 

Начнём с версии операционной системы. Как видите, Windows 10 всё ещё установлена на большей части игровых компьютеров. Значительные успехи демонстрирует Windows 11. Похоже, сказывается реклама со стороны Microsoft, ведь представители американской компании продвигают более новую ОС в качестве игровой. Многочисленные тесты доказывают, что в играх нет никакой разницы между версией Windows, тогда как в реальности спрос на Windows 11 крайне низкий, ведь всего 25% пользователей по всему миру перешло на эту ОС. Операционные системы прошлых поколений не обладают заметной долей рынка, поэтому обсуждать их нет никакого смысла. 

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Интересен параметр количества оперативной памяти. Как видите, более 47% геймеров владеют компьютерами с 16 Гб ОЗУ, ну а почти 30% позволили себе целых 32 Гб. Как показывают тесты, получить преимущество от установки 32 Гб оперативной памяти не выйдет, но если речь идёт о рабочем компьютере, на котором время от времени запускаются игры, то наличие удвоенного количества ОЗУ оправдано. Мы сомневаемся, что в Steam действительно так много программистов, но в данном случае это уже не имеет никакого значения. 

Чуть больше 31% всех геймеров предпочитают собирать игровой ПК на базе процессора AMD, ну а в данном случае речь идёт об одной из самых значимых проблем Лизы Су. Оказывается, большую часть рынка игровых ноутбуков занимают процессоры Intel. Здесь AMD непопулярна и не смогла занять несколько дополнительных процентов несмотря на все усилия. Поговаривают о сговоре между Intel и крупными сборщиками готовых компьютеров. Как бы там ни было, но AMD всё ещё не способна конкурировать с Intel за массовый сегмент, где решающее значение имеют долговременные контракты и доверие со стороны крупных производителей. 

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А вот показатель тактовой частоты процессора нам ничего не даёт. Здесь Steam берёт минимальный уровень, решительно игнорируя актуальные тенденции. Увы, нет в списке и самых популярных процессоров, хотя эксперты уверены, что игровой магазин собирает такую информацию. А вот показатель количества ядер вызывает неподдельный интерес. Похоже, больше 35% всех любителей компьютерных игр отдают предпочтение 6-ядерным процессорам. Это самая массовая категория, куда относятся Core i5-12400 или Ryzen 5 5600. Ещё 19.5% геймеров позволили себе 8-ядерный камень, 5.6% имеют в расположении 10 ядер, а около 7% купили камень, у которого в наличии 14 или 16 ядер. Важно сделать уточнение, ведь в последнее время Intel активно добавляет малые ядра. Например, у Core i5-14400 в наличии целых 10 ядер, хотя только 6 реально работают. Ну а у Core i7-14700К и вовсе 20 ядер, из которых в играх важны только 8. Вот такая полупроводниковая математика. 

Что до самых популярных видеокарт, то с большим отрывом идёт NVIDIA. Здесь положение у AMD ещё хуже, чем на рынке процессоров, а особенно удручает отсутствие графических чипов в числе наиболее популярных. Как видите, представитель красного лагеря только на 15 месте, но это графический чип в составе гибридного процессора или ноутбука. По этому поводу было сказано слишком много, поэтому просто констатируем, что Лиза Су не способна изменить положение дел в свою сторону. 

С разрешением дисплея всё понятно, ведь самое популярное 1080р имеется у 60% геймеров. Стремительно набирают обороты мониторы с разрешением 2К. Не исключено, что в ближайшие 5-7 лет 1080р и 2К сравняются по количеству пользователей, но пока любители компьютерных игр выбирают народное разрешение. Происходит этому потому, что видеокарты для 2К слишком дорогие, тогда как под 4К вам потребуется действительно мощное решение. К примеру, под 1080р можно купить GeForce RTX 3060, получив максимальное качество графики. В 2К прожиточным минимумом будет GeForce RTX 4060 Ti, но лучше всё же купить GeForce RTX 4070 Super. Что до попытки выйти в 4К, то без GeForce RTX 4080 Super не обойтись. Как видите, всего 5% геймеров владеют мониторами с разрешением 4К, ну а это только доказывают тот факт, что массовым такой продукт никогда не станет. 

Линейно выглядят и показатели количества видеопамяти на видеокартах, где лидирующие позиции занимают решения с 8 Гб. Довольно много тех, кто имеет встроенный графический чип и играет в популярные шутеры, где даже 1 Гб достаточно. Видеокарты с 6 Гб и 4 Гб памяти уходят с рынка, ну а более дорогие, у которых целых 12 Гб, смогли позволить себе всего 13% геймеров. Что до более мощных, то 24 Гб видеопамяти – это в наше время роскошь, что полностью отражено в статистике. 

А вот информации о накопителях могло быть и больше. Из статистики мы можем узнать, что 17% геймеров довольствуются скромным объёмом от 250 до 499 Гб. Скорее всего, это игровые ноутбуки средней и низкой ценовой категории, поскольку установить дополнительный SSD в настольный компьютер намного проще. До 18% любителей компьютерных игр выбирают накопители объёмом до 999 Гб, ну а больше половины позволили себе более солидный на 1 Тб и выше. В данном случае не указывается разница между SSD и HDD. А жаль, было бы очень интересно узнать подробности, а также проникновение твердотельных накопителей в игровом сегменте. Как видите, статистика даёт некоторое представление о происходящем на рынке комплектующих для компьютеров, но информации мало, а часть её сильно устарела. Никаких изменений в Steam не происходит очень давно, что не позволяет делать выводы о тех или иных процессорах. Есть и другие слабые места, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов. 

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