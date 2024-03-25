Оглавление

Вступление

Выбор современного смартфона в первую очередь начинается с бюджета. Исключением могут быть фанаты продукции компании Apple, которым стоимость не важна, и они могут пойти купить устройство за любую сумму или даже взять на него кредит. Лично я подхожу к покупке смартфона иначе и нахожу для себя тот уровень, который мне по карману и так, чтобы было не сильно жалко, если смартфон упадёт и сломается или где-то потеряется. Чтобы избежать проблем с экраном давно уже придумали защитные стёкла, которыми практически можно колоть орехи.

Также давно наметилась тенденция внедрения различных технологий сначала из премиум сегмента в средний, а из среднего в бюджетный. Поэтому даже бюджетные устройства сейчас смотрятся очень неплохо и обладают хорошей функциональностью. Производителей сейчас тоже очень много и каждый предлагает какие-то свои особенности, поэтому можно подобрать, то, что будет интереснее всего по набору функций именно вам. Для не очень требовательного пользователя в первую очередь огромную роль играет экран, время автономной работы, скорость работы и камеры. Кто-то готов переплатить за лучшие характеристики на рынке, а кому-то достаточно какого-то определённого набора функционала, поэтому даже у одного производителя модели поделены на несколько линеек.

Мне симпатична продукция, реализуемая под брендом Honor потому, что это высокое качество изготовления, хороший функционал и разумная стоимость. Мне приглянулась новая модель Honor X9b 5G, которая находится в среднем ценовом сегменте. Смартфон обладает рядом интересных технологий и поэтому хотелось бы его рассмотреть более детально.

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Устройство представлено в трёх разных цветовых решениях, рассчитанных на разную аудиторию, пол и возраст пользователя. Есть классический чёрный цвет (полночный чёрный), яркий оранжевый с отделкой под кожу (Марокканский оранжевый) и серо-зелёный металлик (изумрудный зелёный). Названия цветов придумал не я, а так они указаны на сайте производителя, но я решил выбрать последний, который мне представился наиболее универсальным.

Технические характеристики

Honor X9 Honor X9a 5G Honor X9b 5G Дисплей 6.81 дюйма, 19.9:9, IPS, 1080 x 2388 точек, 385 ppi, емкостный мультитач, 90 Гц 6.67 дюйма, 20:9, AMOLED, 1080 x 2400 точек, 395 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6.78 дюйма, 19.9:9, AMOLED, 1200 x 2652 точек, 429 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 680: восемь ядер (4 x ARM Cortex-A73, частота 2.3 ГГц + 4 x ARM Cortex-A53, частота 1.9 ГГц) Qualcomm Snapdragon 695 5G: восемь ядер (4 x ARM Cortex-A76, частота 2.2 ГГц + 4 x ARM Cortex-A55, частота 1.8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1: восемь ядер (4 x ARM Cortex-A76, частота 2.2 ГГц + 4 x ARM Cortex-A55, частота 1.8 ГГц) Графический контроллер Adreno 610 Adreno 619 Adreno 710 Оперативная память 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 8/12 Гбайт Flash накопитель 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карта Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G н/д SA/NSA: 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA: 1, 3, 41, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.1 5.1, A2DP, LE NFC Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой кнопке Есть, на экране Есть, на экране Модуль с основными камерами Четверной модуль: 64 + 8 + 2 + 2 Мп, f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 + f/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Тройной модуль, 64 + 5 + 2 Мп, f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, гибридный автофокус, светодиодная вспышка Тройной модуль, 108 + 5 + 2 Мп, f/1,75 + f/2,2 + f/2,4, гибридный автофокус, светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, f/2,45, фиксированный фокус, без вспышки 8 Мп, f/2,45, фиксированный фокус, без вспышки 16 Мп, f/2,45, фиксированный фокус, без вспышки Аккумулятор Несъемный аккумулятор:

4 800 мА·ч, 3,8 В Несъемный аккумулятор:

5 100 мА·ч, 3,8 В Несъемный аккумулятор:

5 800 мА·ч, 3,8 В Размер 166.07 x 75.78 x 8.05 мм 161.6 x 73.9 x 7.9 мм 163.6 x 75.5 x 7.98 мм Масса 189 г 175 г 185 г Защита корпуса н/д н/д IP53 (брызгозащита) Операционная система Android 11, оболочка Magic UI 4.2 Android 12, оболочка Magic UI 6.2 Android 13, оболочка Magic UI 7.4 Актуальная цена н/д н/д ~30 000 рублей

Судя по характеристикам, новая модель является логическим продолжением своих предшественников. Я разместил в таблице несколько устройств, чтобы можно было проанализировать в каком направлении идёт развитие.

Здесь можно отметить несколько моментов. Понятно, что производитель пытается строить свою модель на современной платформе и оснащать её актуальным объёмом памяти. Также увеличивается объём аккумулятора, что тоже логично. Отличаются экраны. Сначала мы видим уменьшение диагонали при переходе на другой тип панели, а потом снова наблюдается увеличение, вместе с заметным ростом плотности пикселей.

Цена тоже постепенно увеличивается, но здесь не так всё однозначно. Во многом это может быть связано с общемировой инфляцией и трудностями логистики в современных условиях.

Упаковка и комплектация

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Упакован смартфон стандартно. Минималистичная коробка, сделанная из плотного и качественного картона, сверху которой есть изображение задней панели оранжевой версии устройства с надписью Honor X9b 5G.

По бокам коробки так же присутствует название модели серебристыми символами.

На нижнем торце наклейка со спецификацией на английском языке. Тыльная сторона коробки белая и совершенно пустая, за исключением значка переработки и использования соевых чернил.

Открыв коробку, нашему вниманию сразу предоставляется телефон, смотрящий на нас экраном и обернутый в пакет.

Под смартфоном находится небольшая картонная коробка, в которой скрыта булавка для извлечения лотка сим-карт.

На самом дне упаковки находится кабель для зарядки и адаптер питания.

В комплекте есть зарядка, но она не очень мощная, всего на 35 Вт, а аккумулятор у смартфона достаточно ёмкий и поэтому заряд происходит достаточно медленно по современным меркам. Мне потребовалось 1 час и 40 минут, чтобы зарядить аппарат с 11 до 100%. Кабель в комплекте обычный с Type-A на Type-C длиной около 1 м.

Дизайн

У компании Honor обычно интересные дизайны смартфонов и есть какие-то необычные решения. Например, я вспоминаю модель Honor 50 в необычном перламутровом корпусе с переливающимися буквами «H», «O», «N» и «R». На этот раз получилось тоже неплохо.

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Единственным нюансом может оказаться огромная «шайба», где расположены камеры. Чем-то напоминает блок набора дискового телефона, что весьма символично. На мой взгляд – это спорное решение, но так уже исторически сложилось в прошлых моделях компании в этой линейке продуктов. В остальном телефон сделан достаточно изящно и кажется даже тоньше чем, он есть из-за изгибов к бокам переднего стекла и задней панели. Последняя выполнена из качественного пластика, который приятно ощущается в руках, не будет на морозе обмораживать телефон и ваши руки, да и в целом никаких нареканий нет.

Поверхность матовая и в моём случае расцветка называется «изумрудный зелёный», хотя это такой зелёно-серый металлик.

«Шайба» с камерами немного выступает над корпусом, но если надеть чехол, то она будет с ним заподлицо. Внутри этого чёрного кольца находится кружок, покрашенный в основной цвет корпуса. На нём есть надпись: MATRIX AI vision camera. Сверху, слева и справа находятся модули камер, а в нижней расположен светодиод вспышки. Не самое удобное расположение, особенно при использовании фонарика.

Торцы телефона так же выполнены из хорошего и симпатичного пластика. Справа расположены качели громкости, а под ними кнопка включения. Сделаны удобно. Когда берешь телефон в руку, то пальцы сами к ним тянутся. Нажимаются с необходимым усилием и очень приятно.

С нижнего торца расположены разъем для зарядки, слот с лотком под сим-карту, динамик и микрофон. На сим лотке видна резинка, но, к сожалению, телефон не получил влагозащиту высокого класса, видимо, это бы значительно увеличило конечную стоимость устройства.

С верхнего торца расположен дополнительный микрофон. Отпечатков не остаётся, но зато хорошо видна пыль потому, что поверхность матовая.

Экран у телефона загнут по краям, что создает эффект 2,5D. Так же телефон загнут на задней панели, что создает отличную эргономику. Телефон приятно лежит в руке, не имея и малейшего желания выскользнуть из неё. Модель не самая легкая (185 г), это среднее значение, и даже не смотря на свои габариты (163,6 x 75,5 x 7,98 мм), телефон не ощущается громоздким и тяжелым.

Вес распределен хорошо и сбалансировано. Безрамочность реализовано неплохо, рамки сверху и снизу достаточно маленькие и экран занимает почти всю переднюю поверхность. Отдельно следует отметить отсутствие неприятной для меня «моноброви», вместо неё аккуратная точка, о существовании которой забываешь на 5-ой минуте использования. В целом дизайн выглядит хорошо продуманным и завершенным.

Дисплей

Экран у смартфона очень хороший. Здесь используется матрица AMOLED Соотношение сторон 19,5:9, практически стандартное, разрешение 1200х2652. Максимальная яркость – 950 кд/м2, охват цветового пространства – 100% DCI-P3, точность цветопередачи Delta E<1, контрастность – 1000000:1.

Особенностью модели стало защитное стекло Honor Ultrta-Bounce. Оно имеет увеличенную толщину, специальный пористый слой в сэндвиче, а также используется специальный амортизирующий состав клея при установке. Вместе это обеспечивает смартфону улучшенную устойчивость к ударам и падениям.

В компании SGC дали ему сертификат 5 звезд по устойчивости к падениям по 10 сторонам. Стекло действительно очень прочное и может выдержать падение с солидной высоты.

Диагональ 6,78” сегодня выглядит уже не такой крупной. Все уже привыкли к большим экранам. Другое дело плотность пикселей и здесь она достаточно высокая. Она составляет 429 ppi. Экран способен воспроизводить 1,07 млрд цветов. Он покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, глубина цвета 10-битная.

Поддерживается функция Always-on-Display. Так же можно регулировать цветовую палитру дисплея и выбирать между обычными цветами и яркими. Дисплей хорошо показывает себя на солнце. И очень радует, что глаза при длительном использовании не устают, благодаря функции защиты зрения.

Частота обновления экрана – 120 ГЦ, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 300 Гц, в настройках можно выбрать динамическую частоту обновления, благодаря которой все 120 Гц используются только там, где это действительно нужно. Это значительно помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

Говорят, что пиковая яркость достигает 1200 нит. Мне не повезло и были пасмурные дни, поэтому не удалось наблюдать подобных значений. Всё, что удалось намерить – это где-то 950 нит.

Визуально дисплей радует насыщенными цветами и естественной цветопередачей. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи не нарушается.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 0 598.16 ∞ 75 0 479.92 ∞ 50 0 358.32 ∞ 25 0 253.21 ∞ 0 0 2.22 ∞

Запас яркости на отличном уровне, а применение AMOLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для матрицы AMOLED – покрывается весь диапазон DCI-P3. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

При этом не обошли внимание вопрос качества цветопередачи и комфорта использования, позаботившись о качественном олеофобном покрытии. ШИМ-частота – 120 Гц.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современном процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 4 нм техпроцессу. Это не самый топовый процессор, но явно выше середины ценового сегмента, что приятно. Однако, хороший процессор – это только половина успеха. Важно еще, какие у него частоты и как он охлаждается.

В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое уже практикуется давно потому, что очень важную роль играет портативность. Поэтому нет никаких чудес в том, что 4 ядра здесь работают на частоте 2,2ГГц и ещё четыре на 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 710, которое работает на частоте 800 МГц.

Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы, было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR5. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты отличные. Это неудивительно, с учетом применения наиболее производительной платформы, представленной на рынке. Можно без сомнений говорить о максимально быстрой работе даже с самыми ресурсоемкими приложениями или играми. Однако, для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности, необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача.

Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем, эти тесты были проведены без подключения внешнего кулера.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 13 с оболочкой производителя Magic UI 7.2.

Система представляет из себя практически голый андроид, оптимизация шикарная. Система работает плавно, и я ни разу не видел ни единой проблемы. Отдельный повод для радости - возвращение сервисов Google, без которых нам трудно представить использование смартфона. Система работает достаточно быстро, плавно и без каких-то замечаний.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Так, AMOLED дисплей позволил установить дактилоскопический сканер под экраном. Его чувствительность достаточно высокая, разблокировка, разблокировка происходит, конечно, не моментально, но достаточно быстро, лично у меня создается приятное романтическое ощущение «включения» телефона.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может получить вариант разблокировки по лицу, он срабатывает быстро. Производитель заявляет, что даже маска для него — это не помеха. Однако, если же вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код или графический ключ.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства высокого уровня. Есть поддержка мобильных сетей 5G, но у нас ещё этот стандарт массово не эксплуатируется. Это своего рода задел на будущее и возможность работы там, где такие сети уже начинают разворачиваться. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM. Что мне больше всего показалось странным, так это то, что они устанавливаются не рядом, а друг над другом, но естественно контактами в противоположные стороны.

Ещё можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт. Я прокатился с телефоном из Москвы до Липецка, позже был в Подмосковье и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая. Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов. Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в нашем герое, производитель даже предусмотрен специальное пояснение относительно расположения антенны на корпусе.

Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет.

Файловая система

Смартфон поставляется с двумя вариантами объёма оперативной памяти, но постоянной всего один — это 256 Гб. По современным меркам – это уже норма. Всё дело в возможности записи видео в разрешении 4K, которое способствует быстрому заполнению пространства. Фотографии по отдельности «весят» немного, но если их очень много, то это также может занимать внутреннюю память, а расширить её здесь уже не получится, поэтому я бы предпочёл версию с максимальным объёмом, чтобы был какой-то запас.

Скорость работы встроенного накопителя достаточно высокая. Нет каких-то сверх значений, все стандартно, быстро и без проблем.

Время автономной работы

Когда речь идет о высоком уровне производительности, особенно в рамках ограниченных габаритов, неизменно встаёт вопрос уровня автономности. Ведь увеличение запаса энергии неизменно приводит к увеличению массогабаритных показателей. В данном случае, производитель предусмотрел встроенный аккумулятор, емкостью 5800 mAh. Это хороший показатель для современного устройства, но он вполне соответствует габаритам и весу модели. Потребителей здесь предостаточно – это восьмиядерный процессор и дисплей с высокой частотой обновления, который явно не способствуют экономии заряда. Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста использовалось приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

Аккумулятор был изначально на 100% поэтому удалось продержаться более 14,5 часов. Это тест интенсивно использует устройство и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. Аккумулятор достаточно ёмкий, а железо здесь не самое мощное, поэтому телефон может продержаться пару дней при не очень интенсивном использовании. При обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотографий, 15 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам мне хватало как раз на пару дней. Если я начинал день со 100%, то к концу у меня оставалось 57-62% заряда. Да, три дня пользоваться будет сложновато, но лично я уже привык заряжать телефон каждый день.

Конечно, подобный аппарат приобретается для использования имеющихся возможностей, и работа в современных играх существенно снизит показатели автономности. Однако комплектная зарядка не такая мощная и на полный цикл заряда может потребоваться пару часов.

В итоге необходимо отметить, что над вопросом энергопотребления нашего героя действительно думали и работали. Первоначально, применяется современный центральный процессор с эффективным использованием энергии, а алгоритмы управления ресурсами настроены на максимальное сбережение заряда, когда нет необходимости в активной реализации всех возможностей данной аппаратной платформы.

Камера

Фронтальная камера 16 МП (диафрагма f/2.75) по своим характеристикам не претерпела значимых изменений. Запись видео: поддержка записи видео с разрешением 1080P (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 30 или 60 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4608 x 3456 или 4608 х 2074 пикселей.

Основная камера 108 Мп (автофокусировка с диафрагмой f/1.75) + Широкоформатный модуль 5 Мп (диафрагма f/2.2) + Макромодуль 2 Мп (диафрагма f/2.4). Режим фокусировки: автофокусировка, режим масштабирования: цифровой зум, запись видео: поддержка видеозаписи 4K(3840 x 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4000 x 3000 пикселей.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек достаточно типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен. Лучше всего оценивать качеством работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры Honor X9b

Примеры снимков с фронтальной камеры

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Пример видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Сложно представить современный смартфон без интересных решений с камерами, вне зависимости от ценового сегмента. Тут компания Honor опять не стала исключением и смогла предложить нам несколько интересных решений. Порадовала ночная съемка, а особенно селфи в условиях недостаточной освещенности, устройство убирает ненужные шумы и качественно подсвечивает лицо.

Функция мультивидео, когда можно в реальном времени снимать реакцию на происходящее на основной камере, интересна и создает определённый простор для творчества.

Заключение

Модель Honor X9b 5G отлично сделана, самобытная по дизайну и с хорошими возможностями, которых будет достаточно для большинства пользователей. В отличие от других производителей, Honor комплектует новинку отличным экраном с хорошей защитой от повреждений. Отлично проработан софт и смартфон работает на удивление шустро и плавно.

Не было возможности проверить всё это на версии с 8 ГБ оперативной памяти, но тут прямо реально всё летает. Смартфон приятно лежит в руке и пользоваться им очень удобно. Зарядка в комплекте не очень быстрая, но им можно пользоваться два дня при не очень интенсивной нагрузке. Обычно я привык ставить смартфон на ночь на зарядку, и поэтому в этом плане всё было комфортно. Если же грузить его в хвост и гриву, например, каким-нибудь навигатором, то он всё равно может продержаться весь день. Камеры, к сожалению, не самая сильная сторона данной модели. Снимки получаются неплохие, можно даже записывать видео в 4K, но можно найти модели получше.

В остальном перед нами логическое развитие данной серии. Заметно, что производитель старается улучшать каждую последующую модель и предлагает действительно интересные функции.

Андрей Понкратов aka wildchaser