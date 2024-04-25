Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Гендиректор Центра Хруничева: Ангара-А5В значительно превосходит Falcon 9 по грузоподъёмности
Российская многоразовая ракета-носитель способна доставить в космос до 27 тонн грузов.

реклама

В России активно разрабатывается несколько модификаций многоразовых ракет-носителей различных классов, оснащённых возвращаемыми ступенями — о преимуществах отечественной многоразовой ракеты «Ангара-А5В» над западными аналогами сообщил глава Центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

реклама

Источник фото: Интерфакс/РИА Новости

Генеральный директор предприятия сообщил, что отечественная ракета-носитель «Ангара-А5ВМ» с возвращаемыми первой и второй ступенями, исходя из расчётов, произведённых специалистами, будет ощутимо превосходить американскую ракету тяжёлого класса Falcon 9 по грузоподъёмности, позволив доставлять полезные грузы на низкую околоземную орбиту весом до двадцати семи тонн.

По словам главы Центра Хруничева, к настоящему времени этап теоретических расчётов уже завершён, а в будущем планируется произвести не менее десяти запусков «Ангары-А5В», в ходе которых должны быть подтверждены расчётные параметры ракеты-носителя, а также финансово-экономическая составляющая данного проекта.

Отечественная ракета-носитель «Ангара-А5В» оснащена третьей ступенью с водородным двигателем и в одноразовой модификации имеет возможность по выводу на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки весом до тридцати восьми тонн, по данному параметру занимая промежуточное положение между ракетами тяжёлого и сверхтяжёлого классов, поэтому отечественные специалисты относят её к условному тяжёлому классу повышенной грузоподъёмности.

Если говорить о разработках американской компании SpaceX, во главе которой стоит предприниматель Илон Маск, то тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 в вариации с возвращаемой ступенью может отправить на низкую околоземную орбиту до семнадцати с половиной тонн полезной нагрузки, а сверхтяжёлая Falcon Heavy многоразовой модификации имеет возможность доставки на орбиту до пятидесяти тонн грузов.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов поведал, что планируемая дата запуска ракеты-носителя «Ангары-А5В» намечена на 2030 год при условии выделения достаточного количества денежных средств.

#ангара-а5в
Источник: ria.ru
1
Показать комментарии (1)
Глава Роскосмоса сообщил планируемые даты запусков российских ракет-носителей семейства «Ангара»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
41
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
1
Кладоискатель из Вьетнама сообщил о тоннах золота, спрятанных на дне реки
+
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
7
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
6
Шольц: решение Берлина по поставкам ракет Taurus Киеву остаётся прежним
5
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
2
Дуров намекнул на неизбежные изменения в Telegram для пользователей с SIM-картами украинских операторов
3
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
2
Американские автодилеры грозят судом компании VW, которая запускает новый бренд электромобилей
1
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Guardian: Запоздалость западной помощи сыграла на руку стремительно продвигающимся вперед ВС России
+
National Interest: «Ланцет» входит в пятёрку самых смертоносных дронов
+
КНР удваивает усилия по созданию своих станков для производства полупроводников
+
В Беларуси среди военных инженеров идут планомерные работы по созданию лазерного оружия
+
Valve внесла изменения в политику возмещения средств в Steam: время раннего доступа за предзаказ игры теперь тоже будут учитывать
+
Смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку на 120 Вт
1
РФ заменяет на переднем крае дроны "Орлан" новыми дронами "Zala" и "SuperCam"
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
18
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
52
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
20
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
101
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
29
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
59
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
10
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
48
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
11

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
14:29
кто о чем,а зеленожопый о сперме,все у вас к этому сводится.скок же ты пахал бедолага что по красоте купил огрызок огрызка 3050 ?? В итоге и бабы нет,и на этом поебище без мыла не поиграешь.хотя мыло ...
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
irnwlf
14:29
Что это за мусор неоптимизированный, в который видать только краснопопые и играют? Игра 2019 года требует 18 гигов? Ужас. Какие у вас видюхи, такие и игры.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Nvidia&Intel Hater
14:26
то есть у зеленожопых проблема не стоит у младших моделей с тем ??не не конечно же там все по другому.ты клоун просто.там те же самые pci-e 4
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Evgeny Chelyadin
14:26
Удалось потестировать BF4 на i5-12400f + 3070ti и i7-9700k + 7800xt, vsync off, aa off, 1080p, с reshade + rtgi 0.40 beta + smaa. Скринов нет, они не нужны. Примерно, на глазах цифры такие: 7800xt 74-...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
FelsheR-ZVZVZV
14:26
да еще с некроинскими флагами и зигуют!?))
В Польше задались вопросом, почему украинские мужчины сидят в польских кафе, пока идёт СВО
Китя
14:24
Для 8К монитора тебе и 20gb видеопамяти будет мало. Это по меньше пиши глупостей. Так умнее выглядишь.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Nvidia&Intel Hater
14:24
Присоединяюсь.До блевотни уже это хлебобулочное дырявое изделие
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Nvidia&Intel Hater
14:23
Высер для того и сделан.видно бабосик рубанул на прошлой статье ,ток надоело уже.не будет хайпа
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
irnwlf
14:23
Вперед краснопопые!!!! Нвидия вас нагибает который год, вот у вас и попы такие.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Vorvort
14:22
В Division 2, игра 2019 года, в 4К ультра, без лучей, потребление видеопамяти под 18 Гб.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем