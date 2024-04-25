Российская многоразовая ракета-носитель способна доставить в космос до 27 тонн грузов.

В России активно разрабатывается несколько модификаций многоразовых ракет-носителей различных классов, оснащённых возвращаемыми ступенями — о преимуществах отечественной многоразовой ракеты «Ангара-А5В» над западными аналогами сообщил глава Центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

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Источник фото: Интерфакс/РИА Новости

Генеральный директор предприятия сообщил, что отечественная ракета-носитель «Ангара-А5ВМ» с возвращаемыми первой и второй ступенями, исходя из расчётов, произведённых специалистами, будет ощутимо превосходить американскую ракету тяжёлого класса Falcon 9 по грузоподъёмности, позволив доставлять полезные грузы на низкую околоземную орбиту весом до двадцати семи тонн.

По словам главы Центра Хруничева, к настоящему времени этап теоретических расчётов уже завершён, а в будущем планируется произвести не менее десяти запусков «Ангары-А5В», в ходе которых должны быть подтверждены расчётные параметры ракеты-носителя, а также финансово-экономическая составляющая данного проекта.

Отечественная ракета-носитель «Ангара-А5В» оснащена третьей ступенью с водородным двигателем и в одноразовой модификации имеет возможность по выводу на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки весом до тридцати восьми тонн, по данному параметру занимая промежуточное положение между ракетами тяжёлого и сверхтяжёлого классов, поэтому отечественные специалисты относят её к условному тяжёлому классу повышенной грузоподъёмности.

Если говорить о разработках американской компании SpaceX, во главе которой стоит предприниматель Илон Маск, то тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 в вариации с возвращаемой ступенью может отправить на низкую околоземную орбиту до семнадцати с половиной тонн полезной нагрузки, а сверхтяжёлая Falcon Heavy многоразовой модификации имеет возможность доставки на орбиту до пятидесяти тонн грузов.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов поведал, что планируемая дата запуска ракеты-носителя «Ангары-А5В» намечена на 2030 год при условии выделения достаточного количества денежных средств.