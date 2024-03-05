Оглавление

Вступление

Сейчас игровой мышкой удивить трудно, сложнее найти обычную офисную модель хорошего качества. С игровыми решениями все тоже не так просто. Например, одни компании добавляют подсветку к обычной бюджетной мышке, пишут на коробке Gaming и продают втрое дороже. Бонусом могут налепить какие-нибудь ножки из гладкого пластика. На самом деле для игр лучше сразу покупать хороший набор, состоящий из коврика и мышки. Также следует помнить, что такой комплект берётся не на века, и его периодически нужно обновлять.

Я свои мышки доводил до ужасного состояния. У них стирался корпус, стирались и царапались ножки, но я это как-то не замечал, поскольку всё происходило постепенно. Только после того, как возьмёшь новую мышку и проведёшь ей по новому коврику, приходишь в недоумение, как же легко она скользит и насколько плавно перемещается курсор. Понятно, что все вещи нужно обслуживать. Нужно периодически протирать или менять коврик, менять опорные площадки мышки и протирать её корпус. Тем самым можно продлить жизнь устройству, к которому привыкаешь как к домашнему питомцу. Однако со временем перетирается кабель, выходят из строя переключатели и наступает момент расставания. Хотя у меня были случаи, когда я перепаивал даже переключатели.

Сейчас я вряд ли стал бы заниматься подобным, ведь производители игровых аксессуаров продолжают выпускать новые модели, которые становятся всё лучше. В настоящее время продолжается тренд на облегчение устройств. Я попробовал несколько ультралёгких моделей разных производителей и понял, что мне они не нравятся. Возможно, они ориентированы на людей, у которых настолько атрофировались мышцы, что они уже не могут сдвинуть простую мышку. Тем не менее, тренд продолжается и даже беспроводные мышки стали очень лёгкими. При этом они могут работать без подзарядки очень долго.

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Через мои руки уже прошла одна модель компании MSI, и в целом она оказалась неплохой. Это была MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless. Кому-то она могла показаться простоватой, но для таких пользователей у производителя есть другие варианты. Например, MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless.

Она немного тяжелее, зато более продвинутая и построена на базе совсем другого сенсора, с большим разрешением. Компанию ей составит красивый коврик MSI Agility GD22 Gleam Edition.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется светлый фон.

Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB. По левому краю проходит прерывистая полоса, где можно увидеть логотип производителя и эмблема MSI Gaming. Ближе к центру есть крупное изображение устройства.

Ниже приведено наименование модели, а в правом нижнем углу есть изображение базы для зарядки и USB-передатчик. Там же указано, что это беспроводная мышка.

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С обратной стороны есть четыре крупные вставки с картинками и подписями к ним. Они рассказывают о ключевых технических решениях. В правой части есть полоса, где можно найти краткую спецификацию устройства, а более подробная есть на сайте производителя.

Модель MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, Bluetooth, проводное USB 2.0 Переключатели Omron 60M Время автономной работы 150 ч (550 мАч) Чувствительность (разрешение) 26 000 точек/дюйм (программно) Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3395 Частота опроса 1000 Гц Масса без кабеля 85 г Программируемые кнопки 6 шт. Боковые кнопки 2 шт. Кнопка изменения чувствительности Есть, 5 режимов (можно настроить) Размеры 122 х 65 х 45 мм

Отличия от модели GM31 заметны сразу. В первую очередь это другой сенсор – PixArt PAW-3395. Ещё у этой модели доступны сразу три различных подключения. У модели GM31 не было Bluetooth. Выросли размеры и вес устройства, но вместе с этим увеличилось время автономной работы.

Разумеется, это не всё и есть ещё ряд интересных особенностей. RGB подсветка здесь также присутствует и реализована достаточно интересно. Однако настройка различных режимов и синхронизацией также осуществляется через приложение MSI Center. Там же производятся остальные настройки.

Давайте теперь посмотрим, что скрывается внутри упаковки.

Здесь мы видим коробку из плотного чёрного картона, где на верхнюю крышку изнутри наклеен поролон. Внутри размещен каркас из мягкого материала, в котором предусмотрены ниши для всего набора. Инструкции лежат прямо сверху.

Комплект не очень большой, но достаточно интересный. Есть кабель в мягкой оплётке USB Type-A - USB Type-C, небольшой пьедестал (он же базовая станция) и сама мышка с RF-передатчиком.

Базовая станция оборудована внизу портом USB Type-C. В него подключается комплектный кабель, а с другой стороны, он включается в компьютер или любое другое устройство, которое поддерживает мышь.

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Сверху находятся контакты зарядки и ещё один USB Type-A, куда устанавливается тот самый беспроводной передатчик.

Коврик тоже поставляется в картонной коробке со схожим оформлением. Может сложиться ощущение, что это какой-то набор, но на самом деле это два независимых устройства.

С обратной стороны также перечислены его ключевые возможности и есть небольшая спецификация.

Внутри упаковки помимо самого коврика присутствует ещё небольшая тряпочка из микрофибры для его обслуживания. Не знаю как часто нужно его протирать, но следы от пальцев на нём действительно остаются.

Конструкция и особенности

Мышка изготовлена из чёрного, приятного на ощупь пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, есть подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.

Корпус выполнен с характерным дизайном для правшей. Производитель этого не скрывает и заявляет открыто.

Мышь отлично лежит в правой руке, а вот левой уже пользоваться неудобно, хотя в модели GM31 это было возможно. Боковые кнопки тоже расположены специально под большой палец. Использовать другие здесь практически невозможно. Колёсико размещено строго по центру, там, где должно быть.

Сверху на нём одето резиновое кольцо с маленькими ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они не очень сильно выступают и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами.

В выключенном состоянии сложно заметить, что в углублениях находится полупрозрачный пластик, который также может подсвечиваться изнутри, причём это происходит независимо от логотипа на корпусе. Поэтому, когда включаешь мышку, сразу начинаешь удивляться тому, что происходит и получается настоящий «ВАУ-эффект»

Под резиновым кольцом скрыто чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет, как и у модели GM31. Теоретически мышка разбирается. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить.

К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части присутствуют три переключателя, а аккумулятор в задней части. Благодаря этому получается равномерное распределение веса. Производитель заявляет об установке переключателей Omron с ресурсом на 60 миллионов нажатий.

Это больше даже чем у Omron D2FC-F-K(50M) и скорее всего это какой-то аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии MSI Mystic Light. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение MSI Center.

Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика с каким-то покрытием и таким же ромбовидным рельефом, как у колёсика. Получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе располагаются две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.

Мышь удобно держится за боковины правой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет.

В качестве интерфейса используется USB 2.0, радиоканал частотой 2.4 ГГц или Bluetooth. На брюшке мыши посередине расположен сенсор Pixart 3395 (650 ips / 50 g / 26 000 dpi).

Также здесь находятся пять тефлоновых ножек и кольцо вокруг отверстия сенсора, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Ещё здесь можно заметить одну кнопку. Она осуществляет динамическое переключение режима чувствительности.

Также есть переключатель для двух разных беспроводных режимов работы устройства и его выключения. Кроме всего прочего, на брюшке есть наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Коврик MSI Agility GD22 Gleam Edition изготовлен из какого-то волшебного материала, которого я ещё не встречал. Производитель заявляет, что это термополиуретан с добавлением стекла. Разумеется, это не осколки и не толчёное стекло и порезаться невозможно. Он гибкий и хорошо гнётся, хотя упаковка жёсткая и представляет собой картонную коробку.

Верхний слой – это тот самый кибер-нано-чудо-нитро-супер материал, а основание изготовлено из неопрена. Помню, в далёкие времена покупал коврики из неопрена и пускал их на термозащиту стакана для азота и элементов для защиты от конденсата системы охлаждения на основе фазового перехода типа «фреонка». Ещё неопрен используют в гидрокостюмах.

По периметру коврик отлично прострочен оверлоком. Нитки синтетические и очень прочные. Всё сделано очень аккуратно и качественно. Основание отлично принимает форму поверхности и хорошо амортизирует кисть руки.

Поверхность коврика матовая, ровная и гладкая. Ещё на ней наблюдается эффект изменения цвета, наподобие «хамелеон», но очень слабый. Коврик среднего размера и его габариты составляют 320 х 220 мм, а толщина около 3 мм.

Ещё производитель заявляет, что ковёр морозит так, что придётся надевать варежки. Тут, конечно, всё немного приукрашено. Какой-то эффект по началу действительно есть, но поверхность нельзя сравнить с настоящим стеклом или металлом. Эффект здесь совсем другой, но это из той области, когда лучше всё попробовать самостоятельно, а не один раз прочитать.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Всё отлично пока, вы не планируете заниматься её настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение – MSI Center.

Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании MSI. Среди оборудования могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия.

В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Ещё можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго.

Однако, при этом у него очень большой функционал. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут всё понятно и в пояснениях не нуждается. Всё на русском языке, поэтому поймёт любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

Обратите внимание, что это пять предустановок для соответствующего количества быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 5 самых нужных режимов и назначить их под профили.

Ещё настраивается частота опроса. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета сменяют плавно друг друга и это успокаивает.

После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Разумеется, на фирменном коврике MSI Agility GD22 Gleam Edition она двигается как по маслу. Пользоваться мышкой удобно, кроме переключения режимов в реальном времени кнопкой на брюшке. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил.

С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время использования немного потеет.

Заключение

MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless – это не самая дешёвая мышка с сенсором PixArt PAW-3395. Однако именно при покупке мышек я часто ловил себя на мысли, что скупой платит дважды. Только поведёшься на характеристики, как производитель забудет про корпус и кнопки, начнутся проблемы с радиоканалом или ещё с чем-нибудь. Поэтому иногда лучше немного переплатить за стабильно высокое качество от известного производителя, чтобы избежать многих мелких проблем.

Для мышки такого уровня необходим хороший коврик для отличного скольжения и MSI Agility GD22 Gleam Edition меня приятно удивил. У него действительно очень приятная поверхность, которая немного напоминает soft-touch. Тактильно это не жёсткий пластик, не тряпка и не клеёнка. Приятный гладкий, но матовый материал. Мышка скользит отлично, но всё это, разумеется, пока новое, и я не знаю в итоге, как дела будут обстоять с ресурсом. В комплекте есть салфетка, а сам коврик с водоотталкивающей поверхностью и хорошим резиновым основанием.

Корпус мышки больше ориентирован на правую руку и тут это ярко выражено за счёт боковых кнопок под большой палец. Левой рукой пользоваться уже не совсем комфортно, поэтому если б я был левшой, то искал что-то с симметричным корпусом. Эргономика хорошая, мышь удобно держать разным хватом.

Я уже давно привык к беспроводным устройствам, но здесь поначалу испытываешь действительно новые ощущения от лёгкости самой мыши и её отличного скольжения по специальному игровому коврику. Это очень важный момент, поскольку для лёгкой мышки важно именно наличие специальной хорошо скользящей поверхности. Скольжение просто отличное, а чувствительность настраивается в очень широком диапазоне. Ножки крупные и равномерно распределены по поверхности. Центральный круг также выполняет свою функцию и движение очень ровное.

Сенсор работает отлично, позиционирование очень точное. Радиоканал не подвисает и работает стабильно даже при наличии рядом других беспроводных устройств, которые работают в частотном диапазоне 2.4 ГГц. Разницы с проводом я особо не заметил. Он достаточно мягкий и не мешается.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху корпуса и рельефным боковинам. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравилась структура боковин. Они хорошо удерживаются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными выступами и поэтому очень удобно.

Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но это знакомые Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий. Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике тоже всё отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется.

За всё время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор и похоже его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой и для этого достаточно одного приложения MSI Center, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора игровая мышь MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless получает награду: