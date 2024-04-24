Счастливчик уже принес процессор домой и протестировал его в популярных бенчмарках.

Многие туристы, которые часто путешествуют по миру, рассказывают об уникальной культуре и традициях различных народов. Вот только очень часто на поверку выясняется, что заменить все эти особенности крайне трудно, поскольку проникновение телевидения и интернета сильно изменило человечество. Например, если вы отправитесь в Чехию, то не сразу заметите те самые отличия, но есть страны, где местный колорит вызывает удивление на каждом шагу. Пожалуй, одной из самых необычных для жителя Европы культур является японская. Мы не будем останавливаться на многочисленных особенностях, поскольку тема нашего материала немного иная. Вы могли слышать о том, что в Японии высоким спросом пользуются торговые автоматы. Подобные устройства расположены буквально везде, предлагая товар на любой вкус. Там можно найти всё: от чипсов и сладкой воды, до подержанного нижнего белья. Как оказалось, список неполный, а довольно интересны игровые автоматы, в которых можно получить ценный приз.

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Любопытной историей поделился пользователь Твиттера (в настоящее время называется «Х») под ником @LaurieWired. Оказывается, он решил сыграть в автомат, внутри которого находилось множество процессоров для компьютера. Обычно там содержатся небольшие игрушки из популярных комиксов или аниме, соседствующие с электронными гаджетами. Выигрыш определяется только удачей, а большая часть любителей подобных автоматов уходит домой ни с чем. Только не в этот раз. Бросив в приёмник купюр 500 иен (около 3.25 доллара) счастливчик повернул ручку и получил в своё расположение процессор Intel Core i7-8700. История тут же привлекла внимание журналистов, которые обнаружили расположенный рядом магазин 1's PC. Как оказалось, там продаётся огромное количество бывших в употреблении компьютерных комплектующих. Внутри можно найти старые фотоаппараты, программное обеспечение и многое другое, ну а автомат с процессорами выступает в качестве рекламы, привлекая новых клиентов. Судя по всему, игровой автомат выполнял ещё одну важную задачу, о которой было легко догадаться, ведь полученный за несколько долларов процессор оказался проблемным.

Счастливчик принёс Core i7-8700 домой и попытался его запустить. Камень без проблем определился материнской платой, но отказался устанавливать операционную систему Windows. Новый владелец попробовал устранить неполадки, ну а после этого ОС всё же заработала. Судя по всему, одно ядро оказалось нерабочим, что приводило к невозможности запуска приложений. Из оригинального текста можно сделать вывод, что пользователь в ручном режиме в BIOS отключил одно нерабочее ядро. Напомним, оригинальный камень производства Intel имел 6 ядер и 12 потоков, тогда как данный экземпляр содержит всего 5 ядер и 10 потоков. После всех манипуляций процессор без проблем запустил операционную систему и прошёл все проверки. Он смог стабильно работать в тестах Cinebench R15 и Cinebench R23, хотя итоговые результаты оказались ощутимо ниже ожиданий. Так, если рабочий Core i7-8700 в тесте Cinebench R15 выдаёт порядка 1420 баллов, то 5-ядерный экземпляр смог получить только 992 балла. Исходные тесты в лабораториях показывают, что полностью рабочий Core i7-8700 после отключения одного из ядер должен генерировать не меньше 1180 баллов, а значит у выигранного экземпляра есть и другие проблемы, о которых его владельцу пока ничего не известно.

Не исключено, что с процессором всё в порядке, ведь после появления этого камня в продаже был выпущен целый ряд исправлений безопасности для операционной системы Windows. Может быть именно из-за этого показатели намного ниже эталонных. В любом случае счастливчик заявил о том, что полностью доволен, хотя в данном случае неясно, для чего сегодня может понадобиться такой старый процессор. Даже бюджетные камни способны демонстрировать более впечатляющие результаты, ну а полностью рабочий бывший в употреблении Core i7-8700 из указанного выше японского магазинчика предлагается за 90 долларов. При этом в придачу даётся трёхмесячная гарантия. Добавим, что старый камень требует наличия материнской платы по сокет LGA 1151-2. В этом году Core i7-8700 исполнится 7 лет, ну а смысл от такого подарка есть только в том случае, если у пользователя на руках изначально была нужная материнская плата. Покупать под старый и ещё и частично нерабочий Core i7-8700 отдельные комплектующие – довольно странное решение. Но мы говорим о японском пользователе, логика которого отличается от нашей. Было бы любопытно изучить и другие камни, которые лежат в автомате. Очень часто крупные производители электроники вкладывают в игровые автоматы довольно дорогие гаджеты. Подобные устройства стоят перед входами в торговые центры и служат хорошей рекламой для потенциальных покупателей, которым не повезло выиграть приз за 3 доллара.



