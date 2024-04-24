Речь идёт о таких функциях, как интеллектуальная обработка изображений, живой перевод текстов, распознавание объектов на фото и многое другое.

Флагман 2018 года Galaxy Note 9 благодаря кастомной прошивке Noble ROM обзавёлся полезными функциями на базе AI.



Galaxy Note 9 до сих пор считается одним из лучших устройств линейки Note от Samsung. Несмотря на то, что компания выпустила ещё два поколения смартфонов Note после него, многие полагают, что именно с выходом Note 9 закончилась «золотая эра» этой серии.



Однако благодаря активной поддержке энтузиастов, Note 9 и сегодня остаётся востребованным устройством. Так, недавно для него была выпущена кастомная прошивка Noble ROM, которая добавляет в смартфон функции искусственного интеллекта от более новых моделей Galaxy. Разработчик Noble ROM AlexisXDA поставил перед собой цель как можно дольше поддерживать Note 9 на плаву, обеспечивая его новыми полезными функциями, и его прошивки помогают владельцам Note 9 оставаться в тренде.



В мае выйдет очередное крупное обновление Noble ROM, которое, по словам AlexisXDA, принесёт на Note 9 возможности AI от более современных Galaxy. Речь идёт о таких функциях, как интеллектуальная обработка изображений, живой перевод текстов, распознавание объектов на фото и многое другое.



Учитывая, что изначально Note 9 не был рассчитан на использование сложных алгоритмов искусственного интеллекта, впечатляет сам факт, что энтузиастам удалось запустить эти функции на четырехлетнем устройстве Samsung.



Вместе с тем, внедряя современный искусственный интеллект на устройство прошлых лет, разработчики берут на себя риски. Велика вероятность возникновения ошибок и сбоев в работе некоторых функций. Пользователям Noble ROM на Note 9 придётся быть готовыми столкнуться с подобными проблемами.



Тем не менее, Noble ROM остаётся, пожалуй, на сегодняшний день самым перспективным способом продлить жизнь легендарного Galaxy Note 9 и использовать весь его потенциал по максимуму, и благодаря энтузиазму разработчиков кастомных прошивок этот смартфон, выпущенный в 2018 году, до сих пор не утратил своей актуальности.