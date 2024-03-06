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Вступление

Совсем недавно многие люди мечтали стать блогерами. Сейчас этот тренд отошёл на второй план, а лидирует программирование. Половина страны уже закончила какие-либо курсы по «питону». Зазвучали такие мутные слова как Dev Ops, Front End, «синьор-помидор», «джун» и тому подобные. Некоторые посмотрели на всё это и поняли, что лучше снимать своего кота на камеру и зарабатывать деньги ему на корм. Тем не менее, блогеров, стримеров и обзорщиков меньше не становится, даже после того, как прикрыли монетизацию на одной популярной платформе. Появились другие платформы, которые позволяют зарабатывать. Также никуда не делись платные подписки на «телеграм»-каналы.

Впрочем, и обычные люди пользуются таким оборудованием. Веб-камера – это современный инструмент для общения с другими людьми. Микрофон нужен для записи звукового контента, общения в играх и многого другого. Например, можно улучшить качество звучания, если сменить встроенный в веб-камеру микрофон на внешний. Далее уже в процессе создания своего рабочего пространства появляются потребности в дополнительном освещении, универсальных держателях и кронштейнах и, разумеется, нужен USB-хаб, к которому подключается большое количество внешних устройств с этим интерфейсом.

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Всё это в комплексе предлагает компания Streamplify. Это развивающийся технологический бренд, предназначенный для обслуживания активного сообщества создателей контента и потокового вещания. С момента выхода на сцену в 2022 году прямых трансляций Streamplify заняла определенную нишу, обеспечивая конкретные запросы стримеров, которые являются новичками в игре или ищут свое первое устройство либо готовую инфраструктуру. Являясь частью престижного альянса брендов в рамках недавно объявленного Pro Gamersware (PGW), Streamplify объединяет опыт команд из Германии и Тайваня, сочетая качественное оборудование с тщательным проектированием и стандартами тестирования.

Успех своей первоначальной линейки продуктов с 2022 по начало 2023 года, включая веб-камеры, микрофоны, различные виды освещения, зеленый экран, USB-концентраторы, многоцелевые штанги и акустические панели, подстегнул стремление Streamplify расширить модельный ряд своей продукции. На страницах нашего ресурса мы рассмотрели несколько разных моделей и сейчас стоит ещё раз напомнить о них вкратце.

Веб-камера Streamplify CAM

Streamplify CAM – хорошая и простая в использовании камера с широким функционалом. Все функции, которые были мне необходимы, здесь представлены в полном объёме и реализованы отлично. Сам CMOS сенсор не лучший на рынке, но здесь я не вижу смысла переплачивать за более высокое разрешение. Разумеется, тем, кто мечтает о 4К это устройство не подойдёт, но с Full HD оно справляется отлично.

Качество фото и видео находятся на достойном уровне, шумов не так много даже в условиях ограниченной освещённости. Камера получилась очень универсальной и её можно рекомендовать всем. Она точно лучше той, что встроена в верхнюю крышку ноутбука и это действительно инструмент, которым можно пользоваться.

Также стоит отметить простоту использования и интересную конструкцию. Устройство само обнаружилось системой и никаких драйверов не понадобилось.

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Приступать к использованию можно сразу. Настройки есть в самой системе и их вполне достаточно. Мне даже не пришлось что-то корректировать потому, что уже из коробки всё было отлично.

Микрофона здесь два, звук в целом хороший, но, разумеется, не такой качественный, как у отдельного микрофона, иначе какой был бы смысл его выпускать. Поэтому для стримов лучше использовать внешний микрофон, чтобы качество было выше.

Камеру можно зафиксировать на верхней рамке монитора или крышке ноутбука, для чего предусмотрено специальное крепление. Также в комплекте есть небольшой трипод, чтобы куда-то установить камеру для не прямого ракурса. Кроме этого, сама камера вращается на 360 градусов на шарнире крепёжной площадки.

Углы наклона также регулируются. В целях безопасности здесь предусмотрен сдвижной корпус, который закрывает объектив. Всё выполнено просто и понятно. Во время работы горит белый индикатор.

Дополнительные функции реализованы посредством операционной системы. Можно сфотографировать документ и потом отправить его или распознать при помощи стороннего программного обеспечения.

Обзор Streamplify CAM

Лампа подсветки Streamplify Light 14

Streamplify Light 14 – удобное устройство с большим функционалом и простотой использования. В комплект входит большой качественный штатив, который позволит установить устройство на любую высоту.

Разумеется, можно поставить пару таких устройств и делать запись с разных ракурсов. При этом можно будет одновременно управлять устройствами с одного пульта и добиться межу ними синхронизации. Иногда это очень удобно. Также ничего не мешает осуществлять настройки непосредственно на корпусе устройства.

В широких диапазонах меняется яркость и цветовая температура. Устройство больше подходит для напольной установки, а для настольной у компании есть модель поменьше, которая называется Streamplify Light 10. Её также можно использовать как ручной держатель для селфи-съёмки.

Качество изготовления очень хорошее. Всё сделано аккуратно и красиво. В комплекте есть большой набор различных креплений для использования смартфона и различных камер.

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Есть отдельный пульт управления, где можно включить/выключить устройство, выбрать одну из предустановок режима подсветки или настроить всё вручную. Для этих же целей есть кнопки на корпусе. Они сенсорные и находятся спереди, что сделано для удобства использования.

Подключение осуществляется специальным кабелем к сети 220 В. Сзади есть механический выключатель, а ещё есть два порта USB 2.0 Type-A для питания 5В, 2А.

Штатив можно использовать как сэлфи-палку, но, на мой взгляд, вся конструкция с кольцом и камерой на конце получается тяжеловатой, чтобы удерживать её одной вытянутой рукой. В остальном устройство достаточно универсальное, простое в использовании и установке.

Обзор Streamplify Light 14

Микрофон Streamplify MIC ARM

Streamplify MIC ARM – отличное устройство, но в силу специфики крепления может подойти не всем, поэтому в линейке продукции есть настольный аналог, который называется Streamplify MIC Tripod. Он мне кажется более универсальным, но, с другой стороны, всё зависит от специфики использования.

Если перед вами на столе должно быть свободное пространство, то варианта тут два: использовать петличку или именно такое крепление с рукой-кронштейном. Качество изготовления очень высокое, все материалы приятные и подогнаны хорошо.

Конструкция кронштейна сделана также очень хорошо и поэтому им удобно пользоваться. Подключение и само использование самые простые. Громкость (чувствительность) регулируется на самом устройстве, также можно одним нажатием на кнопку включить режим Mute.

Также на самом корпусе переключается режим подсветки. Её при желании можно полностью отключить. Защитный экран легко монтируется и его можно периодически дезинфицировать.

Ощущения от устройства даже с первого взгляда самые положительные. Он очень приятный тактильно, тяжёлый и создаёт вид профессионального устройства. Понятно, что это не студийный микрофон для записи голоса и музыки, но у него совсем другое предназначение, с которым, он отлично справляется.

По сравнению со штатным микрофоном веб-камеры это просто совсем другой уровень. Звук получается более чёткий и детальный, а посторонних шумов становится гораздо меньше, что неудивительно.

В первую очередь это связано с особенностью конструкции. Диаграмма чувствительности устройства напоминает сердце, где наибольшая чувствительность находится спереди, меньше по бокам и сзади вообще затухает.

Кто-то считает это устройство бюджетным, но в наших сегодняшних реалиях – это скорее средний уровень, хотя, смотря с чем сравнивать. Тем не менее, если уж возникла потребность в таком микрофоне, то эта модель однозначно заслуживает внимания.

Обзор Streamplify MIC ARM

USB-разветвитель Streamplify HUB CTRL 7

Streamplify HUB CTRL 7 – это лучший хаб, который я использовал за последнее время. Очень простое и понятное устройство с множеством интересных технических решений. Казалось бы, что тут можно придумать? Однако, производитель подошёл творчески и получилось отличное устройство.

Прежде всего HUB CTRL 7 отлично сочетается по дизайну с другими устройствами Streamplify. Здесь мы видим похожий цилиндр, как у микрофона или веб-камеры. Отличная реализация и внимание к мелочам – вот главные слагаемые успеха.

Производитель продумал даже специальную шину для ровной укладки кабелей и организации кабель-менеджмента. Также удачным решением является подсветка. Её можно переключать и режимов здесь много. Лично мне больше понравилась статичная радуга, которая подсвечивает каждую пластиковую иконку.

Сами иконки тоже очень полезны. Всего их 16 и можно подобрать либо с изображением подключаемого оборудования, либо просто с порядковым номером. Всё это можно комбинировать по своему вкусу.

Ещё мне понравились отдельные кнопки включения/отключения портов со своей встроенной индикацией. Всегда понятно, какой порт включен, а какой выключен. Это позволяет быстро переподключить устройство, не вынимая его из разъёма.

Что касается питания, то его всегда хватает, даже когда заняты все порты разной периферией. Отдельно есть один порт 5 В, 2 А для быстрой зарядки или устройства, которому нужно повышенное питание. Например, у меня есть внешний DVD-RW привод, которым я редко пользуюсь, но он подключается сразу к двум обычным USB портам, чтобы ему хватало питания.

Здесь он работает без всяких проблем даже с подключением к одному порту. Также никаких проблем не возникло с внешним жёстким диском. Он также работает через любой порт. Качество изготовления очень высокое. Всё сделано максимально просто и понятно и никаких проблем при использовании не возникло.

Обзор Streamplify HUB CTRL 7

Универсальный кронштейн Streamplify Mount ARM

Streamplify Mount ARM – очень интересное решение для тех, кто думал как разместить своё оборудование, но не нашёл рационального выхода или для тех, кто ещё продолжает использовать скотч и палки.

В данном случае перед нами действительно универсальное устройство и использовать его можно абсолютно по-разному. Мне кажется, что в этом заключалась основная идея инженеров, чтобы не зацикливаться на чём-то одном, а сразу предложить устройство для многоцелевого использования. Традиционно всё сделано просто и качественно.

Все материалы лёгкие и практичные, а конструкция надёжная. Разумеется, тут есть ограничения по массе навешиваемого оборудования, но такие параметры есть у любого кронштейна, поэтому лучше всё взвесить заранее.

Тем не менее, запас тут есть, шарнирные соединения стальные, а штанги изготовлены из лёгкого пластикового корпуса с металлическим усилителем внутри. Предусмотрены даже специальные резиновые вставки для организации простейшего кабель-менеджмента, но можно по-старинному использовать обычные нейлоновые стяжки.

Крепить устройство можно не только за край горизонтальной столешницы, но и за вертикальную доску. Прижимной механизм крепления к опоре тоже преимущественно стальной. Это касается основной фиксирующей скобы. В целом устройство показалось достаточно крепким и надёжным, но без фанатизма.

Можно попробовать на него навесить 16 килограммовую гирю, но такая попытка не будет успешной, ведь у него совсем другая задача. Все шарнирные соединения надёжно фиксируются, а в сочленении «плеча» используется стальное соединение с фиксацией винтом, для чего в комплекте есть специальный шестигранный ключ.

Обзор Streamplify Mount ARM

Заключение

Продукция компании Streamplify ориентирована на блогеров и способна заинтересовать более широкую аудиторию. На данный момент существует множество обучающих платформ, педагогов и репетиторов, которые работают дистанционно, также проводятся собрания сотрудников через веб-приложение и многое другое. Многим для обеспечения рабочего места необходимы хорошая веб-камера и микрофон, а уж USB-хаб часто бывает нужен независимо от трансляции контента.

Модели компании Streamplify предлагают хорошую функциональность, простоту и удобство использования по вполне приемлемой цене. Они обладают хорошим дизайном, высоким качеством изготовления и неплохой комплектацией. Оборудование в первую очередь предназначено для нетребовательных пользователей и начинающих блогеров, которые пока не знают всех нюансов для создания высококачественного контента.

Уже потом можно будет покупать профессиональные студийные микрофоны и камеры, которые стоят намного дороже. Однако для большинства будет достаточно продукции Streamplify, как ориентира современных трендов и характеристик определённых устройств. Поэтому в каком-то смысле фирма облегчает выбор в пользу той или иной модели оборудования.

Мало того, компания Streamplify предлагает свою инфраструктуру, наглядно демонстрирует, что и как можно использовать, как и где это можно улучшить.

Всё это облегчает понимание того, как должно быть оборудовано место пользователя для ведения трансляций, записи подкастов, постановки сцен и прочего.

На сайте фирмы всегда есть понятные изображения и ролики, которые показывают, как можно использовать то или иное устройство. Всё это представлено просто и наглядно. Многим просто становится интересно, как обустроено место блогера, какой используется софт, как это всё скомпоновано, настроено и какой можно получить результат. Даже более старые и крупные компании не дают такой возможности. Здесь же мы видим полный «user friendly» и хорошее сопровождение.

Андрей Понкратов aka wildchaser