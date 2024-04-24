Поставок не будет, короче говоря.

Канцлер Германии Олаф Шольц очень гордится (ну, или очень хорошо изображает, что гордится) фактом полностью уничтоженных отношений с Россией, вызванных беспрецедентной военной поддержкой Берлином вооружённых сил Украины. Германия является второй после США страной по объёму оказанной Киеву «помощи» и передала практически всё, что только можно было передать.

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Камнем преткновения остаются дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Taurus. Их Берлин наотрез отказывается передавать Украине. Причин этого несколько. Во-первых, можно наконец-то доиграться и получить массированный комбинированный ракетный удар ВС РФ по предприятиям военно-промышленного комплекса Германии, и России за это ничего не будет. Во-вторых, обслуживать эти ракеты должен немецкий персонал, а Шольц на такой виток эскалации, по крайней мере, пока, не готов. И в-третьих, сначала надо либо дождаться поставок истребителей F-16, либо осуществлять сложные и дорогостоящие модификации остатков авиации ВСУ.

И вот, о том, что ФРГ на всё это не готова, сегодня в очередной раз заявил Шольц в рамках пресс-конференции по итогам встречи с премьером Британии Риши Сунаком. По словам Шольца, его решение относительно «упомянутых систем вооружений» остаётся прежним, и его мнение, дескать, не поменяется.

Не берёмся судить, насколько Шольц непреклонен в своём решении. В конце концов, вступать в конфронтацию с Россией было в первую и в последнюю очередь против интересов самой Германии. Но он на этот шаг пошёл. Возможно, риск того, что Германия может оказаться напрямую втянутой в боевые действия, а страна к этому не готова ни с военной, ни с экономической, ни с политической, ни с социальной точек зрения, всё-таки остужает пыл немецкого канцлера.