Однако, у Intel Core i7-8700 имеются некоторые дефекты

В Японии появился торговый автомат Gacha, где можно купить Intel Core i7-8700 примерно за 3,25 доллара. Загвоздка в том, что есть некоторые проблемы с чипом, но он все еще работает - и по такой цене с этим трудно поспорить.

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Пользователь по имени Савара-Сан поделился, что забрал процессор Coffee Lake S, вложив 500 иен, или около 3,25 доллара, в аппарат Gacha. Торговые автоматы распространены во многих частях мира, но они особенно популярны в Японии. Пользователи просто вставляют монеты, вращают диск и наблюдают за вручением приза, который обычно упакован в маленькие пластиковые шарики.

В машинах обычно продаются маленькие игрушки или модели, но то, что продается через 1's PC, магазин компьютеров и электроники, отличается от конкурентов: это процессоры. Загвоздка в том, что эти процессоры могут быть более старыми и потенциально дефектными, скорее всего, те, от которые PC 1 не смог продать и просто хотел избавиться. Например, Core i7-8700, выигранный Савара-Сан, мог вызвать проблемы с дисплеем, и установка Windows на ПК с чипом изначально не работала.

Считается, что Core i7-8700 будет иметь шесть ядер и 12 потоков, но, судя по скриншоту диспетчера задач Windows, похоже, что процессор Савара-Сан имеет пять ядер и десять потоков. Это могло быть причиной некоторых, если не всех, проблем. Несмотря на эти проблемы, Core i7-8700 смог выполнить тесты с использованием Cinebench R15 и R23. Неудивительно, что результат тестирования 992cb Cinebench R15 nT был намного ниже, чем у обычного Core i7-8700.

Несмотря на проблемы, заплатить чуть более 3 долларов за процессор, который можно купить подержанным за 90 долларов в first PC store, или новый Intel Core i7-8700 на Amazon за 200 долларов, или обновленные модели за 135 долларов, по-прежнему выгодно.