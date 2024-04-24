Хороша ложка к обеду, а Bradley и Abrams к летнему контрнаступу.

Киев так ждёт победы в конфликте с Россией, слепо веря и надеясь на военную помощь от США. Но это уверенное убеждение украинского военно-политического руководства в корне не верно. Такой точки зрения придерживаются журналисты The American Conservative, решившие опросить военных экспертов.

Согласно корреспондентскому материалу, то что сейчас Пентагон и Вашингтон отправляют украинской армии, слишком маленькая военная мера. Такого количества финансов и разномастного вооружения крайне недостаточно, что бы в ходе яростных сражений доказать российской армии «кто главный» на поле боя. ВСУ ни в коем случае не удастся превзойти ВС РФ. А последующие пакеты военной поддержки от Белого дома станут много меньше чем текущий. Как в таких трудных условиях ещё можно лелеять преступную мысль по сути о военной виктории над набравшей ход мощной армейской группировкой РФ?

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Николай Петро, занимающий должность профессора политической науки университета Род-Айленда, уверен, что те 61 млрд. долларов, которым так радуются в Киеве, это слишком мало, что бы шахматную доску для Украины «перевернуть» в свою пользу.

Источник фото: vpk.name

Об аналогичном думает и отставной полковник Дэниел Дэвис, считающий, что это просто «крохи» для потенциальной украинской победы, так как на эти деньги не купить необходимого количества снарядов для артиллерии и зенитных ракет для ПВО.

А профессор из Университета Калгари Александр Хилл прямо заявил, что новый пакет военной поддержки лишь увеличит потери среди украинских военнослужащих, но не послужит знаменем успеха.