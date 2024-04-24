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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve внесла изменения в политику возмещения средств в Steam: время раннего доступа за предзаказ игры теперь тоже будут учитывать
Получили ранний доступ к какой-нибудь Starfield за предзаказ? Теперь оттуда тоже будут отсчитывать 2 часа.

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Valve внесла изменения в свою политику возмещения средств на платформе Steam, которые затрагивают случаи, когда пользователи получают досрочный доступ к игре. Теперь время, проведённое в проекте до её официального релиза, будет входить в двухчасовой лимит для рефандов.

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Раньше, если покупатель активировал игру до её официального выхода, например, в рамках раннего доступа или через специальное издание, его время в игре до даты релиза не влияло на возможность возврата средств. Теперь же, в соответствии с обновлёнными правилами, любое время, потраченное в игре в период между началом досрочного доступа и официальным моментом выпуска, будет входить в двухчасовой лимит.

Важные моменты новых правил звучат следующим образом: Если игра куплена до её официального выхода, то 14-дневный период на возврат начнётся с момента релиза игры. Время, проведённое в игре как в раннем доступе, так и при получении расширенного доступа, теперь будет учитываться для двухчасового лимита. Ситуация актуальна, например, с недавним «Отрядом самоубийц». Предзаказанный товар можно вернуть в любой момент до даты его выхода без ограничений. Стандартный период на рефанд (14 дней и 2 часа) начинается с даты официального выпуска проекта.

Это обновление является продолжением политики Valve, впервые введённой в 2015 году, которая позволяет пользователям запрашивать возврат средств при выполнении определённых условий по времени игры и сроку после покупки. Вопреки этим правилам, компания иногда идёт на уступки в экстраординарных случаях, как это случилось, например, с The Day Before.

#steam #valve
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