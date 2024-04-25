Кроме того, гендиректор предприятия рассказал о лёгкой модификации «Ангара-1.2».

Российские инженеры продолжают разработку нескольких модификаций ракет-носителей семейства «Ангара» различных классов — о ходе работ по созданию ракет рассказал журналистам издания «РИА Новости» глава Центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

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Источник фото: Газета.Ru/РИА Новости

По словам генерального директора предприятия, создание тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5М» должно завершиться в следующем году, в то время как сроки замены «стандартной» модификации на модернизированную ракету тяжёлого класса пока не определены, так как ещё не подготовлена соответствующая документация, которая позволит решить ряд организационных вопросов.

По мнению главы Центра Хруничева, запуск тяжёлых ракет-носителей с точки зрения целесообразности необходимо производить как с космодрома «Восточный», так и со стартовой площадки космодрома «Плесецк».

Также Алексей Варочко добавил, что ракета-носитель тяжёлого класса семейства «Ангара» является многофункциональной и в состоянии вывести на различные орбиты как группы спутников, так и тяжёлые космические аппараты.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что модернизированная ракета-носитель «Ангара-А5М», оснащённая усовершенствованными маршевыми двигателями РД-191М с увеличенной на 10 процентов мощностью, сможет доставлять в космос полезную нагрузку весом до двадцати семи тонн, а её первый старт запланирован на 2027 год.

Помимо работ над созданием и последующим запуском ракет-носителей семейства «Ангара» тяжёлого класса, российские специалисты готовы к реализации проекта по использованию стартовой площадки космодрома «Восточный» для отправки в космос лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2», благодаря которой будет возможно пополнение спутниковых группировок, а также создание новых.