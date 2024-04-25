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Madarator
В Москву везут M1150 Assault Breacher – инженерную машину на базе Abrams, ставшую трофеем
Сам Abrams, тоже может "успеть" к параду 9 мая.

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   Тяжелая бронемашина, созданная на основе того самого танка Abrams, окажется в Москве. Но есть, как говорится нюанс. В российскую столицу в качестве трофея везут M1150 Assault Breacher Vehicle – штурмовую машину разграждения, эвакуированную в тыл из зоны боевых действий. Соответствующие кадры, где в прямом смысле тяжелый образец везёт крупнотоннажный автомобильный эвакуатор, появились сегодняшним вечером в Сети.


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   Гусеничная машина с шасси от Abrams, появилась на свет не случайно: её основная цель – обеспечить прокладку пути для дальнейшего продвижения боевых групп и бронетехники в условиях общевойскового боя при соответствующей атмосфере «на земле». Речь идёт о многочисленных минах и спрятанных фугасах. Для безопасного обезвреживания последних платформа оснащена так называемым минным плугом и снарядами разминирования. Последние используются в отечественном «Змее Горыныче».  



   Так как M1150 является довольно редким образцом и даже в армии европейских союзников США, на Украину было поставлено лишь несколько экземпляров. Достоверно известно об уничтожении двух таких единиц.

   По уточненным данным от ТГ-канала «Соловьев Live», тот вариант, что везут в Москву, был добыт в районе населенного пункта Бердычи, жар боёв в котором до сих пор не утихает. На транспортной платформе бронемашина оказалась без гусениц – последние пришлось демонтировать как в ситуации с немецким Leopard 2A6: с «запавшими» поврежденными траками что германский танк, что американскую Assault Breacher Vehicle было не сдвинуть. Причем оба варианта весят никак не меньше 60 тонн.

   Теперь M1150 окажется на Поклонной горе в окружении БМПТ «Азовца», БМП Bradley и танка Leopard 2 вместе с другими иностранными машинами.

#m1150 assault breacher vehicle #m1150 assault breacher
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Forbes: российская армия уничтожила редкую штурмовую машину, поставленную Украине Штатами
Forbes: Танки Abrams cтоят на вооружении бригады ВСУ, которая всегда теряет западную боевую технику
Ещё один танк Abrams и инженерная M1150 поражены в Бердычах рядом с Авдеевкой
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