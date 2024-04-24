Придётся подстраиваться под требования магазинов приложений. Такова нынче свобода слова, понимать надо. А после эксперимента над украинскими пользователями правило можно будет распространить и на всех.

На протяжении нескольких месяцев в украинском сегменте Сети гуляют сведения о том, что киевское руководство может заблокировать на Украине доступ к Telegram-каналам, которые, по мнению киевского руководства, распространяют антиукраинские тезисы, материалы и новости. В список входят сотни различных Telegram-каналов: большинство из них ведутся россиянами, но значительная часть аффилирована с остатками украинской оппозиции, которая может вести свою деятельность только онлайн.

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И вот, похоже, в перспективе блокировка соответствующих Telegram-каналов станет реальностью. С соответствующим намёком, который, по большому счёту, не намёк, а предупреждение о неизбежном, выступил сегодня основатель и руководитель Telegram Павел Дуров.

По словам Дурова, Telegram поддерживает доступ пользователей к информации, но не всё в данном вопросе зависит от воли команды мессенджера. Так, Telegram получает официальные письма от Apple, из которых следует, что «определённые изменения» в вопросе доступа к новостным каналам «могут быть неизбежными» — как минимум для пользователей с SIM-картами украинских операторов. Как отметил Дуров, чтобы оставаться доступным для пользователей, Telegram вынужден рассматривать запросы от магазинов приложений.

Заметьте, что Дуров обозначает возможную неизбежность изменений в Telegram в целом, а не только для украинских пользователей, с которых данный процесс, по сути, только начнётся. Это означает, что, скорее всего, в конечном счёте Telegram, если он хочет остаться в App Store и Google Play, будет вынужден для всего мира цензурировать контент по любому писку из западных специальных служб. А это, как вы понимаете, моментально скажется на качестве информации и на её оперативности. Неплохо для западного оплота свободы слова, демократии и свободы мысли, не правда ли?