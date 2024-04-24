Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какие графические ускорители стоит рассматривать в 2024 году для флагманских и субфлагманских игровых конфигураций ПК, предназначенных для гейминга в разрешении 4K. В списке будут видеокарты как от NVIDIA, так и от AMD, хотя «зеленых» моделей будет, конечно, больше, поскольку они лучше справляются с трассировкой лучей и поддерживают технологии DLSS 3/Frame Generation. А вот моделей с менее, чем 16 гигабайтами видеопамяти в списке не будет. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает сегодняшнюю подборку ультимативный вариант – флагманский графический ускоритель NVIDIA, единственный, который можно рекомендовать для 4K-гейминга почти без оговорок. Почему «почти»? Потому что, если вы хотите играть в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики с трассировкой лучей, вам все равно придется включать DLSS 3/FG, иначе частота смены кадров будет ниже 60. Впрочем, это скорее исключение – в остальных играх такой проблемы не возникнет. Кстати, в режиме 4К флагман RTX 4090 превосходит GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090 на 72–83 % среднего фреймрейта – впечатляющее преимущество. В разрешении QuadHD разница уменьшается до 50-65% — это все равно много, переход с техпроцесса Samsung на технологические нормы TSMC дал свои плоды. Вряд ли мы увидим подобный «буст» в поколении Blackwell.

реклама





Изначально предполагалось, что TGP «четыре тысячи девяностой» составит 600 Вт, и системы охлаждения разрабатывались именно под подобный запредельный уровень энергопотребления и тепловыделения. В итоге TGP решили ограничить на уровне 450 Вт (в некоторых модификациях его можно увеличить до 600 Вт, но смысла в этом нет), и карты получились весьма холодными и тихими по меркам флагманов, хотя, конечно, габаритными. Рекомендую обращать внимание на варианты с испарительной камерой — например, Palit GameRock OC или GIGABYTE Gaming/Gaming OC/Aorus. Для меньших разрешений, таких, как QuadHD, RTX 4090 покупать тоже есть смысл, если для вас важны высокие значения среднего и минимального FPS. Более того, некоторые блогеры, стримеры, киберспортсмены и геймеры-энтузиасты используют карточку в режиме FullHD.

Преимущества:

Превосходная игровая производительность

Отличная приспособленность не только для геймерских, но и для рабочих сценариев использования

24 гигабайта быстрой видеопамяти

Скромные температурные показатели и невысокий уровень шума по меркам флагманских видеокарт

Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation

Недостатки:

Высокая цена

Внушительные габариты

В четвертом квартале 2024 года может выйти RTX 5090, и RTX 4090 подешевеет

реклама





Если вы не готовы отдавать за видеокарту более 150 тысяч рублей, то стоит присмотреться к второй по старшинству модели в линейке NVIDIA — GeForce RTX 4080 Super. По своим техническим характеристикам она почти не отличается от базовой версии «четыре тысячи восьмидесятой» — CUDA-ядер стало немного больше, 10 240 против 9 728, но на производительности это практически не отразилось. Главный апгрейд здесь – это рекомендованная стоимость. Если RTX 4080 NVIDIA рекомендовала продавать за 1199 долларов, то ее Super-версию — за 999 долларов. И такая цена куда ближе к адекватной, с учетом того, какая пропасть между спецификациями RTX 4080/4080 Super и RTX 4090, предлагающийся за 1599 долларов. Какую карту увидите дешевле – ту и берите, если это не модификация от китайского Noname-производителя, использующего бывшие в употреблении компоненты и не отличающегося приемлемым уровнем качества продукции. RTX 4080 Super подходит для комфортного 4K-гейминга без трассировки лучей или с трассировкой, если включить DLSS 3/Frame Generation.

Преимущества:

Высокая производительность в играх

16 гигабайт быстрой видеопамяти

Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation

Широкий выбор тихих и холодных модификаций

Сниженная по сравнению с RTX 4080 рекомендуемая стоимость

Недостатки:

Прирост производительности по сравнению с RTX 4080 не превышает 1-3%

На практике часто стоит ощутимо дороже, чем RTX 4080

Не позволяет комфортно играть в 4K с трассировкой лучей, если не активировать технологии масштабирования и генерации кадров

Как я уже писал выше, разница в производительности между RTX 4080 и RTX 4080 Super минимальна — на практике стоит брать ту видеокарту, которая стоит дешевле. А RTX 4080 за последние месяцы подешевели, и подешевели заметно — благодаря выходу Super-версии. Модель будет отличным выбором для гейминга в разрешении QuadHD и хорошим – для 4K-гейминга. Конечно, в таких играх, как Cyberpunk 2077 для активации трассировки лучей придется задействовать генерацию кадров, но с большинством проектов без рейтрейсинга «четыре тысячи восьмидесятая» справляется и без DLSS 3/FG. А вот режим 4K с трассировкой лучей является для нее слишком тяжелым сценарием – как, впрочем, и для всех остальных видеокарт, за исключением RTX 4090, да и то с оговорками.

реклама





Преимущества:

Производительность в играх всего на 1-3% ниже, чем у Super-версии

16 гигабайт памяти

Поддержка технологий масштабирования и генерации кадров

Заметно уменьшившаяся за последние месяцы цена

Недостатки:

Для комфортного гейминга в 4K с трассировкой лучей часто придется использовать технологии DLSS 3/FG.

По-прежнему предлагается более, чем за 120 тысяч рублей

Если трассировка лучей вас не интересует, и вы хотите играть в разрешении 4K на максимальных настройках без рейтрейсинга, возможно, есть смысл присмотреться к такой видеокарте, как AMD Radeon RX 7900 XTX. Она стоит дешевле, чем RTX 4080/4080 Super, но перегоняет их в большинстве игр с классическим рендерингом. Стоит предупредить: включение рейтрейсинга откидывает «красные» графические ускорители далеко назад, поэтому покупать их есть смысл только тем геймерам, которые точно уверены, что не будут использовать трассировку. Если вы из таких, то RX 7900 XTX станет отличным выбором – RTX 4090 ей не догнать, но та и предлагается в два с лишним раза дороже. К тому же, возможность играть в Cyberpunk 2077 в 4K на максимальных настройках с 60+ FPS уже говорит о многом.

Преимущества:

Выдающаяся производительность в играх без трассировки лучей — выше, чем у RTX 4080/RTX 4080 Super

Отлично подходит не только для гейминга, но и для работы

Не просто достаточный, а даже избыточный объем видеопамяти

Хорошие возможности для разгона

реклама





Недостатки:

Значительно уступает «зеленым» видеокартам в сценариях с рейтрейсингом

Высокое энергопотребление и тепловыделение — не все системы охлаждения одинаково хороши

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, в отличие от базовой версии RTX 4070 Ti, получила 16, а не 12 гигабайт видеопамяти, но этим разница не ограничивается. CUDA-ядер, тензорных ядер, блоков наложения текстур и блоков растеризации у нее тоже больше, и это хорошо сказывается на производительности – модель опережает свою предшественницу на 8-12% в зависимости от разрешения. Конечно, без апскейлинга и генерации кадров комфортно играть в разрешении 4K на максимальных настройках с трассировкой лучей не получится, но без рейтрейсинга – вполне. Среди популярных игр удалось найти только два исключения: Cyberpunk 2077 и Total War: WARHAMMER III. В них рассчитывать стоит скорее на 45, а не на 60 FPS, поэтому стоит либо снижать настройки, либо включать DLSS 3/Frame Generation.

Преимущества:

Заметно выросшая по сравнению с RTX 4070 Ti производительность

Увеличившийся до 16 ГБ объем видеопамяти

Возможность добавить еще 6-12% FPS при помощи дополнительного ручного разгона

Поддержка DLSS 3/FG

Рекомендованная цена на уровне RTX 4070 Ti

Недостатки:

Разрешение 4K видеокарте дается тяжело – возможно, лучше приобретать ее для QuadHD-гейминга

Завышенная стоимость в российских магазинах – лучше переплатить 15 тысяч и взять RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT, как и RX 7900 XTX, следует рассматривать только тем геймерам, которые стопроцентно уверены, что не будут использовать трассировку лучей. В отличие от флагмана, модель не дотягивает до RTX 4080/RTX 4080 Super, но RTX 4070 Ti она перегоняет уверенно, процентов на 15-18, а также демонстрирует превосходство и над RTX 4070 Ti Super, хотя и не столь значительное. Но повторю еще раз: речь идет только о гейминге без рейтрейсинга. Если вы хотите поиграть с «волшебными лучами», то стоит обратить внимание на графические ускорители NVIDIA. Если же нет – возможно, RX 7900 XT будет хорошим выбором, хотя я посоветовал бы ловить скидки и акции. И учтите – в том же Cyberpunk 2077 будут просадки ниже 60 FPS на максимальных настройках даже без трассировки лучей.

Преимущества:

Отличная производительность для разрешения QuadHD и неплохая — для 4K (но только без трассировки лучей)

Внушительный объем видеопамяти – аж 20 гигабайт

Хороший разгонный потенциал

Приличная энергоэффективность для субфлагманского GPU

Недостатки:

В некоторых играх в 4K даже без рейтрейсинга будут просадки ниже 60 FPS

Не самое выгодное соотношение цены и производительности

FAQ (Вопросы и ответы)

И все-таки – стоит ли переплачивать за RTX 4090 для 4K-гейминга?

Больше года назад, когда релиз графических ускорителей Blackwell был еще очень далеко, а саму «четыре тысячи девяностую» можно было приобрести за 125-150 тысяч рублей, я бы однозначно ответил положительно. Сейчас же, возможно, лучше купить RTX 4080 или дождаться RTX 5090, но это тоже большой риск. Во-первых, неизвестно, что будет с курсом рубля, а во-вторых, будущую флагманскую видеокарту могут начать раскупать для задач, связанных с обучением нейросетей. Если это случится, она будет стоить в 2-4 раза дороже рекомендованной цены, как во времена майнинг-лихорадки.

А будет ли у RTX 5090 значительный прирост производительности по сравнению с RTX 4090?

Точных данных пока нет и быть не может. Но инсайдерские сведения и рассуждения аналитиков позволяют предположить, что прирост будет средним или выше среднего, но не сверхвысоким и не низким. Не высоким – потому что высокий прирост был в предыдущий раз, при переходе с RTX 3000 на RTX 4000, а точнее, с техпроцесса Samsung на технологические нормы TSMC. Не низким – потому что предварительная информация позволяет говорить о том, что прирост будет точно выше, чем при переходе с GTX 1000 на RTX 2000 без учета добавления функции трассировки лучей.

Почему в списке не упомянуты такие видеокарты, как AMD Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT? У них ведь тоже 16 ГБ видеопамяти.

Существуют и RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Упомянутые видеокарты, на мой взгляд, недостаточно производительны для 4K-гейминга. Про них я расскажу в следующей статье серии, посвященной лучшим графическим ускорителям для разрешения QuadHD.

Что лучше — разрешение 4K и 60 FPS или разрешение QuadHD (2K) и 120+ FPS?

Это вопрос индивидуальных предпочтений. Сам я предпочитаю QuadHD или даже FullHD, и максимальную частоту смены кадров, но для кого-то важнее высокое разрешение, чем плавный геймплей.

Нужно ли использовать для флагманских видеокарт подставку?

Да – случаи выгибания печатной платы или даже поломки разъема PCI-E в последние годы не являются чем-то экстраординарным. Те же RTX 4090 запросто могут весить больше 2-2.5 кг Подставка позволяет предотвратить появление подобных проблем.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, на какие графические ускорители стоит обратить внимание, если вы собираете производительный компьютер для 4K-гейминга или апгрейдите свой ПК. В следующих статьях я разберу видеокарты, хорошо подходящие для более распространенных и «народных» разрешений — QuadHD и FullHD. А что вы думаете по поводу составленного мной списка? Какие модели вы бы убрали из него, и какие бы добавили? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)

NVIDIA против AMD – какая компания успешнее

Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году

Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере

Как спастись от летней жары — обзор способов

ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD