Космодром «Плесецк», если что, военный. И пуски будут иметь военное назначение.

Ракеты-носители семейства «Ангара», на которые сейчас в России возлагаются большие надежды, ещё предстоит начать выпускать в количествах, достаточных для сбора статистики «времени наработки на отказ». Процесс небыстрый, и вряд ли мы станем его свидетелями в среднесрочной перспективе, тем не менее, в план увеличение количества запусков «Ангары» с военного космодрома «Плесецк» входит, и первые шаги по его реализации уже осуществляются.

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Как заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александр Головко, логистика уже выстроена и старт полностью готов: сейчас к старту готовятся две ракеты «Ангара» — одна лёгкого класса и одна тяжёлого класса.

Следует помнить, что «Плесецк» является военным и испытательным космодромом, а это значит, что запускаться с него ракеты будут в основном в интересах Минобороны. В противовес сугубо гражданскому космодрому «Восточный», который был построен, чтобы избавиться от зависимости от доставшегося Казахстану в наследство от СССР/России космодрома «Байконур».