Если вы ожидали увидеть в этой сборке платформу AMD AM4, прочитав фразу "не переплачивая лишнего", то я вас разочарую. Да, эта платформа все еще актуальна, но только для бюджетных сборок, например, на шестиядерных процессорах Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 5600 с видеокартой уровня GeForce RTX 4060 или Radeon RX 6600. А если вам нужен более мощный игровой компьютер, то стоит смотреть в сторону платформ AM5 или LGA 1700, выбирая мощный и актуальный шестиядерный процессор.

реклама





А если посчитать, то такая сборка обойдется ненамного дороже сборки на платформе AM4, ведь львиную долю бюджета ПК нужно выделить на видеокарту, не забыв про качественный блок питания, емкий SSD-накопитель и просторный корпус. И, в результате, выбирая современную платформу, мы доплачиваем лишь несколько тысяч рублей за процессор, и еще немного — за оперативную память стандарта DDR5.

А как же экономия на материнской плате? А на ней особо сэкономить, выбирая платформу AM4, не получится. Ведь дешевые модели на чипсете AMD B450 имеют поддержку только шины PCI Express 3.0, что вызовет падение производительности практически на всех современных видеокартах. Да и максимальная скорость новых SSD-накопителей будет ограничена. А стоимость плат на чипсете AMD B550 с шиной PCI Express 4.0 сегодня не отличается от стоимости современных плат AM5 на чипсетах AMD A620 и AMD B650.

реклама





Что касается сборок AM4 на игровых процессорах с 3D-кешем — Ryzen 7 5700X3D или Ryzen 7 5800X3D, то гораздо более универсальные и не уступающие в играх сборки на современных процессорах Ryzen 5 7500F обойдутся примерно в такую же цену и при этом будут иметь потенциал для апгрейда. Поэтому процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D лучше использовать только для апгрейда старых систем AM4, а в качестве основы для новой сборки использовать их не очень практично.

Учитывая все это, сегодня мы с вами соберем оптимальный игровой компьютер на платформе AM5, разумно экономя и не переплачивая лишнего. Причем его производительности хватит не только для игр в разрешении Full HD с высоким FPS, но и для разрешения 2560x1440, которое становится все популярнее. Комплектующие возьмем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и начнем с основы любого ПК — процессора.

Процессор

Ажиотажный спрос на процессоры Ryzen 5 7500F привет к тому, что чуть более быстрые шестиядерники Ryzen 5 7600, у которых, к тому же, есть встроенное видеоядро, продаются по аналогичным ценам. Этим мы и воспользуемся, взяв в качестве основы сборки именно эту модель.

реклама





Кулер процессора

Чем мне нравится Яндекс Маркет, так это тем, что частенько на нем можно найти комплектующие для ПК по гораздо более низким ценам, чем в остальных крупных магазинах. Например, в эту сборку мы возьмем кулер ID-COOLING SE-214-XT, с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, всего за 1126 рублей. Это, как минимум, на 700 рублей дешевле, чем стоят кулеры аналогичной конструкции, что позволит потратить эту сумму на более качественную материнскую плату.

Материнская плата

реклама





В качестве которой в нашей сборке будет MSI PRO B650M-P на чипсете AMD B650. Это крепкий середнячок, с неплохим оснащением и добротной системой питания, которая справится с нашим Ryzen 5 7600, который способен потреблять около 110 ватт в тяжелых рабочих задачах. К слову, можно и еще сильнее сэкономить в этой сборке, если вы не вписываетесь в бюджет, взяв материнскую плату на чипсете AMD A620, которые можно найти с радиаторами на системе питания за 10000-12000 рублей. Но, учитывая, что платформа AM5 будет оставаться актуальной еще лет пять, как минимум, я бы не стал сильно экономить на материнской плате.

Оперативная память

Оптимальной частотой ОЗУ для Ryzen 5 7600 станет 6000 МГц, а если еще и тайминги довольно низкие, как у модулей Team Group T-Create Expert, то производительность в играх будет просто отличная. Формула таймингов у этих модулей — 38-38-38-78, а стоят они всего 11973 рубля, что очень и очень неплохо для DDR5. Ну а их объем, конечно же, составляет 32 ГБ, про 16 ГБ в 2024 году стоит забыть даже в игровых сборках начального уровня, если, конечно же, вы не боитесь столкнуться с необходимостью апгрейда ОЗУ уже через несколько месяцев.

Да и в повседневной эксплуатации 16 ГБ — это уже почти впритык, например, сейчас, когда я пишу этот блог и у меня открыт браузер Mozilla Firefox с несколькими десятками вкладок и проигрыватель AIMP, то потребление ОЗУ составляет почти 9 ГБ. И если я захочу сейчас запустить требовательную игру, то браузер нужно будет закрывать или смириться с активным использованием файла подкачки.

Видеокарта

Глядя на цену видеокарт от Nvidia в 2024 году, даже самый лояльный фанат их продукции начинает смотреть в сторону видеокарт от AMD. Поэтому и в нашей сборке будет модель от "красных" — PowerColor Radeon RX 7700 XTFighter, которая по производительности сравнима с GeForce RTX 4070, а стоит гораздо дешевле.

SSD-накопитель

SSD в нашем ПК будет не самый быстрый, но надежный и вместительный — ADATA LEGEND 710, емкостью 2 ТБ. Ведь купив быстрый топовый SSD объемом 1 ТБ практически за такую же цену, вы вряд ли заметите разницу в скорости на глаз, а вот дополнительный терабайт объема видно сразу — игры в среднем весят уже почти 100 ГБ, а некоторые переваливают за отметку в 200 ГБ.

Блок питания

Radeon RX 7700 XT — видеокарта довольно прожорливая, ее аппетиты составляют 245 ватт и, если добавить сюда процессор, который ест более 100 ватт, и все прочие комплектующие, то потребление нашей сборки будет превышать 400-430 ватт. А еще нужно оставить запас по мощности на разгон или апгрейд процессора, и очень желательно, чтобы блок питания не переваливал за отметку в 60-70% своей мощности — так он проработает гораздо дольше и шуметь будет меньше. Поэтому наш выбор — качественный "голдовый" БП на 700 ватт, Chieftec Core BBS-700S, надежный и тихий. Да и сама компания AMD рекомендует для Radeon RX 7700 XT блоки питания именно такой мощности.

Корпус

А вот с корпусом в этой сборке не стоит ждать сюрпризов, так как одними из самых оптимальных по цене, вместимости и качеству вентиляции остаются модели DEEPCOOL серии MATREXX, и мы опять возьмем DEEPCOOL MATREXX 55 MESH 2, корпус, который стал частым гостем блогов про сборки ПК. Это вместительная модель в строгом исполнении и с сетчатой передней панелью для эффективного продува, который потребуются нашей видеокарте.

Вентиляторы в корпус

Придется купить еще несколько вентиляторов, например, довольно тихие 1STPLAYER F1-PLUS Black, с оборотами всего в 1000 в минуту. Хватит трех штук, так как в корпусе уже стоит парочка вентиляторов.

Итоги

Итак, компьютер готов, и он обойдется вам в 106994 рубля с картой Пэй и в 111293 рубля без нее. По меркам цен 2024 года — это очень неплохая цена за столь производительный компьютер, особенно учитывая то, что в нем используются качественные и надежные комплектующие. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не выходя за пределы его стоимости? А еще я порекомендую вам посмотреть несколько своих новых блогов:

11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году

12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность

5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.