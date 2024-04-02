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Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V

К нам на тест прибыл необычный и симпатичный кулер APNX, который предназначен для охлаждения процессоров с потребляемой мощностью до 245 Вт и честно справляется с такой нагрузкой.
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Оглавление

Вступление

Флагманские модели процессоров для платформы LGA 1700 достаточно горячие, чтобы использовать воздушное охлаждение, поэтому я давно перешёл на системы жидкостного охлаждения. Однако есть ЦП менее прожорливые, а также не стоит забывать про платформы AMD, где процессоры не такие горячие. Например, популярные модели Ryzen 5 7500F и Ryzen 7 7800X3D можно охладить простым кулером с тремя-четырьмя тепловыми трубками. Производителей не так много, но выбор вариантов, представленных на рынке, достаточно большой.

Впрочем, сам кулер есть смысл подбирать уже после того, как выбран процессор. Нужно изучить его спецификацию, посмотреть различные обзоры, чтобы понимать какая у него потребляемая мощность. Если на сайте производителя у модели Intel Core i9-13900KS написано 150 Вт или даже 253 Вт – это не означает, что это его предельные значения. Даже Intel Core i7-14700K со снятыми лимитами может потреблять более 300 Вт. Кроме того, систему охлаждения нужно выбирать с запасом, чтобы можно было настроить её на тихую работу. И все большую роль играет внешний вид. Кто-то готов переплатить за нужную эстетику, поскольку большинство современных корпусов оснащаются прозрачной боковой панелью и хочется наблюдать приятную картину, особенно если компьютер стоит дорого.

Сейчас на рынке систем охлаждения появился новый игрок, который выпускает продукцию под брендом APNX. Я уже рассматривал корпус данного бренда, но ассортимент продукции этим не ограничивается. Моделей пока не очень много, но корпус мне понравился. Теперь пора проверить модель кулера, которая называется APNX AP1-V. Ее можно было заметить ещё на выставке Computex 2023, но в магазинах России она появилась относительно недавно. Кулер представлен в двух классических расцветках: белой и чёрной, а приобрести его можно приблизительно за 4500 рублей.

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Новинка выглядит весьма необычно. Производитель заявляет о том, что она способна отводить 245 Вт. Проверим, так ли это на самом деле, а заодно разберём конструкцию и особенности данного кулера.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров изготовлена из плотного картона. Снаружи присутствует цветная полиграфия. Однако оформление в основном выполнено в серых тонах, и выделяется только разноцветная подсветка вентилятора на изображении.

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Да, спереди находится изображение устройства, но выполнено оно под каким-то странным ракурсом и кажется, что кулер похож на куб с вентилятором на одной из его сторон.

В названии модели никак не отражены характеристики устройства. Лишь приставка ARGB намекает на наличие подсветки, что также можно было заметить на изображении.

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С обратной стороны информации тоже не очень много, но зато есть подробная спецификация. Также представлены два схематичных изображения, где наглядно демонстрируются габариты устройства.

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Модель APNX AP1-V
Тепловые трубки 5 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины х 49 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 128 х 92 х 157 мм
Габариты радиатора 128 х 76.5 х 157 мм
Масса 787 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM4, AM5
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 600-1800 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 76.3 CFM
Воздушное давление 3.36 мм водяного столба
Уровень шума 16.1 – 32.8 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.32 А
Потребляемая мощность 3.84 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM

Есть ещё ARGB подсветка у вентилятора, который подключается отдельным кабелем с разъёмом 3-pin ARGB 5В. Коробка открывается сверху и сразу же можно заметить инструкцию.

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Дальше идет картонная вставка-разделитель и ещё одна небольшая коробка с аксессуарами, которая вставлена боком. На самом дне есть небольшой каркас из вспененного полиэтилена, который защищает кулер снизу.

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В комплекте этого набора можно заметить следующий перечень компонент:

  • Стальной бэкплейт для платформы Intel LGA 1700
  • Универсальная монтажная рамка для всех платформ;
  • Четыре втулки адаптера красного цвета для AMD платформ;
  • Четыре втулки адаптера красного цвета для Intel платформ;
  • Четыре винта для платформ AMD;
  • Четыре винта для платформ Intel;
  • Инструкция по установке.
  • Тюбик с термопастой;
  • Пластиковая лопатка для равномерного нанесения пасты.

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Для установки кулера практически всё есть, нужно лишь взять крестообразную отвёртку.

Устройство и особенности кулера

Кулер выглядит массивно и необычно благодаря своей конструкции. С определённого ракурса может действительно показаться, что это такой монолитный кусок алюминия, в котором есть круглое отверстие, где установлен вентилятор.

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Это всё из-за огромного и массивного кожуха, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. В белой модификации он соответственно будет белым. Снимается кожух относительно просто. Нужно подлезть небольшой крестообразной отвёрткой по четырём углам и выкрутить винты. Тогда кожух можно будет снять, а останется радиатор с вентилятором.

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Можно предположить, что кожух тоже как-то участвует в теплообмене, ведь он изготовлен из алюминия и достаточно массивный. Однако, это не так.

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Внизу находится алюминиевое основание, в которое установлены пять медных тепловых трубок. Сверху расположена прижимная пластина с втулками на пружинках. Они вкручиваются в два резьбовых соединения на универсальной монтажной рамке.

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Здесь применяется технология прямого контакта тепловых трубок с теплораспределительной крышкой процессора. На вид трубки идеально подогнаны друг к другу и зазора между ними нет, но потом посмотрим на отпечаток.

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Основание получается достаточно ровное, но поверхность далека от зеркального блеска. Изначально она закрыта специальной защитной наклейкой. После её снятия можно заметить, что на поверхности есть едва заметные следы от фрезы.

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Пять тепловых трубок загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил потому, что всё окрашено чёрной краской, включая тепловые трубки.

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49 пластин размером 12 х 4,5 см. В итоге это получается что-то около 2650 квадратных сантиметров. Площадь сама по себе не маленькая, но её ещё нужно как следует продуть, а здесь получается очень плотное расположение пластин.

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Производитель попытался выйти из положения и использовал кожух с одним отверстием, в котором установлен вентилятор. Воздух заходя может выйти только в одном направлении. Также он частично гасит шум потому, что служит экраном. По факту на максимальных оборотах он есть и кулер хорошо слышно.

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Можно найти резистор, который снизит обороты, но тогда снизится эффективность охлаждения. Вентилятор оборудован ARGB подсветкой. Установлен он на пластиковую раму, которая крепится к радиатору двумя привычными скобками.

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Всё вроде просто, понятно и вместе с тем красиво, и функционально. Вентилятор подключается к плате двумя кабелями. Отдельно питание двигателя 4-pin FAN и отдельно подсветка 3-pin ARGB 5В.

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Как я уже говорил, изначально поверхность основания заклеена защитной плёнкой.

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Перед использованием её обязательно нужно снять. Это на ней и написано. Установка второго варианта здесь не предусмотрена.

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Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем.

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Тестовый стенд

Тестирование кулера APNX AP1-V проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 APEX, версия BIOS 0702;
  • Процессор: Intel Core i7-14700K;
  • Кулер: APNX AP1-V;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Гбайт;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит очень просто. Сначала нужно установить монтажную пластину сзади.

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Затем нужно установить втулки синего цвета для платформы Intel.

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Далее поставить монтажную рамку и зафиксировать её винтами.

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Дальше остаётся только установить. После сборки собираем систему и запускаем. Я только разогнал немного память, а все лимиты снял.

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Потребление процессора сразу стартует с 310 Вт и постепенно снижается до заявленных 245 Вт. Производитель всё указал честно и здесь предъявить нечего.

Вентиляторы работают на 100%, что соответствует их 1800 об/мин. Это нормально, ведь процессор потребляет 245 Вт и в итоге он отлично справляется.

Ну как справляется. Процессор уходит в троттлинг и его температура составляет 100°C. Винить тут некого – сколько производитель заявил, столько кулер отводит.

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Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i7-14700K (default);
  • Intel Core i7-14700K @ 5.0/4.0 ГГц при 1.15 В;
  • Intel Core i7-14700K @ 5.0/4.0 ГГц при 1.15 В (резистор).

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

APNX AP1-V – необычный и симпатичный кулер, который предназначен для охлаждения процессоров с потребляемой мощностью до 245 Вт. В моих тестах он честно справился с этой нагрузкой, но температура Intel Core i7 при этом дошла до 100°C. Вариант в таком случае только один – ограничивать мощность CPU. Сама новинка отлично выглядит благодаря особенностям конструкции. Всё дело в большом алюминиевом кожухе, который закрывает основной радиатор, находящийся внутри.

Вентилятор достаточно тихий на обычных оборотах. На максимальных он начинает заметно шуметь, но тут уже ничего не поделаешь. Конечно, можно установить резистор, но тогда пострадает эффективность. Теплорассеиватель состоит из пяти медных тепловых трубок и множества тонких алюминиевых пластин. Всё это окрашено в чёрный цвет и смотрится отлично. Вентилятор оборудован ARGB-подсветкой и может синхронизироваться через приложение материнской платы. Подсветка подключается отдельным кабелем с двумя разъёмами на конце для того, чтобы можно было подключить ещё какое-нибудь устройство.

Ключевая особенность новой системы охлаждения APNX – внешний вид. Модель представлена в двух классических цветах: белом и чёрном. Ещё мне очень понравился комплект установки на популярные платформы и сам механизм крепления. Здесь производитель не мудрил, а сделал простую и надёжную конструкцию. Единственное, к чему можно придраться – это крупная верхняя рамка, но у меня с установкой проблем не возникло. Прямой контакт тепловых трубок – это тоже спорное решение. Если посмотреть на суперкулеры, то там обычно используется специальное основание, к которому припаяны тепловые трубки.

В остальном перед нами красивый кулер с подсветкой, от которого ожидаешь чего-то невероятного, но чудес не бывает, и одна секция с пятью трубками не может тягаться с двухбашенными монстрами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест wildchaser lga 1700 core i7-14700k apnx apnx ap1-v

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