Но сильно украинским военным расстраиваться не стоит – потому что очень скоро ZALA и SuperCam будет последним, что их будет волновать.

Украинский специалист по беспилотникам Сергей Бескрестнов, больше известный как «Флеш», считает, что несмотря на прекрасные результаты работы отечественных БПЛА семейства «Орлан», последних становится всё меньше на переднем крае и в ближайшем украинском тылу. Причем «исчезновение» данного БПЛА должно очень сильно печать военнослужащих ВСУ. Всё по той простой причине, что вместо них всё больше стало воздушных разведчиков с более высокими тактико-техническими характеристиками.





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Орлан-10





И хотя «Орлан», благодаря «классической» бензиновой силовой установке и её «ёмкостным» качествам, обеспечивающим максимальное время полета в 18 часов и высокой полезной нагрузкой, достаточно хорош, уже настало то время, когда он очень скоро уступит место своим более современным коллегам из российских разработок. Речь идёт о хорошо уже известных малозаметных БЛА SuperCam и Zala.









Источник фото: en.supercam.aero





Эти два разведывательных аппарата хотя и не способны находиться так долго в воздушной среде, как их старший собрат «Орлан», но благодаря меньшим размерам и электрическому двигателю, приносят куда больше бед украинской армии, летая над позициями оной практически в «режиме невидимок».

Например большинство украинских военных целей последних месяцев, пораженных успешно в Днепре, Чернигове или Харькове, были обнаружены Zala и SuperCam. Эти дроны очень трудно сбить, так как электроустановка, приводящая в движение воздушный аппарат, практически не греется, а уменьшенные размеры кратно снижают эффективность зенитного противодействия.