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Madarator
РФ заменяет на переднем крае дроны "Орлан" новыми дронами "Zala" и "SuperCam"
Но сильно украинским военным расстраиваться не стоит – потому что очень скоро ZALA и SuperCam будет последним, что их будет волновать.

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   Украинский специалист по беспилотникам Сергей Бескрестнов, больше известный как «Флеш», считает, что несмотря на прекрасные результаты работы отечественных БПЛА семейства «Орлан», последних становится всё меньше на переднем крае и в ближайшем украинском тылу. Причем «исчезновение» данного БПЛА должно очень сильно печать военнослужащих ВСУ. Всё по той простой причине, что вместо них всё больше стало воздушных разведчиков с более высокими тактико-техническими характеристиками.


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Орлан-10


   И хотя «Орлан», благодаря «классической» бензиновой силовой установке и её «ёмкостным» качествам, обеспечивающим максимальное время полета в 18 часов и высокой полезной нагрузкой, достаточно хорош, уже настало то время, когда он очень скоро уступит место своим более современным коллегам из российских разработок. Речь идёт о хорошо уже известных малозаметных БЛА SuperCam и Zala.



Источник фото: en.supercam.aero


   Эти два разведывательных аппарата хотя и не способны находиться так долго в воздушной среде, как их старший собрат «Орлан», но благодаря меньшим размерам и электрическому двигателю, приносят куда больше бед украинской армии, летая над позициями оной практически в «режиме невидимок».

   Например большинство украинских военных целей последних месяцев, пораженных успешно в Днепре, Чернигове или Харькове, были обнаружены Zala и SuperCam. Эти дроны очень трудно сбить, так как электроустановка, приводящая в движение воздушный аппарат, практически не греется, а уменьшенные размеры кратно снижают эффективность зенитного противодействия.

#zala #сергей бескрестнов #supercam #отечественное бпла-строение #отечественные разведывательные бпла
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