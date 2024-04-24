Постепенно украинские формирования оттесняются к центру города

Российская армия уже несколько часов атакует город Красногоровка интенсивными артиллерийскими и авиационными ударами. Основное внимание военных действий было сосредоточено на местном заводе боеприпасов, который расположен в центре города и имеет значительные сети коммуникаций, в том числе подземных. Эти коммуникационные сети используются украинскими формированиями в качестве укрытия, а также для хранения оружия и боеприпасов.

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После длительного периода артиллерийского обстрела и авиаударов российских войск украинские подразделения на нескольких территориях в Красногорке потеряли способность активно защищаться, а на некоторых позициях оборона была полностью прекращена.

В настоящее время российские войска окружают центр города, вытесняя украинских солдат, которые прячутся в подземных убежищах и на частично разрушенных заводах. Многие из них ранены. Несколько человек были взяты в плен после артиллерийской подготовки и штурмов нескольких участков наступательной операции в Красногоровке. Операция продолжается.

После того, как российские войска достигли Нетайлово на севере и западной части Георгиевки на юге, ситуация для Вооруженных Сил Украины в Красногорке стала еще более сложной. Вокруг территории завода может образоваться кольцо окружения со всеми последствиями - группировка Киева в данном районе будет полностью разгромлена.