Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские подразделения берут в окружение группировку ВСУ, находящуюся в Красногоровке
Постепенно украинские формирования оттесняются к центру города

реклама

  Российская армия уже несколько часов атакует город Красногоровка интенсивными артиллерийскими и авиационными ударами. Основное внимание военных действий было сосредоточено на местном заводе боеприпасов, который расположен в центре города и имеет значительные сети коммуникаций, в том числе подземных. Эти коммуникационные сети используются украинскими формированиями в качестве укрытия, а также для хранения оружия и боеприпасов.

реклама

  После длительного периода артиллерийского обстрела и авиаударов российских войск украинские подразделения на нескольких территориях в Красногорке потеряли способность активно защищаться, а на некоторых позициях оборона была полностью прекращена.

  В настоящее время российские войска окружают центр города, вытесняя украинских солдат, которые прячутся в подземных убежищах и на частично разрушенных заводах. Многие из них ранены. Несколько человек были взяты в плен после артиллерийской подготовки и штурмов нескольких участков наступательной операции в Красногоровке. Операция продолжается.

  После того, как российские войска достигли Нетайлово на севере и западной части Георгиевки на юге, ситуация для Вооруженных Сил Украины в Красногорке стала еще более сложной. Вокруг территории завода может образоваться кольцо окружения со всеми последствиями - группировка Киева в данном районе будет полностью разгромлена.

#сво #всу #армия #оружие #бои #наступление #красногоровка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
6
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
12
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
1
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
1
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
5
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
+
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Футболка с изображением знака «Стоп» может приостанавливать беспилотные автомобили
1
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
1
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
+
Baseus выпустила наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и звуком высокого разрешения
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
3
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
355
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
45
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
5
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
2
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
17
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
13
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
3
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
19
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
51

Сейчас обсуждают

ElvisSuperStar007
18:37
Для рендеринга sli не нужен! Слай нуждается в двух одинаковых картах а прирост никчемный и игр мало которые видят эту функцию, зато они сделали так, что достаточно воткнуть две видеокарты разные и ядр...
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Skonik Aka
18:35
Такие процы валяются в офисе и никому не нужны
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
ElvisSuperStar007
18:30
Я начинал с всяких мх нвидия на 32 мб , потом 5200 , 7800 gs AGP . 9800 GX 2 1gb . 480 gtx. 580 gtx 3gb. 1080 gtx strix, ну и 4090 tuf
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Китя
18:28
Помиловать или расстрелять могут только верх командующие. или думаешь кто хочешь тот и расстреливает. Ладно давай оставит эту тему, мне не интересны твой доводы.
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Кирилл Прозоровский
18:27
Меч рыба ни фига не испаряет а носится как сумасшедший
Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
Nvidia&Intel Hater
18:26
с 3050 он чтоб не опозорится врубал фср где я в нативе показывал и вырубал где я включал лучи.клоунада была.3050 это дно дна,даже у моей начальной 6600 на 2600 мгц заглатывает и берет за обе щеки что ...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Spike Rus
18:25
Вот и получается. Если MS да и прочие игроделы, хотят официальных и белых денег, то bitte вернутся туда откуда ушли. А так, ну, извините, вы ушли, но людям то по прежнему хочется хлеба и зрелищ. Решен...
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
Nvidia&Intel Hater
18:23
Хорайзен ты привел чтобы все мы поржали ??? она у меня в нативе в fhd на 6600 начальной выдает 60+ кадров на ультре без мыловарни в самых тяжелых местах.нашел пример епт.Игра вообще не особо требовате...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
dimkahon
18:22
Я об этом всем твержу уже сколько лет тут. А народу похрен, лишь бы 144 фпс в 4к было.
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Vladimir Lukianov
18:21
Почему вы именно таким сроком ограничили существование человечества? Если вы верите в Творца, то подумайте,- Разве для этого Он создал наш удивительный мир, чтобы потом посмотреть на его гибель? В это...
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем