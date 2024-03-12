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Вступление

Когда-то рынком мини-ПК заправляла компания Intel, но те времена уже прошли. Правда название NUC до сих пор реверберирует в ушах пользователей. Многие продолжают так называть сверхкомпактные ПК, но к фирме Intel они уже практически не относятся, разве, что сама платформа на них иногда базируется на SoC (System on Chip) её производства. Однако даже здесь «тёте Лизе» удалось совершить маленькую пакость или огромный переворот (всё зависит от точки зрения) и процессоры компании AMD прочно закрепились на этом рынке. Разумеется, началось всё это не сегодня и даже не вчера, а с появлением APU на базе архитектуры ZEN, а точнее их мобильных версий. Графическая часть была представлена архитектурой GCN 5. Последнюю не меняли достаточно долго и поэтому за это время она уже немного устарела. Хотя тот же популярный процессор AMD Ryzen 7 5800H включал в себя именно такую графику.

Только в 2022 году компания AMD представила мобильные процессоры AMD Ryzen 6000-серии с архитектурой ZEN3+, где графическая часть была основана на архитектуре RDNA2. Уже тогда процессоры получили поддержку памяти типа DDR5 и можно сказать, что это была «обкатка» более популярного продукта. Как ни странно, но эта платформа не обрела широкой популярности. Компания сместила акцент в сторону скорейшего внедрения архитектуры ZEN4, где были представлены настольные процессоры с интегрированным видео на базе RDNA2. Однако это были не APU, и графическая часть оказалась откровенно слабая. Мобильные процессоры AMD Ryzen 7000-серии появились только в 2023 году и c ними образовалась небольшая путаница.

Например, Mendocino. Для меня это слово ассоциируется только с легендарными процессорами Intel Celeron 300A, которые отлично разгонялись. В компании AMD решили, что так будут именоваться новые энергоэффективные мобильные CPU AMD Ryzen 7020-серии (ZEN2 и RDNA2) и графическая часть AMD Radeon 610M, которая входит в состав мобильных флагманских процессоров, включая AMD Ryzen 9 7945HX (ZEN4 и RDNA2). Это ещё не всё, ведь среди мобильных процессоров есть модели «Phoenix», которые также представлены в линейке AMD Ryzen 7000-серии. Это уже настоящие APU с производительной графической частью на архитектуре RDNA3. Я уже молчу про процессор AMD Ryzen 7 7735HS, который по сути является перемаркированным «Rembrandt» из 6000-серии (ZEN3+ и RDNA2). Короче, получился полный винегрет и разобраться простому пользователю будет крайне сложно.

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Выделить тут можно лишь одно слово - «Phoenix». Этот процессор плавно переехал в 8000-серию и обрёл новое прозвище «Hawk Point». Задел у него оказался неплохой: процессорные ядра на базе архитектуры ZEN4, графика RDNA3 и поддержка AMD Ryzen AI. Я уже давно собирался рассмотреть какое-нибудь устройство на его основе, ведь сейчас их на рынке очень много и в основном они базируются на процессорах AMD Ryzen 7 7840HS и AMD Ryzen 9 7940HS.

Компания Geekom выпускает множество различных мини-ПК, а наш сегодняшний герой называется Geekom A7. Компьютер поставляется с накопителем на 2 Тб и солидным объёмом памяти на 32 Гб, который первое время даже не придётся увеличивать. Хорошая сбалансированная конфигурация по приемлемой цене. Процессор здесь флагманский - AMD Ryzen 9 7940HS, но от более простой модификации он отличается только частотами, поэтому в данном случае это не так принципиально.

Технические характеристики

Модель Geekom A7 Тип устройства Мини-ПК Процессор AMD Ryzen 9 7940HS Видеопроцессор Интегрированный: AMD Radeon 780M Операционная система Microsoft Windows 11 Pro Оперативная память Максимум 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (2 х 16 ГБ SODIMM DDR5-5600 в комплекте) Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen4 x4 (2 ТБ NVMe PCI-e x4 Gen4 в комплекте) Интерфейсы 1 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддержка DP);

1 x USB 4 Type-C;

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x SD card slot;

2 x HDMI 2.0b;

1 x RJ45 LAN 2.5G;

1 x DC-in 19V Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.2 Размеры 112.4 x 112.4 x 37 мм Масса 450 г Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации и торговой площадки.

Есть ещё модификация с процессором AMD Ryzen 7 7840HS, которая стоит дешевле. В первую очередь заметны скромные габариты и вес, особенно если сравнивать с моделью Geekom A5.

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Процессор выполнен по технологическому процессу 4 нм, но это не значит, что он совсем холодный и ничего не потребляет. Напротив, чтобы достичь высоких частот и производительности, нужна высокая мощность, что приводит к немаленькому тепловыделению. Сможет ли справиться система охлаждения данной платформы с охлаждением в таком компактном корпусе? Вопрос сложный и без тестов тут не обойтись. Что ещё интересного? Например, поддержка памяти типа DDR5-5600. Максимум, что моно установить – это два модуля по 32 Гб, которые можно свободно купить.

Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает ту, что я встречал у рассмотренного ранее Geekom A5, но она поменьше по размерам. Зато она абсолютно похожа по оформлению. Основные отличия кроются в изображениях устройства потому, что оно представлено в другом цветовом решении.

На упаковке также основная поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки. Фон преимущественно чёрный. Коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.

Оформление достаточно простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись A5 в левом верхнем углу. Логотип производителя Geekom находится с торцов и прямо на центральной фотографии, которая демонстрирует верхнюю панель устройства. С обратной стороны фон сильно отличается и присутствует несколько наклеек с штрихкодами, а также различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади.

Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

Устройство зажато в каркас из мягкого пористого материала.

Под ним предусмотрен картонный разделитель, под которым скрывается остальной комплект поставки.

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Прежде всего в комплекте есть достаточно мощный, но небольшой и изящный адаптер питания на 19 В, 6,32 А. В совокупности это даёт нам 120 Вт, что достаточно много для такого компактного компьютера. Да, я добивался того, что 2-3 секунды процессор потреблял в районе 60 Вт, но в основном его потребление оказалось в районе заявленного. Это не ошибка мониторинга потому, что всё это подтверждает ваттметр.

Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.

Ещё в комплекте идут инструкция и благодарственная карта. Однако полностью исчез монтажный комплект устройства к монитору. Нет монтажной пластины и винтов крепления.

Внешний вид, конструкция и особенности

Данный ПК выглядит более изящно и современно, чем рассмотренные ранее модели компании. Здесь дизайн немного переосмыслен и выглядит очень круто. Не могу назвать его уникальным потому, что-то похожее я уже видел, но на платформе Intel. Корпус компактный и практически полностью изготовлен из алюминиевого сплава. Он очень лёгкий и прочный. Габариты и вес заметно снижены по сравнению с другими флагманскими моделями компании.

Единственное, за что приходится переживать – система охлаждения. По бокам есть вентиляционные отверстия и сзади расположена прорезь для выхлопа горячего воздуха. Цветовое офомление нейтральное. Это серебристый металлик, который подойдёт к любому монитору, хотя здесь подразумевается отдельная установка, для чего на нижней панели есть четыре резиновые ножки.

У данного устройства они находятся не совсем по углам. Под ними спрятаны винты крепления для разборки этого компьютера. Кстати, визуально может показаться, что он вообще не разборный потому, что панели идеально подогнаны друг к другу. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Нижняя крышка изготовлена из пластика, но за ней сразу же следует металлическая. На верхней панели в очередной раз мы видим логотип Geekom.

Нижняя крышка изготовлена из чёрного пластика под цвет задней панели с разъёмами. С противоположной стороны можно обнаружить одну из антенн беспроводного модуля. С двух боковин практически ничего нет кроме сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить слот для карт памяти SD.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это всё условно. Внутри неё скрыт белый светодиод.

Также мы видим разъём миниджек 3,5 мм для гарнитуры и два USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны расположены оставшиеся разъёмы.

Мы видим два HDMI 2.0b, один USB 3.2 Gen2 Type-C и один USB 4 Type-C. Оба с возможностью вывода изображения через Display Port. Ещё есть один USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, 2.5G Ethernet и разъём питания. Набор отличный.

Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с четырьмя экранами через два HDMI и два USB Type-C.

Откручиваем 4 винта снизу под резиновыми ножками и снимаем крышку. Она тонкая и изготовлена из чёрного пластика. Под ней предусмотрена металлическая пластина, которая крепится ещё четырьмя винтами.

Корзины для накопителей 2,5” здесь нет. Благодаря этому удалось сделать корпус ещё более компактным. На стальной пластине можно увидеть резиновые вставки и терморезинка для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.

Как я уже говорил, одна из беспроводных антенн приклеена к нижней пластиковой крышке, а другая спрятана внутри корпуса и приклеена внутри к одному из его углов.

Весь основной корпус изготовлен из литого алюминия. Внутри на верхней части виден след от фрезы.

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости потому, что память, накопитель и беспроводной модуль установлены прямо сверху, а больше тут менять нечего потому, что всё распаяно непосредственно на плате.

Здесь уже распаяно много контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и одной крупной медной тепловой трубкой внутри. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS.

Материнская плата крепится на стальных втулках по углам, в которые закручивается комплект других втулок.

В целом с эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Оперативная память производства Crucial и накопитель M.2 PCI-e x4 Gen4 ACER N5000 на контроллере MAXIO MAP1602A. Не самые популярные бренды, но и не совсем noname.

Память основана на чипах Micron. Это два модуля SODIMM DDR5-5600 со стандартным для такой частоты таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно.

В накопителе используется контроллер MAXIO MAP1602A. Тоже не рекордсмен в своём классе, но тут производитель видимо решил не рисковать с его перегревом и поэтому скорости у него не рекордные, но ресурс заявлен неплохой.

Беспроводной модуль здесь не распаян, а реализован при помощи обычной карты AW-XB591NF на базе контроллера MediaTek MT7922.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR5-5600 по 16 Гб каждый и накопителем NVMe на 2 Тб. В данной конфигурации я решил заменить только накопитель, чтобы проверить работу самого интерфейса и поэтому установил A-Data Legend 960 на 1 Тб.

Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена на штатном накопителе и нужно лишь выполнить обновление. При запуске система настойчиво просит войти в аккаунт Microsoft, но методом постоянного отключения интернета я обошёл эту навязчивость и настроил локальный профиль.

В данном случае настроек в BIOS не так много, как в модели Geekom A5 и он здесь больше напоминает модель IT13.

Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

Geekbench 5:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

3DMark Night Raid:

3DMark Night Raid:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

WinRAR:

7-Zip:

Corona 1.3:

Superposition, FHD:

Cyberpunk 2077, FHD:

Может быть результат кого-то не впечатлит, но хочу напомнить, что это мобильный процессор с интегрированной графикой. Результат очень неплохой. Конечно, это не какая-то пушка-бомба для кибер-котлет, но играть можно.

Нагрев и шум

На этот раз всё обошлось без фокусов. Алгоритм работы вентилятора работает должным образом и в большинстве случаев он даже не включается. Только в очень тяжёлых режимах он работает и шум от него достаточно умеренный.

После запуска приложения Prime95, процессор за пару секунд достигает пика потребления в 60 Вт, а температура за это же время поднимается до 80°C и плавно увеличивается до 95°C, когда уже начинается троттлинг и снижение тактовой частоты.

После этого автоматика просыпается и уменьшает потребление ниже 45 Вт. Температура держится на отметке 95°C и шум не снижается.

С нагревом дела обстоят заметно лучше. Мини-ПК нагревается очень слабо. Это же касается блока питания.

Устройство греется не более чем похожие модели от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и поэтому тут выше головы не прыгнешь. Блок питания греется не сильно потому, что он явно с запасом. Температуры SSD накопителя также в норме.

Процессор здесь по паспорту потребляет 45 Вт, но мы видели, что при запуске ресурсоёмкой задачи его потребление сначала доходит до 60 Вт, а потом снижается до 45 Вт, но это я одновременно не нагружал графику. Что бы это дало? Ничего хорошего потому, что температура и так высокая.

Заключение

Geekom A7 – флагманская модель на платформе AMD с высоким уровнем производительности и оснащения. Можно ли поиграть в современные игры? Да, но только в разрешении FHD и с низкими настройками графики. Можно побегать даже в Cyberpunk 2077. Вычислительная производительность тоже достаточно высокая, но не стоит забывать, что у настольных процессоров на архитектуре ZEN4 кэша L3 в два раза больше, а у X3D модификаций его ещё больше.

Перед нами отличный производительный APU, но сама платформа получилась не такой дешёвой. Даже пустую коробку от другого производителя без накопителя и памяти продают приблизительно за 40000 рублей. Новые процессоры AMD Ryzen 7 8700G тоже бесплатно не раздают и поэтому платформу нельзя назвать народной или геймерской. Выглядит она скорее, как альтернатива флагманским процессорам Intel, которые пока топчутся на месте и упёрлись в потолок своей производительности в 13 и 14 поколении процессоров Intel Core. При прочих равных я бы предпочёл платформу от AMD потому, что она выглядит поинтереснее за счёт своей производительной графики и поддержки памяти типа DDR5.

Теперь несколько слов непосредственно о модели Geekom A7. Компьютер получился очень компактный, лёгкий и функциональный. Из-за этого все его достоинства и недостатки. Функционал мог бы быть больше, ведь платформа позволяет, но вот места уже немного. Да, корпус красивый и элегантный, но очень маленький. Приходится чем-то жертвовать. Поэтому здесь не нашлось места для накопителя SATA 3 размером 2.5”. Кроме этого, здесь всего один слот для установки накопителя типа M.2. Поддерживается интерфейс PCI-e x4 Gen4, но самые быстрые накопители этого стандарта обычно горячие и требуют хорошего охлаждения. Производитель элегантно вышел из данной ситуации и установил производительный безбуферный накопитель PCI-e x4 Gen4 на контроллере MAXIO MAP1602A, который не так сильно жарит.

Однако, есть проблема посолиднее – это охлаждение процессора. Видимо ситуацию усугубили скромные габариты устройства и нельзя было поставить в него что-то более производительное и поэтому при интенсивной нагрузке утилитой Prime95 можно добиться троттлинга процессора и снижения его частот. Происходит это при достижении 95С после нескольких минут теста. Казалось бы, кто будет так мучать процессор? Однако это только нагрузка вычислительной его части. Что будет если запустить Prime95 и Furmark одновременно? Я на такое даже не отважился, видя картину по нагрузке только процессорных ядер.

В очередной раз повторяется ситуация, с которой я уже столкнулся при тестировании Geekom Mini IT13. BIOS абсолютно пустой. Настраивать тут особо нечего, как и на любом обычном ноутбуке. Вентилятор работает корректно и при отсутствии нагрузки он переходит в пассивный режим. В целом уровень шума достаточно приемлемый. По качеству изготовления вопросов нет. Корпус очень красивый и компактный, чем-то напоминающий продукцию Apple. Точно такой же у модели TECNO Mega Mini M1 на платформе Intel Alder Lake-H со схожей потребляемой мощностью.

Корпус изготовлен из алюминия, он лёгкий и красивый, а по бокам есть вентиляционные отверстия. Выделяется лишь чёрная задняя панель с разъёмами и пластиковая нижняя панель. Все разъёмы расположены очень удобно, корпус легко открывается и основные компоненты находятся в лёгкой доступности. Поскольку это флагманское решение, то цена не будет низкой.

Для тех, кому понравилось устройство, и кто хочет дополнительно сэкономить 2000 рублей, действует скидка по промокоду overclockersa7. Приобрести этот мини-ПК можно на сайте компании Geekom.

Андрей Понкратов aka wildchaser