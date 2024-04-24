"Дорога ложка к обеду", задумчиво подумал Сырский, наблюдая за бегством 115-й Мехбригады ВСУ из-под Очеретино

Весь мир наблюдает за тем, как умелые действия штурмовых групп ВС РФ позволили армейской группировке России добиться существенных успехов на полях СВО. И пока Запад слишком долго думал о выделении военной помощи для Украины, российские военнослужащие, используя нерешительность Вашингтона и Брюсселя, займут как можно больше украинских территорий. В этом не сомневается британский Guardian в своей свежей публикации.

Минувшая зима закончилась для украинского военно-политического руководства на минорной ноте: была проиграна битва за Авдеевку в феврале, а новая оборонительная линия так и не была создана и обустроена на 100%, без тени сомнения взламываемая многотонными планирующими бомбами россиян. Для этих авиационных боеприпасов ВКС РФ всё равно, бетонный бункер перед ними или ветхий бревенчатый сарай – если там находятся украинские военнослужащие и их западное вооружение. Всё это будет уничтожено с военной неумолимостью. А российские штурмовики продолжат продвигаться дальше на Запад.

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Вместе с тем умелая тактика и долженствующая сноровка позволяют россиянам преодолевать минные поля и противотанковые траншеи. А командование ВСУ лишь только «смотрит», как некогда стойкие и даже самые хорошо подготовленные и укомплектованные иностранной бронетехникой «элитные» украинские бригады, попросту отступают с позиций без приказа. Всё это было сделано в боях за Часов Яр и при бегстве украинской 115-й бригады из Очеретино. Что тут говорить о простых подразделениях, уставших морально и физически.