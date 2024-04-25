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Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя

Заворачивая свечи зажигания в двигатель, большинство автовладельцев не задумываются о том, какую ориентацию они займут, и как это повлияет на работу двигателя. О том, насколько эффективна правильная ориентация свечей в статье.
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Большинство водителей при замене свечей зажигания не задумываются о том, в каком положении окажутся электроды свечей относительно камеры сгорания, после из ввертывания.  И не знают, что есть такое понятие, как ориентирование свечей. В англоязычной литературе это звучит, как Spark plug indexing. 

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Таким приемом пользуются автогонщики, для которых каждая лошадиная сила и доли секунды на вес золота. Механики вворачивают свечи в двигатели их автомобилей так, чтобы ориентация их электродов была наиболее оптимальна и обеспечивала наилучший режим горения топливовоздушной смеси в цилиндрах.

Владельцы же обычных авто вворачивают свечи в двигатель не озадачиваясь их ориентацией. Электроды свечей при этом занимают случайное положение, которое может быть как оптимальным, так и неоптимальным, или любым промежуточным между ними.

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Всё вышесказанное справедливо для свечей имеющих один боковой электрод. При такой конструкции свечи боковой электрод закрывает собой исковой зазор с одной стороны. 

Свечи зажигания с одним боковым электродом

Ориентация бокового электрода этих свечей в камере сгорания существенно влияет на процесс сгорания топлива, то есть на скорость его сгорания и интенсивность распространения пламени. 

Для двигателей, в которых свеча находится сбоку камеры сгорания (в стороне от клапанов), преимущественно это двигатели имеющие по два клапана на цилиндр, эффект от ориентации свечей наиболее выражен. 

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В таком двигателе искровой зазор свечи, может быть развернут в объем камеры сгорания – это оптимальный вариант, или в стенку – это наихудший вариант.

При наихудшем варианте, когда искровой зазор обращен к стенке, происходит неравномерное распространение фронта пламени. Так как боковой электрод свечи мешает ему быстро и равномерно распространяться от искры во весь объем камеры сгорания. Фронт пламени сначала распространяется вдоль стенок камеры, и только потом в основной её объем.

Наихудший вариант ориентации свечи зажигания

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Соответственно скорость сгорания топливовоздушной смеси уменьшается, и уменьшается давление, создаваемое в камере сгорания. Двигатель теряет в мощности и в выхлопных газах растет содержание не сгоревших углеводородов.

При оптимальном варианте ориентирования, от искрового зазора, обращенного в объем камеры сгорания происходит равномерное и быстрое распространение фронта пламени. В результате чего топливо сгорает полностью и мощность двигателя максимальна.

Оптимальная ориентация свечи зажигания

Например, японская компания NGK Spark Plugs – производитель свечей зажигания, на своем официальном сайте заявляет, что правильная ориентация (индексирование) свечей зажигания, пусть ненамного, но всё же увеличивает мощность двигателя. Ниже приведен скриншот переведенной на русский язык страницы официального сайта компании NGK, где как раз во второй её части об этом и говорится.

Иногда результат неправильной установки свечей можно увидеть при работе двигателя на холостых оборотах. Возникает его неустойчивая работа и повышенный расход топлива. Иногда после установки новых свечей двигатель вообще отказывается работать на холостых оборотах менее 1000 об/мин, а при повышении оборотов работа нормализуется. Это означает, что вам не повезло, и все свечи встали в «неправильную» позицию. Про ориентирование свечей было написано ещё в книге по ремонту автомобилей ВАЗ.

В теории выглядит все хорошо, просто нужно при ввертывании свечи правило сориентировать её электрод. Но как это осуществить на практике с соблюдением необходимого момента затяжки свечей. Ведь будет получаться так, что оптимальная ориентация некоторых свечей будет соответствовать недопустимо низкому или высокому моменту затяжки, что как одно, так и другое может привести к повреждению двигателя. А наихудшая ориентация, будет соответствовать как раз необходимому моменту затяжки.

Для оптимальной ориентации свечей с соблюдением необходимого момента их затяжки можно воспользоваться следующим методом:

Маркером рисуем на изоляторе свечи метку со стороны открытого искрового зазора, чтобы при вворачивании свечи было видно, с какой стороны он находится. Снимаем, новые «не ужатые» уплотнительные кольца с новых свечей, и на их место надеваем старые «ужатые». Рассовываем свечи в свечные колодцы и руками их вкручиваем до упора, именно руками. 

Смотрим, если у каких-либо из свечей нарисованные метки ± 20ᵒ смотрят в сторону объема камеры сгорания, то значит, они сориентированы правильно. На них можно уже одевать новые «не ужатые» уплотнительные кольца и вкручивать окончательно при помощи динамометрического ключа с соблюдением момента затяжки. 

Если некоторые свечи заняли наихудшую ориентацию или близкую к ней, то их можно попробовать поменять между собой местами. Возможно, что путем подобного перебора вы найдете такую комбинацию, когда все свечи встанут в оптимальное или близкое к нему положение. И их тогда тоже можно будет ввернуть окончательно, не забыв заменить старые кольца на новые «не ужатые».

Если и так не получится, то нужно использовать дополнительные тонкие шайбы, добавляя только одну к основному уплотнительному кольцу.

Главное, чтобы при достижении правильной ориентации, момент затяжки не выходил за пределы допустимого диапазона. Толстые дополнительные шайбы использовать нельзя, так как свеча может оказаться недостаточно утопленной в камеру сгорания, и работа двигателя только ухудшится.

Можно использовать многоэлектродные свечи, они имеют несколько электродов, расположенных по бокам от основного и имеют несколько искровых зазоров. Их не нужно ориентировать, их искровые зазоры формируют такую конфигурацию, которая не имеет закрытых направлений. Поэтому не важно, как свеча будет установлена.

Многоэлектродные свечи зажигания

На двигателях, которые имеют по четыре клапана на цилиндр и свеча в них расположена между клапанами (в геометрическом центре камеры сгорания) ориентирование свечей проводить не имеет никакого смысла. Каким бы не было положение искрового зазора, на процесс сгорания топливовоздушной смеси это никак не повлияет.

ГБЦ двигателя с 4-мя клапанами на цилиндр

Я и сам пробовал оптимально сориентировать свечи в 8-ми клапанном двигателе своего автомобиля. Две свечи очень быстро заняли оптимальное положение, а две оставшиеся с горем пополам удалось установить в положение, близкое к оптимальному. Скажу честно, что разницы в работе двигателя я не увидел. Только вроде как на холостых оборотах работа двигателя стала ровнее. 

Пишите в комментариях, ориентировали ли вы когда-нибудь свечи в двигателе своего или чужого автомобиля. И привело ли это к каким-либо улучшениям в работе двигателя.

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Теги

spark plug indexing многоэлектродные свечи момент затяжки свечей зажигания неустойчивая работа двигателя ориентирование свечей зажигания свечи зажигания скорость горения топливовоздушная смесь увеличение мощности двигателя фронт пламени
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