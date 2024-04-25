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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Россиянин взял четыре «золота» с Intel Core i5-8600K, усовершенствовав систему воздушного охлаждения
Жидкостное охлаждение для новых рекордов не потребовалось.

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Известный своей целеустремлённостью и плодотворностью российский оверклокер Traktor на этой неделе взялся доказать, что даже располагая не самым дорогим процессором и не самой сложной системой охлаждения, можно рассчитывать на новые рекорды. В своих экспериментах Алексей использовал процессор Intel Core i5-8600K, крышку которого подверг полировке с последующим нанесением «жидкого металла» CyberBlood MK1 отечественной разработки.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Этим термоинтерфейсом Traktor пользуется уже около двух лет и считает одним из самых эффективных среди доступных на российском рынке.

Источник изображения: HWBot, Traktor

Система воздушного охлаждения тоже была усовершенствована, причём по нескольким направлениям. Хорошо знакомый постоянным читателям процессорный охладитель IC Cooling SE-214-XT получил более производительный вентилятор Arctic P12 Max, который умеет вращаться со скоростью 3200 об/мин.

Источник изображения: HWBot, Traktor

Кроме того, процессорный радиатор целиком подвергся никелированию силами специалистов Технохимлаб, которые и разработали термоинтерфейс CyberBlood MK1. Установив на процессор Core i5-8600K данное сочетание элементов, Traktor смог разогнать его до частот свыше 5 ГГц, заняв четыре «золота» в модельном зачёте: 0,73 секунды Y-Cruncher PI-25M, 2 минуты 27,444 секунды Y-Cruncher PI-2.5B, 531 балл Cinebench 2024 и 51,98 секунды в Y-Cruncher PI-1B, причём в третьем случае процессор смог работать на частоте 5325 МГц с шестью активными ядрами и шестью потоками.

#экстремальный разгон #разгон процессора #термоинтерфейсы #жидкий металл #core i5-8600k #traktor
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