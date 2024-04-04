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Вступление

Разъёмы на видеокартах NVIDIA 4000-серии наделали много шума и все уже знают, что они горят как свечки. На самом деле всё не так страшно и проблема в основном коснулась видеокарт RTX4090 потому, что они достаточно мощные и в базовом исполнении могут потреблять 450 Вт. С выходом версий Super, количество видеокарт с таким разъёмом увеличилось, и многие покупатели сильно волнуются за сохранность своих устройств, особенно когда карта стоит около 100000 рублей. Поэтому производители решили немного доработать разъём 12VHPWR и выпустили его доработанный аналог, который называется 12V2X6.

Какая была основная проблема? Пользователи не до конца устанавливали эти коннекторы в разъём, а на практике картина могла быть другая. Ни для кого не секрет, что этот разъём установлен на видеокарте с верхнего торца и установить переходник, так, чтобы он не загибался практически невозможно. Так вот в процессе эксплуатации при постоянном изгибе кабеля или переходника, образовывалась нагрузка на разъём, которая могла привести к частичному вытаскиванию коннектора и ослаблению контакта с жилами питания. Поэтому пользователь мог ничего не замечать, даже если установил коннектор изначально правильно, а в это время из-за постоянного отхода контакта увеличивалось сопротивление и росла температура, что приводило к оплавлению разъёма, последующему замыканию и выхода из строя видеокарты.

Поэтому решили внести изменения. Увеличили длину питающих контактов, а длину сигнальных контактов наоборот уменьшили. Смысл последнего действия заключается в том, что таким образом если кабель будет установлен не до конца или будет отходить, то питание на видеокарту подаваться вообще не будет. Напомню, что сигнальные контакты определяют мощность подключения. Поэтому производители блоков питания не стали откладывать всё это в долгий ящик и решили приурочить к этому выпуск обновлённых моделей. Например, компания MSI представила модель MAG A850GL PCIE5. Любопытно, что предыдущая модель MSI MPG A850G PCIE5 относилась к другой серии – MSI Performance Gaming.

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Это наводит на мысли об упрощении элементной базы. Так ли это на самом деле или производитель вообще просто поменял наклейку на корпусе? На эти вопросы попробуем ответить в этом обзоре.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена красиво и с цветной полиграфией, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный. Здесь всё немного повеселее из-за ярких жёлто-зелёных вставок и надписей.

На передней стороне коробки расположено большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится.

Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

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С обратной стороны информации больше. Здесь также есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12V2Х6. Про остановку вентилятора при отсутствии высокой нагрузки ничего не сказано и скорее всего это ещё один сюрприз.

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок поменьше модели MSI MPG A850G PCIE5.

Внутри предусмотрен каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

На этот раз в оплётке только один кабель 12V2Х6.

Все остальные кабели без оплётки.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длинна стандартная – 600-750 мм.

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Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,44 кг. Напомню, что у модели MSI MPG A850G PCIE5 размеры: 150 х 150 х 86 мм и вес без кабелей около 1,65 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

На них находится логотип серии MSI Gaming и наименование модели устройства. Вентилятор один размером 120 х 120 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет. По центру присутствует наклейка с логотипом MSI.

С противоположной стороны размещена информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold и наклейка с серийным номером и штрихкодом.

Сзади корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же – стандартный разъём для подключения силового кабеля. Кнопки переключения в бесшумный режим тут уже нет.

Скорее всего, он здесь просто не предусмотрен, а вентилятор работает постоянно. Это наводит на мысль, что блок уже не способен держать минимальную нагрузку в пассивном режиме, а значит аппаратная часть здесь другая.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны размещены коннекторы для кабелей.

Пора вскрыть эту банку и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology). Однако, на этот раз используется другая платформа – GPX.

Есть ли аналоги? Например, DeepCool DQ750-M-V2L. Разумеется, это не копия и какие-то элементы могут отличаться.

Компоновка внутри не такая плотная и радиаторы здесь попроще, поскольку пассивный режим не подразумевается. Поэтому всё не уместилось на основной плате, а дочерних, которые распаяны вертикально, практически нет.

Стадия фильтрации является типичной: два конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и плавкий предохранитель. К каскаду фильтрации подключён один крупный выпрямительный мост Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенный на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Full-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC CapXon 420 В/560 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе.

Ещё два транзистора Great Power GP28S50 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полного моста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к шести полевым МОП-транзисторам Infineon BSC014N04LS (40 В, 107 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3.3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы ANPEC APW7159 и транзисторов QM3054M (30 В, 97 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями CapXon.

Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании Martech модель DF1202512FDHN. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2200 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Процессор: Intel Core i7-14700K;

Охлаждение: Deepcool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-6400, A-Data (SKhynix);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 4090;

Накопитель: XPG Legend 960MAX 1 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A850GL PCIE5, 850 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 800 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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Тепловизор показывает, что в нагрузке блок питания греется не так сильно. Температуры отдельных компонентов доходят до 55°C, что не очень критично. Шум от вентилятора заметен при переходе экватора – при потреблении около 425 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётливо становится заметен. На расстоянии 1 м он достигает около 40 дБ.

Тихого режима нет совсем, и на старте вентилятор раскручивается до 1000 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.2 дБ.

Заключение

MSI MAG A850GL PCIE5 и MPG A850G PCIE5 – это два разных блока питания. Если первый построен на платформе CWT GPX, то второй – на CWT CSZ. Впрочем, это все слова. Что в итоге лучше и надёжнее? Опыт использования платформы CWT CSZ у меня достаточно большой и там производители давали умопомрачительные сроки гарантии – 10 лет. Здесь в плане гарантии, судя по аналогам, ничего не поменялось, но схемотехника упрощена и это очевидно. Производитель не просто так взял и перевёл новую модель блока питания в другую линейку MSI Arsenal Gaming.

Блок полностью модульный и подходит для сборок среднего уровня. Он также изготовлен из качественных материалов, схема хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Если посмотреть спецификацию видеокарты MSI RTX 4090 GAMING X TRIO, то там как раз рекомендуется блок на 850 Вт, но я бы ограничился хотя бы видеокартой уровня RTX 4080, а для флагманской видеокарты взял бы блок хотя бы на 1000 Вт, если б планировал эксплуатировать её в стоке или с даунвольтом. В остальном всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, провода длинные, комплект неплохой, хотя хотелось бы хоть немного стяжек. Нагрев при работе умеренный.

Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус потому, что блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего шум от него вы не услышите на фоне других вентиляторов в системе. Однако, с ростом нагрузки он увеличивается. Ещё блок относительно компактный и лёгкий. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12V2X6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Вентилятор не останавливается, но зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе явно прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser