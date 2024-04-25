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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский призвал западную авиацию действовать на Украине так же, как она действовала в Израиле
Зеленскому, вроде, популярно объяснили, почему с Израилем так делать было можно, а с Украиной — нельзя.

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Когда в ночь на 14 апреля Иран нанёс массированный комбинированный удар возмездия по Израилю, почти все средства поражения были перехвачены силами ПВО и авиацией Иордана, США, Британии, ну и немножко самим Израилем с его «Железным куполом». Произошедшее, как выразился президент Украины Владимир Зеленский, «шокировало» его, ведь неожиданно киевское руководство поняло, что для Запада не все «союзники» в равной степени важны.

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И вот, чтобы продемонстрировать, что никакого внутреннего деления на союзников первого, второго и третьего сорта у Запада не существует, Зеленский призвал американскую и европейскую авиацию действовать в небе над Украиной так же, как она действовала на Ближнем Востоке при отражении иранского массированного удара. По мнению Зеленского, только так запад может продемонстрировать, что он и Украина являются «настоящими союзниками».

Похоже, на нашу долю выпадет объяснять господину Зеленскому, что Украина для запада не союзник, а инструмент воздействия на Россию. Сами понимаете, с инструментами не советуются — их используют. Если киевское руководство до сих пор не понимает своей роли в этой геополитической заварушке по переделу мира, то у нас для него плохие новости: это не все вокруг дураки. Все вокруг как раз весьма рассудительны и хладнокровны в выполнении своих задач и понимании своих интересов; чего, к величайшему сожалению и к трагедии украинского народа, невозможно сказать про действующее украинское политическое руководство.

Западные страны и, в частности, Соединённые Штаты, уже объясняли, что нельзя сравнивать конфликт на Ближнем Востоке с конфликтом на Украине: они сильно разные по всем параметрам. Проще говоря, если на Ближнем Востоке никаких угроз для благополучия США и Европы нет, то вот Россия эту угрозу не просто представляет, но и при необходимости обязательно приведёт в действие, и совсем уж откровенно «борзеть» — чревато катастрофой. Идея с бесполётной зоной над Украиной была отброшена Западом в первые же дни специальной военной операцией. Причина простая: сил и средств, чтобы эту бесполётную зону навязывать в отношении РФ, у Запада нет, и Запад это понимает.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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