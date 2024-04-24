По мнению генерального директора компании, это должно устранить целый ряд проблем.

В связи с западными санкциями в отношении экспорта российских цветных металлов генеральный директор одной из крупнейших в мире горно-металлургических компаний «Норильский никель», российский предприниматель и миллиардер Владимир Потанин, предложил перенести производственные мощности медного завода в Китай, сообщает издание «Ведомости».

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Источник фото: РИА Новости

Глава «Норникеля» отметил, что благодаря передислокации плавильных мощностей медного завода из России в Китай удастся минимизировать действие санкционных ограничений в связи с тем, что производимый в КНР конечный продукт будет считаться китайским, а также уменьшить проблемы, связанные с проведением взаиморасчётов и логистическими цепочками.

Также он добавил, что после введения западных санкций Китай стал основным потребителем российского никеля и меди, поэтому перенос медного производства в КНР станет весьма эффективным и выгодным решением.

По мнению Владимира Потанина, выгода России в данном проекте весьма велика, так как создание совместного российско-китайского предприятия позволит пополнять казну Российской Федерации и значительно нивелировать ущерб от санкций, избежав проблем с оплатой готового продукта, товарными запасами, снижением конечной стоимости произведённого товара и объёмами поставок.

Генеральный директор компании «Норильский никель» заявил, что о данной инициативе уже известно на всех уровнях власти РФ, включая Президента России и главу правительства, и вопрос уже прорабатывается. Также он отметил, что надеется на одобрение данного проекта со стороны государства.

В прошлом году объёмы производства цветных металлов на мощностях «Норникеля» несколько снизились, что привело к уменьшению количества выпуска никеля на 5 %, палладия — на 4 %, а меди — на 2 %. Уменьшение объёмов выпуска никеля, по словам представителей компании, объяснялось вводом в строй и процессами тестирования нового оборудования, а снижение производства меди было связано с уменьшением количества добытой руды и оптимизацией работы технологических установок в целях повышения качества готовой продукции для удовлетворения повышенных запросов клиентов.