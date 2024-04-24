Недавно обнаруженный метод обхода проверки совместимости дает возможность поставить Windows 11 даже на устаревшие компьютеры.

Для установки Windows 11 Microsoft предъявляет довольно высокие требования и многие пользователи более старых компьютеров не могут обновиться с Windows 10 на Windows 11.



Однако находчивый пользователь из X нашел способ обхода проверки совместимости оборудования во время установки. Один из последних "трюков" заключается в выборе во время установки версии Windows 11 IoT Enterprise вместо стандартной версии.



Windows 11 IoT Enterprise является частью семейства операционных систем Windows IoT, ориентированных на встраиваемые устройства и системы. Эти версии Windows оптимизированы для установки на компактные устройства с ограниченными ресурсами.



При выборе версии IoT Enterprise на этапе установки Windows 11 проверка совместимости оборудования полностью пропускается. Это позволяет установить новейшую операционную систему даже на относительно старые компьютеры. После установки пользователи получают полнофункциональную версию Windows 11.



Аналогичным образом, можно установить и другие специализированные версии Windows, например Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Это издание с длительным сроком поддержки, предназначенное для корпоративного сектора. Такие версии получают обновления реже и могут использоваться в течение 10 лет.



Хотя подобные "хитрости" позволяют обойти ограничения Microsoft, компания, похоже, все же намерена в будущем сделать версии Windows 11 несовместимыми со старыми процессорами на аппаратном уровне.



В частности, отсутствие поддержки определенных наборов инструкций x86 может привести к тому, что Windows 11 просто не запустится на старых процессорах. Поэтому возможность установки последних версий Windows на действительно устаревшее оборудование со временем может быть потеряна.



Описанные выше методы показывают, насколько креативными могут быть пользователи в попытках обойти различные ограничения и запустить современное ПО на оборудовании, которое изначально не поддерживается производителями.