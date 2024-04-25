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Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей

На первый взгляд кажется, что видеокарты NVIDIA лучше, но после внимательно изучения темы можно прийти к выводу, что именно AMD выпускает оптимальную по цене и быстродействию продукцию для геймеров
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Несколько дней назад мы опубликовали материал, в котором подошли к сравнению потенциала современных видеокарт с позиции обычного покупателя. Мы представили, как реагирует на продукцию NVIDIA и AMD рядовой геймер. Многим читателям такой подход не понравился, а в результате дебаты оказались настолько громкими, что собрали почти 400 комментариев. Что же, интерес наших читателей к нашей теме можно назвать похвальным, ну а сегодня мы предлагаем взглянуть на проблему видеокарт под другим углом. 

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Как известно, обладание ценной информацией позволяет не только расширить кругозор, но и прийти к выводам, которые ранее казались невозможными. Давайте изучим тот же список видеокарт, который обсуждался в указанной выше теме. Никаких изменений в ценовой политике не произошло, а значит позиционирование осталось на прежнем уровне. Сами видеокарты медленнее работать не стали, ну а в данной теме мы подумаем о наиболее рациональном выборе. Никаких эмоций. Нас не интересует бренд и слухи, ведь в данном случае будут обсуждаться понятные нашим читателям факты. 

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Что же, если вы решили купить недорогую видеокарту, которая будет тянуть все игры в разрешении 1080р, то с высокой долей вероятности обратите внимание на GeForce RTX 3060. Можно купить и более новую GeForce RTX 4060, но там меньше памяти, а быстродействие почти не увеличилось. И всё же, если изучить больше предложений, то можно встретить Radeon RX 6650 XT. По скоростным качествам вторая выходит вперёд, но предлагает на 4 Гб памяти меньше. Многие тесты доказывают, что в 1080р вам больше 8 Гб не пригодится, но в целом обе видеокарты равнозначны. Первая имеет больше памяти, тогда как вторая быстрее здесь и сейчас. Правильный выбор будет определяться только вашим отношением к тому или иному производителю, но для разумного геймера разница отсутствует. Это очень хорошая новость, ведь многие ругают AMD за многочисленные провалы, тогда как мы видим, что в ценовом сегменте до 30 тысяч рублей оба производителя равнозначны. 

А вот сравнение Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti назвать правомерным мы не можем. Прежде всего нужно понимать, что первая ощутимо быстрее. Кроме того, здесь в наличии 12 Гб видеопамяти, ну а в данном случае это важная информация. Обе видеокарты претендуют на доступ к играм в разрешении 2К, вот только 8 Гб, которые предлагает GeForce RTX 4060 Ti, уже неактуальны. Мы бы рекомендовали купить Radeon RX 7700 XT, но в российской рознице наблюдается странная ценовая политика. В той же США обе видеокарты стоят почти одинаково, тогда как на скриншотах выше мы видим, что видеокарта NVIDIA на 8 тысяч рублей дешевле. Ну а это приговор, который продавец объявил перспективной Radeon RX 7700 XT. 

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А вот сравнение между Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 Super будоражит умы блогеров уже несколько месяцев. Начнём с того, что вторая на 10% быстрее, но предлагает 12 Гб памяти. Судя по тестам, пока в 2К больше не требуется, поэтому GeForce RTX 4070 Super мы можем смело назвать оптимальным вариантом. И всё же, Radeon RX 7800 XT представлена в более солидной комплектации. Она имеет неплохую систему охлаждения, тогда как видеокарта NVIDIA выполнена в базовой комплектации. Кроме того, обычно авторы тестов забывают, что геймеры не располагают процессорами за 500 долларов и не могут себе позволить оперативную память с ультимативными скоростными характеристиками. Именно поэтому между Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 Super разница существует только в головах фанатов, а значит у нас снова ничья.

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Противостояние Radeon RX 7900 XT между GeForce RTX 4070 Ti SUPER возникло случайно, поскольку видеокарта AMD изначально должна была конкурировать с более мощными решениями NVIDIA. Не сложилось, ну а сегодня мы видим в данном ценовом сегменте тотальное преимущество со стороны красного лагеря. Если вы купите GeForce RTX 4070 Ti SUPER за 103 тысячи рублей, то получите меньше видеопамяти, более узкую шину и в целом значительное отставание. А вот здесь приходится признать, что владельцы таких видеокарт могут себе позволить дорогие процессоры, а значит различия между видеокартами будут видны невооружённым взглядом. Radeon RX 7900 XT дешевле и быстрее, ну а в трассировке лучей она работает не так плохо, как пишут в прессе. Однозначная победа в копилку тётушки Су.

О GeForce RTX 4090 пишут чаще, чем стоило бы, поскольку эта видеокарта создана не для геймеров. В 4К@60 fps с активной трассировкой лучей она работать не способна, ну а в итоге позволяет демонстрировать красивые результаты исключительно в тестах. Для требовательных игр GeForce RTX 4090 слишком мощная, но всё равно не справляется с самыми сложными сценариями. Фанатам скоростей следует ждать выхода GeForce RTX 5090, тогда как всем разумным геймерам мы советуем обратить внимание на Radeon RX 7900 XTX. Если бы AMD инвестировала в рекламу немного денег, рассказывая о преимуществах своего флагмана, то многие могли бы узнать, что GeForce RTX 4090 всего на 15% быстрее, но при этом стоит в 2 раза дороже. Даже на американском рынке за одну GeForce RTX 4090 можно купить две Radeon RX 7900 XTX, ну а российская розница ещё более беспощадна к продукции NVIDIA. Как видите, одна из популярных моделей стоит 300 тысяч, ну а за эту сумму вы купите Radeon RX 7900 XTX, а к ней в подарок получите один из самых быстрых процессоров, скоростной твердотельный накопитель на 4 Тб, 32 Гб современной оперативной памяти DDR5, а при хорошем раскладе у вас останутся деньги на жёсткий диск объёмом 16 Тб. Владельцы GeForce RTX 4090 могут долго рассказывать нам о том, что флагман может быть только один. Что же, если вам нравится платить за видеокарту 300 тысяч, то мы не будем против. Ну а если разумные мысли приходят к вам в голову хотя бы иногда, то вы купите именно adeon RX 7900 XTX. В разрешении 4К она тянет любые игры на максимальных настройках графики, а наличие 24 Гб видеопамяти даёт её огромный запас прочности. С GeForce RTX 4090 вы можете получить ещё 15 кадров в секунду, но мы полагаем, что стабильные 100 fps вас должны в полной мере устроить. 

Как видите, если подумать головой, не бросаясь на зелёные шильдики словно голодный пёс, то выбор становится не таким очевидным. AMD выпускает отличные видеокарты, но не уделяет внимания работе с потенциальными покупателями. Даже если к каждой видеокарте дарят новую игру, то об этом почти никто не знает. А ведь это позволяет сэкономить ещё 50-70 долларов, что даёт продукции красного лагеря неоспоримое преимущество. Ну а вообще в адрес AMD есть масса критики, но сегодня мы оставим всё это за кадром. Думайте головой. Продуктовая линейка NVIDIA большая, а выбор всегда есть, но будет глупо, если этот выбор за вас сделает дядюшка Хуанг, который заплатил нужным людям за правильную рекламу.  

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