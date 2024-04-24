В данной статье рассмотрим самые неоднозначные поделки отечественной игровой индустрии про наши родные края. Это всё реально существующие игры в Steam, а не мои выдумки!

1. Симулятор Прыгания по Гаражам

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Приятная графика, хорошие пост-советские модельки. Продукт может на некоторое время погрузить вас в атмосферу России и стран СНГ 1990-х годов. Передвижение возможно только вперёд. Вероятно, это было сделано специально, чтобы не появлялось даже мысли остановиться перед прыжком между гаражами. При помощи вращения камеры можно ориентироваться в пространстве.

Что можно делать в этом симуляторе:

Прыгать по гаражам;

Здороваться с прохожими;

Зайти в подъезд;

Взломать дверь квартиры в лучших традициях Skyrim;

Поиграть в футбол с мужиками;

Позвать Машку у неё под окнами.

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Игра стоит всего 42 рубля в российском регионе Steam.

2. Страх и ненависть в самарской шавушной.

На странице Steam данной игры в жанре визуальной новеллы в описании говорится следующее: "В этой визуальной новелле вы узнаете: насколько опасен может быть белый соус, как выглядит шаурма в человеческом обличье, чьего ора стоит бояться на ночных улицах Самары, и какие тайны скрывают кухни элитных шаурмешных". Игра пока находится в раннем доступе, но вы уже можете потрогать аниме-девочек в любимом нами сеттинге под необычным соусом, сыграв в демо-версию.



В игре на данный момент 3 эпизода, но разработчики заявляют о планах сделать 10 эпизодов (и 2-3 бонусных), при этом оставляя игру бесплатной. Бегло пробежав игру менее, чем за час хочется отметить качественную рисовку, хороший звук и уникальный сюжет всех трёх эпизодов, несмотря на то, что они между собой не связаны.

У этой игры, как и у предыдущей есть достижения, если вы вдруг захотите повысить себе средний процент достижений на аккаунте или увеличить количество игр, пройденных на 100%.

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Данный продукт является игрой от Mehsoft и Ильи Мэддисона. Я, как обычно, удивлён, никак иначе! Так плохо могут сделать только эти ребята.

Мы пытаемся стать депутатом партии ЛДПР. Первый день я начал с того, что застрял на качелях. Пришлось перезапускать игру. Выполняем максимально убогие задания. И первые дни не кажутся сильно сложными. Самое долгое в них - путь к ним. Гопников можно избивать, запрыгнув на машину. Потом мы получаем в руки огнестрел и зачищаем уровни от противников.

Выглядит игра чуть лучше отстойного. Парочка наверное смешных надписей на улицах и мёртвый город. От прохожих толку нет, машины могут убить. Город служит только декорацией для похода от точки А в точку Б. Вас могут позабавить крики гопников и школьников, но это ненадолго. Слушая диалоги в игре, вам может показаться, что кто-то кричит под окнами.

Музыка тут неплоха. Но в основном я слышал только свои же кряхтения, когда умирал и пытался перепройти уровень. Ведь наш главный враг тут - не кривизна самой игры, а недостаток вашего терпения. Кто знает, может когда-нибудь Mehsoft сделает нормальный геймплей и соединит его с интересной историей. История в этой игре не интересная. Шутки плоские, персонажей по сути тут нет. Они хотели сделать подобие Postal, однако получилась неоднозначная пародия. Я конечно поддержал рублём, но почему-то ощущение, будто меня кинули на эти деньги.

Игра стоит 400 рублей.



Плюсы:

- вы можете не запускать эту игру

- неплохая музыка

- живые диалоги



К сожалению, критики на Metacritic еще не оценили по достоинству, но средняя оценка пользователей уже вот-вот появится.

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"ATOM RPG Trudograd" – продолжение культовой постапокалиптической ролевой игры, которая переносит игроков в мрачный мир ядерной катастрофы. В этой игре вы вновь окунетесь в атмосферу сурового постапокалиптического мира, где каждое решение имеет последствия.

Основными достоинствами игры являются глубокий сюжет, разветвленные квесты и множество возможностей для свободного исследования. Вам предстоит исследовать город Трудоград, встречать разнообразных персонажей, принимать сложные решения и сражаться с опасными противниками.

Геймплей "ATOM RPG Trudograd" строится на классических принципах пошаговых ролевых игр, где каждый бой и каждый выбор игрока имеет значение. Вас ждут тактические сражения, возможность улучшать своего персонажа и разнообразные способы взаимодействия с окружающим миром.

Графика игры, хоть и имеет свой уникальный стиль, не является самой передовой, но это компенсируется атмосферой и глубиной игрового мира. "ATOM RPG Trudograd" предложит вам множество часов увлекательного геймплея, захватывающих приключений и незабываемых впечатлений в мире, окутанном радиацией и тайнами.

Отсутствует тот же дух исследования, который присутствовал в предыдущей части. В предыдущей игре за каждым бункером или лабораторией скрывалась своя уникальная история, и их исследование приносило особое удовольствие. В этой игре не наблюдается ничего подобного – подземные комплексы не предлагают такой же глубины и интереса.

Хотя новая игра явно уступает предыдущей части, она заслуживает положительной оценки благодаря своему продолжению сюжета и уважению к предшественнице.

Стоимость игры составляет 420 рублей.

5. DOM RUSALOK

"DOM RUSALOK" – это линейный квест в стиле point-and-click, где игроку предлагается просто следовать по сюжету. Локации здесь небольшие, и если внимательно осматривать окружение, то проблем с прохождением не возникнет. В игре отсутствуют коллекционные предметы или сложные головоломки, так что игроки могут сразу расслабиться. Продолжительность игры составляет всего 4-5 часов, поэтому она не отнимет много времени.

Основной акцент сделан на окружении. Здесь прослеживается полное соответствие эпохе, и даже телевизионные и радионовости активно расширяют наши знания о временном периоде, в котором мы находимся. Игра поощряет внимательность игроков, предлагая поразглядывать некоторые детали окружения. Различные атрибуты быта той эпохи, такие как чуждые мне вещи как "клюква в сахаре", "вьетнамская звездочка", "чайный гриб" и выцветшие советские плакаты, вызывали интерес. Разработчики точно попали в дух времени, особенно для тех, кто жил в те годы. Однако, сделав упор на атмосферность и соответствие эпохе, добавляя массу пасхалок, они упустили некоторые важные моменты.

В итоге, "DOM RUSALOK" оказался средним квестом, сильным в передаче атмосферы 90-х годов, но слабым сюжетно. Если вы хотите погрузиться в атмосферу времени и места, то игра может вас заинтересовать, однако, если вы ждете увлекательной и качественной истории, есть риск остаться разочарованным. Несмотря на бодрое начало с городскими легендами и интригой, развитие сюжета может показаться незавершенным, что может вызвать чувство разочарования. В целом, мне игра понравилась, хотя я немного разочаровался концовкой. Это хороший point-and-click квест, отражающий постсоветскую реальность, и как одноразовое приключение он подойдет прекрасно.

Игра стоит 279 рублей.

Итог.

Как мы видим, кроличья нора нашего геймдева куда глубже, чем кажется. Если данная статья вызовет интерес у читателей, то вторая часть не заставит себя долго ждать!